Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению

5:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Осенью россияне традиционно запасают картофель на зиму. Кто-то выращивает его на своих участках, а кто-то покупает мешками на рынках и ярмарках. И все стремятся сохранить клубни до конца зимы, когда цены в магазинах растут, а качество свежих овощей заметно падает.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Картофель в деревянном ящике

Однако к февралю у многих часть запасов всё равно портится, ведь клубни темнеют, становятся водянистыми, покрываются плесенью или зеленеют. Специалисты предупреждают, что причина чаще всего кроется в нарушении условий хранения.

Когда закладывать картофель на хранение

Одной из самых распространённых проблем остаётся закладка клубней сразу после уборки или покупки. В этот момент кожура всё ещё влажная, а на повреждённых участках появляются микротрещины, через которые в ткани попадают грибковые инфекции.

Агрономы рекомендуют несколько дней просушивать картофель в прохладном затемнённом помещении, а затем провести тщательную переборку. Именно за это время проявляются скрытые дефекты.

Ключевые факторы хранения картофеля

Температура

Температурный режим — ключевой фактор. Для длительного зимнего хранения оптимальными считаются +2…+4°C. При повышенных температурах картофель начинает прорастать, теряет плотность и вкусовые качества, а при снижении ниже +2°C накапливаются сахара, что делает вкус сладковатым и портит кулинарные свойства.

Влажность

Важно также следить за влажностью на уровне 85-90%. При избытке влаги возникает риск мокрой гнили, при недостатке — клубни сморщиваются, что чаще всего могут видеть дачники в своих холодных погребах.

Освещение

Свет также негативно влияет на качество. При его воздействии кожура зеленеет, в тканях накапливается соланин — токсичное вещество, опасное для здоровья.

Поэтому специалисты рекомендуют полностью исключать солнечные лучи, а при временном хранении на застеклённых лоджиях закрывать ящики плотной тканью.

Тара и укладка

Плотная или герметичная тара также ускоряет порчу. В полиэтиленовых пакетах отсутствует циркуляция воздуха, образуется конденсат, а высокая влажность стимулирует рост бактерий. Оптимальным решением считаются деревянные или пластиковые перфорированные ящики, а высоту слоя клубней лучше не делать слишком большой.

Признаки неправильного хранения картофеля

Проблемы часто проявляются спустя несколько недель после закладки. Фитофтороз и бактериальная гниль могут попасть на клубни ещё в поле или при транспортировке.

Признаками неправильного хранения являются

конденсат на стенах хранилища,

затхлый запах

и влажные поверхности.

Перед сезоном помещение рекомендуется хорошо просушить, побелить и при необходимости продезинфицировать.

Даже при соблюдении всех условий регулярный контроль никто не отменял. Раз в две-три недели специалисты советуют перебирать запасы картофеля, своевременно удаляя первые очаги порчи — это предотвращает заражение остальной партии.

Городские условия осложняются отопительными системами: сухой воздух вызывает усушку, а перепады температуры — появление конденсата.

"Оптимальная температура хранения корнеплодов — от +2 до +4°C. При содержании на балконе в морозы их нужно прикрывать тёплыми вещами; влажность помещения для хранения картофеля не должна превышать 85%", — советует ведущий агроном-госинспектор Александр Филончик.

По его словам, промёрзшие клубни быстро темнеют и становятся непригодными для приготовления.

Агроном Алексей Жилин обращает внимание на влагу как одну из основных причин почернения мякоти. "Если снаружи картофель выглядит здоровым, но внутри — чёрный, это чаще всего избыток влаги. Видимые дефекты на клубнях — признак грибковых или плесневых инфекций. Секрет сохранности прост: тщательно перебирать и удалять повреждённые клубни, не жалеть", — поясняет он.

К середине зимы разница между правильно подготовленными запасами и неудачным хранением становится особенно заметной. В хорошо просушенных и проветриваемых помещениях потери минимальны, а в неподготовленных погребах владельцы вынуждены выбрасывать десятки килограммов.

Таким образом, для качественного сохранения нужны

прохлада,

темнота,

умеренная влажность,

вентиляция

и регулярная проверка состояния.

При соблюдении этих условий картофель спокойно сохраняет вкус и питательную ценность почти до весны, а мы экономим на сезонном подорожании овощей.