Та самая сардоническая улыбка: редкое растение раскрывает свой тёмный секрет

Испарения омежника вызывают головокружение — ботаник Джон Лайтфут

Садоводство Цветы

На первый взгляд, омежник шафранный (Oenanthe crocata) — обычная болотная трава. Немного напоминает пастернак, немного — сельдерей, растёт вдоль рек и прудов — основной признак, отличающий омежник от схожих по виду растений. В действительности это одно из самых опасных растений, произрастающего в Европе, Западной Азии и частично в Африке. В древних легендах его обвиняли в создании "сардонической улыбки" на лицах насильственно погибших.

Сегодня учёные уверенно утверждают: легенда была не выдумкой.

Ядовитая трава, которую путали с овощами

Корни омежника, которые содержат один из самых мощных известных нейротоксинов — гликоль оэнантотоксин, выглядят безобидно — толстые, бледные, пахучие. Этим объясняются редкие, но всегда трагические случаи отравления: люди принимали корни за дикий пастернак. Последствия оказывались страшными.

Первые симптомы — рвота, спутанность сознания, судороги, кровоизлияние в мозг и коллапс лёгких. Потом — странная гримаса на лице, будто человек улыбается. И если яд попадал в организм в большой дозе, смерть наступала в течение нескольких часов.

Согласно статистике, случаи единичные, но в большинстве — смертельные.

Древняя Сардиния и жуткий ритуал

В VIII веке до Р. Х. Гомер употребил в "Одиссее" выражение "сардоническая усмешка". Слово "сардонический" происходит от названия острова Сардиния, где, согласно древним рассказам, престарелых, которые уже не могли позаботиться о себе, и преступников устраняли особым способом — давали им настой растения, который парализовал лицо, а затем сбрасывали со скал. Погибший уходил из мира с пугающей ухмылкой.

В путеводителе древнегреческого географа II века Павсания "Описание Эллады" сказано: "На острове нет ядовитых растений, причиняющих смерть человеку, кроме одного, — его вредоносная зелень очень похожа на петрушку (сельдерей), и говорят, что тот, кто её съест, умирает от смеха".

Впрочем, другие античные авторы этимологию слова возводили к выражению "скалить зубы", а Вергилий усматривал намёк на горечь растения.

"Сарды смеялись, принося в жертву своих стариков; троглодиты — побивая камнями своих мертвецов; финикийцы — когда умерщвляли своих детей; фракийцы — когда кто-нибудь из них был при смерти", — предполагал французский археолог и религиовед Саломон Рейнак.

Подобные истории долго считалось мрачными россказнями. Пока в наши дни сардинский пастух, решивший свести счёты с жизнью, съел омежник — и был найден с той же самой "сардонической" улыбкой.

Недавно итальянские исследователи пришли к выводу: омежник шафранный был той самой "сардонической травой". Финикийские колонисты на острове Сардиния создавали жуткие улыбки около 2800 лет назад с помощью растительного зелья.

"Это соединение вызывает паралич лица, приводящий к смертельной ухмылке, о которой говорили древние, — уверяет химик-органик Джованни Аппендино из университета Восточного Пьемонта. — Кроме того, Сардиния — единственное место во всем Средиземноморье, где растёт омежник шафранный".

Сильнейший яд, который пахнет… приятно

В отличие от большинства ядовитых растений, омежник не отпугивает вкусом или запахом. Его аромат сладковатый, а корни — даже вкусные. Это делает растение особенно опасным: ничего не подозревающий человек может съесть его, не почувствовав подвоха.

При этом содержащийся в нём токсин — один из самых мощных природных нейропаралитиков, действующий на мышцы и нервную систему.

Шотландский ботаник Джон Лайтфут в своей книге "Flora Scotica", изданной в 1777 году, поведал об опыте иллюстратора Георга Эрета, который обнаружил, что "запахи, или просто испарения, вызывали у него такое головокружение, что ему приходилось несколько раз выходить из комнаты", пока он не открывал дверь и окна, чтобы закончить работу.

От ритуального яда — к косметике будущего?

Парадоксально, но именно это свойство — способность влиять на мимику — заинтересовало современных исследователей. Потенциально из соединений омежника можно создать средство, работающее подобно ботоксу: расслабляющее мышцы, разглаживающее морщины.

Аппендино предполагает, что растение может найти применение в косметике: "оно расслабляет мышцы и поэтому разглаживает морщины".

Конечно, прямое использование яда невозможно — слишком опасно. Но химики считают, что его механизм можно адаптировать для медицины и косметологии.

Медицинское применение в прошлом

Экстракты омежника ранее использовались народной медициной:

при эпилепсии;

для лечения воспалений;

в Ирландии — в виде припарок при кожных заболеваниях и даже раке.

Современные исследования выявили:

умеренное антибактериальное действие против Enterococcus faecalis и Bacillus lentus;

активности против Cryptococcus neoformans;

выраженные антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

Самое загадочное растение Европы

Омежник шафранный — редкий пример того, как ботаника и древние легенды неожиданно сходятся в одной точке. Это растение, от которого люди умирали с улыбкой, вдохновило поэтов, напугало врачей и до сих пор заставляет учёных ломать голову.