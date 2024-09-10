"Почва, как хорошая еда, должна рассыпаться в руках" — почвовед профессор Наталья Ковалёва

Почвовед: чернозём — не панацея

Какие почвы в Подмосковье, почему чернозём — это не всегда хорошо, как учёные бьются над формулой золотого средства плодородия? Об этом и о многом другом в авторской программе Андрея Туманова "Удачная Правда" на Pravda.Ru рассказала доктор биологических наук, профессор факультета почвоведения МГУ, почвовед Наталья Ковалёва.

Почвоведение — русская наука

— Давайте поговорим с вами сегодня о почве.

— Давайте, тем более что почвоведение — это русская наука, которая зародилась в России и распространилась по всему миру. Я не так давно приехала с IX Всероссийского съезда почвоведов, который проходил в Казани и объединил российских и зарубежных почвоведов. Первый раз после COVID мы встретились очно и обсудили наши насущные проблемы, вспомнили о том, что почвоведение — русская наука, её основатель — Василий Васильевич Докучаев.

19 декабря 1883 года Докучаев защитил диссертацию "Русский чернозём", и с этого момента начинается наука почвоведение.

До этого, в соответствии с теорией Александра фон Гумбольдта, известного немецкого географа, считалось, что почвы везде одинаковые, никакой системы в них нет, есть только природная зональность растений, животных, климатическая зональность и почвы как горные породы.

Докучаев в 1900 году на выставке в Париже совершает революцию. Русский павильон назывался "На чём стоит Эйфелева башня", и в этом павильоне был представлен не просто чернозём, а почвенная карта России.

Докучаев впервые обозначил, что в природных зонах есть разные почвы, что миром живой природы правит не закон Дарвина о борьбе за существование, а закон о всемирной любви и согласии — закон о зональности, когда в каждой природной зоне в любви и согласии сосуществуют растения, животные, климат, рельеф, почвы и человек.

Всем известный Владимир Иванович Вернадский, отец и основатель экологии, был любимым учеником Докучаева, и именно благодаря его усилиям в Санкт-Петербурге был открыт первый Институт почвоведения. Так что можно сказать, что экология родилась из почвоведения. Мы, почвоведы, считаем, что почвоведение — это экологическая наука, мы неразрывно связаны с ней.

Экология — это не про свалки и стаканчики, которые не нужно выбрасывать на улице, экология — это про взаимосвязь всего живого, про тонкие нити, которые пронизывают живой мир, климат, рельеф, живую и неживую природу.

Этот малый биологический круговорот очень тонко соединяется в почве с большим геологическим круговоротом, который поддерживает равновесие на планете. Экология — про то, что нельзя эти связи нарушать. И вот в этом смысле садоводы — ужасные "террористы", самые страшные. Садовод же всё время борется с птицами, с кротами, с насекомыми.

Из чего состоит почва

— Вы регулярно изучаете почву, кто там живёт?

— Почва — живая, она — биокосная, там сосуществует и живое, и неживое. В этом одновременно и сложность, и феноменальная прелесть почвы. Биокосная — значит в ней взаимодействуют и живые, и косные компоненты. Но это ещё и биокосмос тоже. Количество нуклеотидов, белков, которые сейчас открываются в почве, превышает их количество в организме человека и в любых природных организмах.

Почву мы смотрим на разных уровнях, начиная от почвенного покрова (планетарного, регионального, локального) и заканчивая электронным микроскопом.

Сейчас очень развита электромография, томография почвы. Это очень популярное, полезное направление. Мы видим, как организовано пространство. А если мы знаем, как организованы в почве поры, полости, мы понимаем, как двигается вода.

Как движется вода

Большинство людей на вопрос: "Что у вас там, сыро или сухо?" — отвечают: "А у меня рыхло". Потом приезжаешь на участок, а там рыхло — только верхние два сантиметра, и движение воды будет как раз в этих двух сантиметрах по поверхности. Или иногда садоводы насыпают грунт на породу, и у них движение воды происходит не вниз, а латерально, по поверхности.

