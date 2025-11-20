Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Валерия Жемчугова

Лунный календарь садовода на декабрь: что можно, а что нельзя делать

Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю
5:29
Садоводство » Советы

В декабре активные садовые работы подходят к концу, однако лунный календарь по-прежнему остаётся полезным ориентиром. Он помогает садоводам выбрать оптимальные дни для подготовки участка к зиме и будущему сезону, а также подсказывает, когда лучше отказаться от любых вмешательств. Опытные садоводы и огородники напоминают, что уход в декабре влияет не только на зимовку растений, но и на их состояние весной.

Снегирь в саду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Снегирь в саду

Благоприятные дни декабря

Согласно лунному календарю, самые удачные периоды для любых садовых работ в декабре приходятся на 5-7 декабря, 10-12 декабря, 18-20 декабря и 27-29 декабря. В это время луна способствует укреплению корневых систем, более мягкому прохождению любых манипуляций и повышению устойчивости растений к стрессу.

Что можно делать в эти дни

1. Проверить и обновить зимние укрытия многолетников

Агрономы напоминают: укрытие должно "дышать". Полиэтилен и плёнка без отверстий приводят к выпреванию. Лучше использовать лапник, крафт-бумагу, спанбонд.

2. Мульчировать приствольные круги

Подойдут хвоя, торф, компост, сухие листья. Мульча сохраняет тепло, препятствует промерзанию корневой системы, а также удерживает влагу.

3. Проводить санитарную обрезку

Речь идёт только о сломанных, подмёрзших или потёртых ветвях. Глубокую формирующую обрезку оставляют до весны.

4. Обрабатывать сад от зимующих вредителей

В декабре особенно актуальна обработка от щитовок, плодожорки и белокрылки, зимующих под корой. Используют железный купорос в низких концентрациях.

5. Готовить место для зимних посевов

Морковь, редис, укроп, пастернак, петрушка — эти культуры хорошо переносят декабрьский подзимний посев, если земля не полностью промёрзла.

Дополнительные работы, которые хорошо делать в декабре

  • очистить теплицу от старых растений и проморозить её;
  • вымыть инвентарь и обработать его антисептиком;
  • осмотреть деревья и установить защиту от мышей и зайцев;
  • убрать снег с теплиц, чтобы предотвратить деформацию каркаса.

Агрономы также советуют слегка утоптать снег вокруг яблонь — это не даёт грызунам подбираться к коре.

Неблагоприятные дни декабря

Согласно лунному календарю, садоводам стоит воздержаться от любых вмешательств в такие даты: 1-3, 14-16, 22-23 и 30-31 декабря. Это периоды, когда растения особенно уязвимы, а любые работы могут привести к повреждению тканей и ухудшению зимостойкости.

Что нельзя делать в эти дни

  • проводить обрезку любых растений;
  • пересаживать комнатные цветы (они могут сбросить листья);
  • рыхлить почву возле деревьев — можно нарушить корневую систему;
    открывать или перемещать укрытия;
  • убирать снег с корней кустарников — это снижает защиту от морозов;
    вносить удобрения или стимуляторы роста.

Специалисты поясняют: в неблагоприятные дни растения испытывают повышенный стресс, а повреждения хуже заживают.

Что важно сделать в декабре для успешной зимовки сада

Помимо работ, которые привязаны к календарю, декабрь — стратегически важный месяц, когда садовод может предотвратить многие зимние проблемы.

1. Проверить состояние укрытий

Порывы ветра, мокрый снег и оттепели могут смещать защитные материалы. Особенно это касается роз, винограда и других теплолюбивых культур.

2. Осмотреть кору деревьев

Если на коре появились трещины после морозов, их обрабатывают садовым варом или пастой РанНет.

3. Защитить кустарники от снеголомов

После мокрого снега ветви смородины и малины легко лопаются — их аккуратно освобождают от тяжёлых слоёв.

4. Проверить вентиляцию теплиц

Если внутри теплицы образовался конденсат, он запускает процессы гниения. Зимой теплица должна быть сухой и холодной.

5. Разложить отравленные приманки от грызунов

Грызуны активны именно в декабре, когда холода усиливаются. Особенно важно защитить штамбы молодых яблонь.

Декабрь — лучшее время для планирования будущего сезона

По словам садоводов, конец года — спокойный период, который идеально подходит для подготовки к весне и грамотного распределения ресурсов.

В декабре можно:

  • выбирать сорта и закупать семена, пока есть широкий выбор;
  • составлять план посадок и схему грядок;
  • анализировать ошибки прошедшего сезона и корректировать стратегии;
    проверять запасы удобрений и средств защиты;
  • заказать новые ёмкости, кассеты и грунты для выращивания рассады.

Также декабрь — отличное время для изучения новинок: новых сортов томатов, современных удобрений, биопрепаратов и систем капельного орошения.

Автор Валерия Жемчугова
Валерия Жемчугова — внештатный автор Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Новости Все >
В Оренбурге пенсионер обманул государство на 888 тысяч рублей — СФР
Установлено влияние строения кожи на целлюлит — эксперты
Трактор потерпел четвёртое поражение подряд в матче с Амуром — спортивные аналитики
Неприхотливые пальмы подходят для холла и спальни
Торговля ЕС с Россией по объёму превысила помощь Украине — МИД Швеции
Молодёжь выбирает системы нагревания табака вместо сигарет — Минздрав
Объём отросшей челки держится дольше при прикорневой сушке феном
Просрочка и сломанные предметы ухудшает гигиену и порядок в ванной — организаторы
Оксиды железа в образцах Луны подтверждены учёными миссии Чанъэ-6
Красное мясо исключается из меню 2026 года, по правилам года Лошади
Сейчас читают
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Домашние животные
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом" Сергей Милешкин
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Оксиды железа в образцах Луны подтверждены учёными миссии Чанъэ-6
В зоне СВО происходят тектонические сдвиги — военный эксперт Максим Климов
Красное мясо исключается из меню 2026 года, по правилам года Лошади
Нестабильные показания уровня топлива объяснили автоэлектрики
Высокий риск конных маршрутов выделили специалисты по сафари
Вербовка российских лётчиков: генерал-майор Липовой описал методы западных спецслужб
Что сделать из одинокого носка: практичные варианты использования
В деле убийства певца Игоря Талькова поставлена точка
Заповедник тормозит развитие из-за статуса университетского объекта — краеведы
Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.