Та самая сардоническая улыбка: редкое растение раскрывает свой тёмный секрет

На первый взгляд, омежник шафранный (Oenanthe crocata) — обычная болотная трава. Немного напоминает пастернак, немного — сельдерей, растёт вдоль рек и прудов — основной признак, отличающий омежник от схожих по виду растений. В действительности это одно из самых опасных растений, произрастающего в Европе, Западной Азии и частично в Африке. В древних легендах его обвиняли в создании "сардонической улыбки" на лицах насильственно погибших.
Сегодня учёные уверенно утверждают: легенда была не выдумкой.
Корни омежника, которые содержат один из самых мощных известных нейротоксинов — гликоль оэнантотоксин, выглядят безобидно — толстые, бледные, пахучие. Этим объясняются редкие, но всегда трагические случаи отравления: люди принимали корни за дикий пастернак. Последствия оказывались страшными.
Первые симптомы — рвота, спутанность сознания, судороги, кровоизлияние в мозг и коллапс лёгких. Потом — странная гримаса на лице, будто человек улыбается. И если яд попадал в организм в большой дозе, смерть наступала в течение нескольких часов.
Согласно статистике, случаи единичные, но в большинстве — смертельные.
В VIII веке до Р. Х. Гомер употребил в "Одиссее" выражение "сардоническая усмешка". Слово "сардонический" происходит от названия острова Сардиния, где, согласно древним рассказам, престарелых, которые уже не могли позаботиться о себе, и преступников устраняли особым способом — давали им настой растения, который парализовал лицо, а затем сбрасывали со скал. Погибший уходил из мира с пугающей ухмылкой.
В путеводителе древнегреческого географа II века Павсания "Описание Эллады" сказано: "На острове нет ядовитых растений, причиняющих смерть человеку, кроме одного, — его вредоносная зелень очень похожа на петрушку (сельдерей), и говорят, что тот, кто её съест, умирает от смеха".
Впрочем, другие античные авторы этимологию слова возводили к выражению "скалить зубы", а Вергилий усматривал намёк на горечь растения.
"Сарды смеялись, принося в жертву своих стариков; троглодиты — побивая камнями своих мертвецов; финикийцы — когда умерщвляли своих детей; фракийцы — когда кто-нибудь из них был при смерти", — предполагал французский археолог и религиовед Саломон Рейнак.
Подобные истории долго считалось мрачными россказнями. Пока в наши дни сардинский пастух, решивший свести счёты с жизнью, съел омежник — и был найден с той же самой "сардонической" улыбкой.
Недавно итальянские исследователи пришли к выводу: омежник шафранный был той самой "сардонической травой". Финикийские колонисты на острове Сардиния создавали жуткие улыбки около 2800 лет назад с помощью растительного зелья.
"Это соединение вызывает паралич лица, приводящий к смертельной ухмылке, о которой говорили древние, — уверяет химик-органик Джованни Аппендино из университета Восточного Пьемонта. — Кроме того, Сардиния — единственное место во всем Средиземноморье, где растёт омежник шафранный".
В отличие от большинства ядовитых растений, омежник не отпугивает вкусом или запахом. Его аромат сладковатый, а корни — даже вкусные. Это делает растение особенно опасным: ничего не подозревающий человек может съесть его, не почувствовав подвоха.
При этом содержащийся в нём токсин — один из самых мощных природных нейропаралитиков, действующий на мышцы и нервную систему.
Шотландский ботаник Джон Лайтфут в своей книге "Flora Scotica", изданной в 1777 году, поведал об опыте иллюстратора Георга Эрета, который обнаружил, что "запахи, или просто испарения, вызывали у него такое головокружение, что ему приходилось несколько раз выходить из комнаты", пока он не открывал дверь и окна, чтобы закончить работу.
Парадоксально, но именно это свойство — способность влиять на мимику — заинтересовало современных исследователей. Потенциально из соединений омежника можно создать средство, работающее подобно ботоксу: расслабляющее мышцы, разглаживающее морщины.
Аппендино предполагает, что растение может найти применение в косметике: "оно расслабляет мышцы и поэтому разглаживает морщины".
Конечно, прямое использование яда невозможно — слишком опасно. Но химики считают, что его механизм можно адаптировать для медицины и косметологии.
Омежник шафранный — редкий пример того, как ботаника и древние легенды неожиданно сходятся в одной точке. Это растение, от которого люди умирали с улыбкой, вдохновило поэтов, напугало врачей и до сих пор заставляет учёных ломать голову.