Это очень важный момент, особенно в Московской области, потому что благодаря поверхностному движению воды формируется так называемая верховодка, верховая вода. Грунтовая вода — на глубине 12 метров.

— Если близко стоят грунтовые воды, что можно сделать?

— Грунтовые — это воды, которые питают близлежащие водоёмы. А вода в почве — это особая история. Если на участке сыро, вода не уходит, за это отвечает как раз почва. Есть в ней верховой горизонт?

В подзолистых почвах подзолистый горизонт есть. В чернозёмах его нет.

Вода будет хорошо распределяться в хорошо оструктуренных почвах. В них корни растений обычно распределены равномерно. Большое заблуждение многих садоводов состоит в том, что они не обращают внимание на структуру почв.

Как написал Карел Чапек в своей книге "Год садовода", "почва, как хорошая еда, должна рассыпаться в руках". Почва должна обязательно пахнуть, рассыпаться, не чавкать, не слипаться.

Самое главное — это агрегатики, комочки, на которые рассыпается почва. Когда вы берёте корни, на них, как бусы, висят почвенные агрегаты, — это агрономически ценная почвенная структура, самая правильная, при которой тонкие корешки проникают в агрегаты, берут там воду, питательные элементы. А если все эти агрегаты слиплись, то туда не проходит воздух, не проходит жизнь. Например, в торфе вообще нет агрегатов. Большинство людей покупают растения в горшках — там нет структуры, это неживой субстрат, как гидропоника. Вы налили туда питательные элементы — цветок растёт, перестали наливать — всё, надо пересаживать.

Какой должны быть почва

— В такой почве, как торф, отсутствует процесс минерализации?

— Полностью. Нам нужно, чтобы было:

50% минеральной части, 25% воздуха, 25% воды, агрегаты размеров до одного сантиметра, идеально — пять-семь миллиметров.

Если комочки рассыпаются как пыль, значит, в почве много пылеватой фракции. Это наследие ледникового периода.

— А если в глубине почва со ржавчиной, плотная, немного красноватая?

— Это значит, в ней много железа.

— Иногда в почве присутствуют островки глины. Я беру иногда глину, высушиваю её, лопатой дроблю на агрегаты, чуть подсушиваю и вношу для того, чтобы песчано-подзолистая земля хотя бы немного держала влагу.

— Вы правильно делаете. Когда мы добиваемся эффекта не песчаной, не глинистой, не торфяной, а среднесуглинистой почвы, тогда и вода хорошо удерживается. Дачники интуитивно знают о том, что надо перекапывать, рыхлить.

— Многие садоводы а интернет-группах выступают против перекопки: когда ты переворачиваешь пласт почвы, то уничтожаешь микроорганизмы, живущие на глубине. В этом есть смысл?

— Есть такая теория. No-till-технология — это обработка земли без вспахивания, она подходит для более южных районов, и то при условии, что там много органического вещества. А у нас органического вещества нет. В нашей почве нет гумуса.

— Мы на даче с 1979 года ежегодно добавляем органику, и всё равно этот слой не увеличивается: на глубине — светлая почва.

— И хорошо, что он не увеличивается: природа поддерживает устойчивость системы, промывной тип водного режима всё вымывает. В 1990-е многие привозили из Липецкой, Тамбовской областей чернозёмы в Московскую область. На Рублёвском шоссе на песчаных почвах они сработали, потому что чернозём — это самая глинистая, самая тяжёлая в мире почва, и она просто проглиновала рублёвские пески. А если бы эту глину привезли и положили на глину на киевском, ярославском направлении, то наш промывной тип водного режима вымыл бы из чернозёма всю его замечательную агрохимию (азот, фосфор), — и всё, ваша тяжёлая глина лежит на средней глине, которая была до этого.

