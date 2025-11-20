Лунный календарь садовода на декабрь: что можно, а что нельзя делать

Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю

В декабре активные садовые работы подходят к концу, однако лунный календарь по-прежнему остаётся полезным ориентиром. Он помогает садоводам выбрать оптимальные дни для подготовки участка к зиме и будущему сезону, а также подсказывает, когда лучше отказаться от любых вмешательств. Опытные садоводы и огородники напоминают, что уход в декабре влияет не только на зимовку растений, но и на их состояние весной.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Снегирь в саду

Благоприятные дни декабря

Согласно лунному календарю, самые удачные периоды для любых садовых работ в декабре приходятся на 5-7 декабря, 10-12 декабря, 18-20 декабря и 27-29 декабря. В это время луна способствует укреплению корневых систем, более мягкому прохождению любых манипуляций и повышению устойчивости растений к стрессу.

Что можно делать в эти дни

1. Проверить и обновить зимние укрытия многолетников

Агрономы напоминают: укрытие должно "дышать". Полиэтилен и плёнка без отверстий приводят к выпреванию. Лучше использовать лапник, крафт-бумагу, спанбонд.

2. Мульчировать приствольные круги

Подойдут хвоя, торф, компост, сухие листья. Мульча сохраняет тепло, препятствует промерзанию корневой системы, а также удерживает влагу.

3. Проводить санитарную обрезку

Речь идёт только о сломанных, подмёрзших или потёртых ветвях. Глубокую формирующую обрезку оставляют до весны.

4. Обрабатывать сад от зимующих вредителей

В декабре особенно актуальна обработка от щитовок, плодожорки и белокрылки, зимующих под корой. Используют железный купорос в низких концентрациях.

5. Готовить место для зимних посевов

Морковь, редис, укроп, пастернак, петрушка — эти культуры хорошо переносят декабрьский подзимний посев, если земля не полностью промёрзла.

Дополнительные работы, которые хорошо делать в декабре

очистить теплицу от старых растений и проморозить её;

вымыть инвентарь и обработать его антисептиком;

осмотреть деревья и установить защиту от мышей и зайцев;

убрать снег с теплиц, чтобы предотвратить деформацию каркаса.

Агрономы также советуют слегка утоптать снег вокруг яблонь — это не даёт грызунам подбираться к коре.

Неблагоприятные дни декабря

Согласно лунному календарю, садоводам стоит воздержаться от любых вмешательств в такие даты: 1-3, 14-16, 22-23 и 30-31 декабря. Это периоды, когда растения особенно уязвимы, а любые работы могут привести к повреждению тканей и ухудшению зимостойкости.

Что нельзя делать в эти дни

проводить обрезку любых растений;

пересаживать комнатные цветы (они могут сбросить листья);

рыхлить почву возле деревьев — можно нарушить корневую систему;

открывать или перемещать укрытия;

вносить удобрения или стимуляторы роста.

Специалисты поясняют: в неблагоприятные дни растения испытывают повышенный стресс, а повреждения хуже заживают.

Что важно сделать в декабре для успешной зимовки сада

Помимо работ, которые привязаны к календарю, декабрь — стратегически важный месяц, когда садовод может предотвратить многие зимние проблемы.

1. Проверить состояние укрытий

Порывы ветра, мокрый снег и оттепели могут смещать защитные материалы. Особенно это касается роз, винограда и других теплолюбивых культур.

2. Осмотреть кору деревьев

Если на коре появились трещины после морозов, их обрабатывают садовым варом или пастой РанНет.

3. Защитить кустарники от снеголомов

После мокрого снега ветви смородины и малины легко лопаются — их аккуратно освобождают от тяжёлых слоёв.

4. Проверить вентиляцию теплиц

Если внутри теплицы образовался конденсат, он запускает процессы гниения. Зимой теплица должна быть сухой и холодной.

5. Разложить отравленные приманки от грызунов

Грызуны активны именно в декабре, когда холода усиливаются. Особенно важно защитить штамбы молодых яблонь.

Декабрь — лучшее время для планирования будущего сезона

По словам садоводов, конец года — спокойный период, который идеально подходит для подготовки к весне и грамотного распределения ресурсов.

В декабре можно:

выбирать сорта и закупать семена, пока есть широкий выбор;

составлять план посадок и схему грядок;

анализировать ошибки прошедшего сезона и корректировать стратегии;

проверять запасы удобрений и средств защиты;

Также декабрь — отличное время для изучения новинок: новых сортов томатов, современных удобрений, биопрепаратов и систем капельного орошения.