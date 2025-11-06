Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Валерия Жемчугова

Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению

5:05
Садоводство » Советы

Осенью россияне традиционно запасают картофель на зиму. Кто-то выращивает его на своих участках, а кто-то покупает мешками на рынках и ярмарках. И все стремятся сохранить клубни до конца зимы, когда цены в магазинах растут, а качество свежих овощей заметно падает.

Картофель в деревянном ящике
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Картофель в деревянном ящике

Однако к февралю у многих часть запасов всё равно портится, ведь клубни темнеют, становятся водянистыми, покрываются плесенью или зеленеют. Специалисты предупреждают, что причина чаще всего кроется в нарушении условий хранения.

Когда закладывать картофель на хранение

Одной из самых распространённых проблем остаётся закладка клубней сразу после уборки или покупки. В этот момент кожура всё ещё влажная, а на повреждённых участках появляются микротрещины, через которые в ткани попадают грибковые инфекции.

Агрономы рекомендуют несколько дней просушивать картофель в прохладном затемнённом помещении, а затем провести тщательную переборку. Именно за это время проявляются скрытые дефекты.

Ключевые факторы хранения картофеля

Температура

Температурный режим — ключевой фактор. Для длительного зимнего хранения оптимальными считаются +2…+4°C. При повышенных температурах картофель начинает прорастать, теряет плотность и вкусовые качества, а при снижении ниже +2°C накапливаются сахара, что делает вкус сладковатым и портит кулинарные свойства.

Влажность

Важно также следить за влажностью на уровне 85-90%. При избытке влаги возникает риск мокрой гнили, при недостатке — клубни сморщиваются, что чаще всего могут видеть дачники в своих холодных погребах.

Освещение

Свет также негативно влияет на качество. При его воздействии кожура зеленеет, в тканях накапливается соланин — токсичное вещество, опасное для здоровья.

Поэтому специалисты рекомендуют полностью исключать солнечные лучи, а при временном хранении на застеклённых лоджиях закрывать ящики плотной тканью.

Тара и укладка

Плотная или герметичная тара также ускоряет порчу. В полиэтиленовых пакетах отсутствует циркуляция воздуха, образуется конденсат, а высокая влажность стимулирует рост бактерий. Оптимальным решением считаются деревянные или пластиковые перфорированные ящики, а высоту слоя клубней лучше не делать слишком большой.

Признаки неправильного хранения картофеля

Проблемы часто проявляются спустя несколько недель после закладки. Фитофтороз и бактериальная гниль могут попасть на клубни ещё в поле или при транспортировке.

Признаками неправильного хранения являются

  • конденсат на стенах хранилища,
  • затхлый запах
  • и влажные поверхности.

Перед сезоном помещение рекомендуется хорошо просушить, побелить и при необходимости продезинфицировать.

Даже при соблюдении всех условий регулярный контроль никто не отменял. Раз в две-три недели специалисты советуют перебирать запасы картофеля, своевременно удаляя первые очаги порчи — это предотвращает заражение остальной партии.

Городские условия осложняются отопительными системами: сухой воздух вызывает усушку, а перепады температуры — появление конденсата.

"Оптимальная температура хранения корнеплодов — от +2 до +4°C. При содержании на балконе в морозы их нужно прикрывать тёплыми вещами; влажность помещения для хранения картофеля не должна превышать 85%", — советует ведущий агроном-госинспектор Александр Филончик.

По его словам, промёрзшие клубни быстро темнеют и становятся непригодными для приготовления.

Агроном Алексей Жилин обращает внимание на влагу как одну из основных причин почернения мякоти. "Если снаружи картофель выглядит здоровым, но внутри — чёрный, это чаще всего избыток влаги. Видимые дефекты на клубнях — признак грибковых или плесневых инфекций. Секрет сохранности прост: тщательно перебирать и удалять повреждённые клубни, не жалеть", — поясняет он.

К середине зимы разница между правильно подготовленными запасами и неудачным хранением становится особенно заметной. В хорошо просушенных и проветриваемых помещениях потери минимальны, а в неподготовленных погребах владельцы вынуждены выбрасывать десятки килограммов.

Таким образом, для качественного сохранения нужны

  • прохлада,
  • темнота,
  • умеренная влажность,
  • вентиляция
  • и регулярная проверка состояния.

При соблюдении этих условий картофель спокойно сохраняет вкус и питательную ценность почти до весны, а мы экономим на сезонном подорожании овощей.

Автор Валерия Жемчугова
Валерия Жемчугова — внештатный автор Pravda.Ru
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы овощи хранение картофель
Новости Все >
Жить на проценты с депозита: возможно ли такое сегодня в условиях инфляционного душа
Пырей и мокрица говорят больше, чем кажется: что они на самом деле скрывают о вашей почве
Пахнет уютом — и работает лучше химии: бытовые чудеса, которые умеет мандариновая кожура
Внутренний туризм набирает обороты: куда бегут россияне от зимы — и что выбирают вместо заграницы
Пузырчатая плёнка, которая вдохновляет: неожиданные идеи для дома, о которых вы не догадывались
Без лепки и лишних хлопот: картофельные колдуны с фаршем которые готовятся прямо ложкой на сковороде
Шея, как у 20-летней: избавляемся от морщин и сухости с помощью этих простых процедур
Невидимая волна проходит через Млечный Путь — она движет звёзды и раскрывает тайну Галактики
Салаты — под протоколом, шаурма — под отчётом: готовая еда вступает в эпоху строгого надзора
Бюджет против премиума: как российское масло повторило формулу немецкого качества
Сейчас читают
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Наука и техника
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Красота и стиль
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Популярное
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал

Современные технологии помогли археологам обнаружить в Гизе загадочную подземную структуру. Возможно, под песками скрыта древняя усыпальница.

Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей Сергей Милешкин Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы Любовь Степушова
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Последние материалы
Салаты — под протоколом, шаурма — под отчётом: готовая еда вступает в эпоху строгого надзора
Бюджет против премиума: как российское масло повторило формулу немецкого качества
Вода летит, тело парит: флоубординг — искусственная волна и настоящая адреналиновая зависимость
Не каприз и не фантазия: неврологи бьют тревогу — детская мигрень молодеет и становится хронической
Правильно сделала: почему Рудковская встала на сторону Аны де Армас, порвавшей с Томом Крузом
Травма, изменившая жизнь: как звезда Папиных дочек осознал истинное отношение близких
Сад в розовых тонах: секреты создания гармоничной и нежной композиции
Мягкие лапы — разный характер: чем кот отличается от кошки и кого лучше поселить у себя
Вес уходит, но бёдра не слушаются: тайный механизм, который мешает идеальной фигуре
Революция в вашем шкафу: как один капсульный гардероб решит все осенние модные проблемы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.