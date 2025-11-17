Подготовка теплицы в ноябре спасает её от зимнего обрушения — многие об этом даже не догадываются

Теплица может развалиться к весне, если не провести подготовку в ноябре: что использовать для защиты от снега и грибка
Зима преображает сад, укрывая его пушистым снегом. Однако для теплицы этот живописный пейзаж может обернуться серьёзным испытанием. Мокрый снег, лёд и резкие перепады температур способны всего за несколько недель разрушить конструкцию, которая исправно служила долгие годы. Чтобы весной не обнаружить перекошенный каркас и треснувшие листы покрытия, важно подготовить теплицу к зиме именно в ноябре — пока не начались обильные снегопады. Об этом подробно рассказал в своём блоге на платформе "Дзен" (12+) мастер по домашним и дачным делам Сергей.
На первый взгляд снег кажется лёгким, но его плотность меняется при каждом перепаде температуры. После оттепели и последующих заморозков один квадратный метр снежной массы может весить до трёхсот килограммов. Для большинства садовых теплиц это критическая нагрузка. Даже металлический каркас нередко прогибается, а поликарбонат трескается под давлением и из-за льда, образующегося в его ячейках.
"Зимой прочность теплицы зависит не только от толщины металла, но и от её формы. Прямые крыши и редко расположенные дуги не выдерживают массы снега — его необходимо счищать после каждого снегопада", — пишет Сергей в блоге.
Если конструкцию не укрепить заранее, весной ремонт может потребоваться не только покрытию, но и фундаменту. Особенно сильно страдают теплицы, установленные без бетонного основания: промёрзший грунт и неравномерная нагрузка быстро деформируют ножки и стойки.
Самый простой способ — установить временные подпорки. Под каждую дугу ставят деревянные бруски или металлические трубы сечением не менее 50×50 миллиметров. Подпорки должны быть расположены строго вертикально и упираться в прочное основание. В длинных теплицах (более шести метров) подпорки устанавливают не только под конёк, но и под боковые части каркаса, формируя устойчивый "треугольник жёсткости".
Осенью необходимо тщательно пройтись по всем болтам и креплениям. Даже небольшой перекос усиливает нагрузку на одну точку и может привести к деформации зимой.
Для зимнего использования в регионах с обильными снегопадами подходит материал толщиной не менее шести миллиметров, а для больших пролётов — восьми-десяти миллиметров. Листы должны быть установлены стороной с ультрафиолетовой защитой наружу, иначе они станут ломкими уже к следующему сезону.
Перед зимой теплицу необходимо полностью очистить и продезинфицировать. Остатки растений, разлитая земля и даже влажные подвязки становятся источником грибка и спор.
Вымойте стены и крышу тёплым раствором соды или хозяйственного мыла.
Обработайте внутренние поверхности слабым раствором медного купороса или фитоспорина.
После высыхания тщательно проветрите помещение.
Агроном-консультант Анна Громова отмечает: "Чистая и сухая теплица зимой — залог хорошего урожая весной. Грибки и споры, оставшиеся в трещинах и на креплениях, прекрасно переживают морозы и первыми активируются с приходом тепла".
Если теплица только планируется к установке, лучше отдавать предпочтение арочной или каплевидной форме — с таких крыш снег естественным образом сходит под действием ветра и собственного веса.
Прямостенные конструкции требуют более тщательного ухода: на их плоских крышах снег скапливается, создавая эффект "подноса". Поэтому на зиму их усиливают дополнительными дугами и опорами.
Мастер Сергей советует не экономить на профиле: оптимальная толщина стенки трубы составляет от 1,2 миллиметра для стали и не менее 1 миллиметра для алюминия.
Подготовка теплицы не заканчивается в ноябре. После каждого сильного снегопада необходимо проверять конструкцию — особенно если теплица расположена рядом с забором или стеной, где ветер намётывает плотные снежные "карманы".
Грамотно подготовленная в ноябре теплица спокойно переживёт зиму. Несколько часов работы осенью помогут избежать дорогостоящего ремонта и обеспечат уверенность, что весной под её крышей снова появятся первые зелёные ростки. Своевременная очистка, укрепление и защита от грибка значительно продлевают срок службы конструкции.
