Лунный календарь садовода на декабрь: что можно, а что нельзя делать

В декабре активные садовые работы подходят к концу, однако лунный календарь по-прежнему остаётся полезным ориентиром. Он помогает садоводам выбрать оптимальные дни для подготовки участка к зиме и будущему сезону, а также подсказывает, когда лучше отказаться от любых вмешательств. Опытные садоводы и огородники напоминают, что уход в декабре влияет не только на зимовку растений, но и на их состояние весной.
Согласно лунному календарю, самые удачные периоды для любых садовых работ в декабре приходятся на 5-7 декабря, 10-12 декабря, 18-20 декабря и 27-29 декабря. В это время луна способствует укреплению корневых систем, более мягкому прохождению любых манипуляций и повышению устойчивости растений к стрессу.
Агрономы напоминают: укрытие должно "дышать". Полиэтилен и плёнка без отверстий приводят к выпреванию. Лучше использовать лапник, крафт-бумагу, спанбонд.
Подойдут хвоя, торф, компост, сухие листья. Мульча сохраняет тепло, препятствует промерзанию корневой системы, а также удерживает влагу.
Речь идёт только о сломанных, подмёрзших или потёртых ветвях. Глубокую формирующую обрезку оставляют до весны.
В декабре особенно актуальна обработка от щитовок, плодожорки и белокрылки, зимующих под корой. Используют железный купорос в низких концентрациях.
Морковь, редис, укроп, пастернак, петрушка — эти культуры хорошо переносят декабрьский подзимний посев, если земля не полностью промёрзла.
Агрономы также советуют слегка утоптать снег вокруг яблонь — это не даёт грызунам подбираться к коре.
Согласно лунному календарю, садоводам стоит воздержаться от любых вмешательств в такие даты: 1-3, 14-16, 22-23 и 30-31 декабря. Это периоды, когда растения особенно уязвимы, а любые работы могут привести к повреждению тканей и ухудшению зимостойкости.
Специалисты поясняют: в неблагоприятные дни растения испытывают повышенный стресс, а повреждения хуже заживают.
Помимо работ, которые привязаны к календарю, декабрь — стратегически важный месяц, когда садовод может предотвратить многие зимние проблемы.
Порывы ветра, мокрый снег и оттепели могут смещать защитные материалы. Особенно это касается роз, винограда и других теплолюбивых культур.
Если на коре появились трещины после морозов, их обрабатывают садовым варом или пастой РанНет.
После мокрого снега ветви смородины и малины легко лопаются — их аккуратно освобождают от тяжёлых слоёв.
Если внутри теплицы образовался конденсат, он запускает процессы гниения. Зимой теплица должна быть сухой и холодной.
Грызуны активны именно в декабре, когда холода усиливаются. Особенно важно защитить штамбы молодых яблонь.
По словам садоводов, конец года — спокойный период, который идеально подходит для подготовки к весне и грамотного распределения ресурсов.
В декабре можно:
Также декабрь — отличное время для изучения новинок: новых сортов томатов, современных удобрений, биопрепаратов и систем капельного орошения.