— То есть чернозём — это не то, к чему надо стремиться?

— В нашем Реестре почвенных типов 256 типов, и это ещё не все, которые встречаются на территории России.

Каждая почва хороша там, где она создана природой, то есть в своей экосистеме.

Мы находимся в южной тайге, у нас подзолистая почва. Как только вы отъедете на 100 километров к югу и пересечёте Оку, вы окажетесь в зоне широколистных лесов, лесостепи. А здесь, в тайге, под мёртвопокровными ельниками должны быть подзолы, подзолистые почвы, которые не годятся для выращивания пшеницы, но хороши для сада.

Советы дачникам о почве

Структура почвы

— На что дачникам обращать внимание прежде всего, pH, наверное, на первом месте?

— Первое, как я уже сказала, — структура. Нужно следить за тем, чтобы у почвы была структура. Как её создать и поддерживать?

Лучше всего вносить в свою почву органические удобрения, чтобы поддерживать баланс гумуса.

Гумус и удобрения

— Что такое органические удобрения? Вам, как правило, вместо компоста предлагают торф в разных видах переработки.

— Если вам нужен быстрый эффект, например, засыпать клумбу ко дню рождения, можно купить и готовый компост.

Если вы всё-таки последовательный садовод и каждый год занимаетесь своим участком, то нужно раз в пять лет вносить навоз.

Сейчас продают конский, свиной навоз, навоз крупного рогатого скота. Мне очень нравится конский, в мешках. Это самое лучшее, чем мы можем поддержать и структуру почв, и баланс гумуса. То феноменальное чёрное, что есть в плодородной почве, то, что называется гумус и чему до сих пор никто в мире не знает объяснения.

Как раз сейчас почвоведы бьются друг с другом: какова химическая структура, какова формула этого гумуса? Никто не знает. Но мы точно знаем, что от его содержания зависит всё: и плодородие, и урожай, и здоровье почвы.

Если почва богата гумусом, то там нет токсикоза. Гумус его как бы блокирует. Даже если мы вносим в почву пестициды, средства защиты растений, она всё равно их удерживает, блокирует, даже тяжёлые металлы.

Плодородная почва, насыщенная гумусом, хорошо оструктуренная, со среднесуглинистым гранулометрическим составом и со слабокислым (нейтральный pH), сама будет бороться со всеми вредоносными веществами и поддерживать баланс.

— То есть за почвой надо ухаживать?

— Вы можете не ухаживать, но тогда у вас в Подмосковье будет опять подзол (его природа сама создаст) и вырастет еловый лес, и можете наслаждаться им.

А если вы хотите огурчики с помидорчиками и картошечку, тогда нужно окультуривать почву. Этот культурный слой мы и создаём в течение всей своей жизнедеятельности. Эти 30 сантиметров мы рыхлим, облагораживаем, следим за водным режимом, вносим удобрения.

pH — водородный показатель

— Вы упомянули pH. Что это?

— Простыми словами, это содержание ионов водорода. От того, сколько у вас водорода, зависит кислота почвы. Если их совсем нет, в ней содержатся гидроксилы OH-группы, то она щелочная. А нам надо, чтобы было поровну, как в воде, чтобы почва была нейтральная.

— Какая бывает почва?

— Она бывает

очень кислая,

среднекислая,

слабокислая,

нейтральная.

— Какую почву любит большинство растений?

— Слабокислую либо близкую к нейтральной. В Подмосковье почвы слабокислые. Такую почву любят: картофель, земляника. Современная голубика, которую в Краснодарском крае выращивают, уже любит нейтральные почвы.

Большое заблуждение, что почву надо подкислять. На кислой почве, как на голодном пайке, плохо всем. В кислой почве, кроме водорода, ничего нет, а растениям нужны элементы питания. Нужно не подкислять почвы под эти растения, а вносить туда алюминий.

Гортензиям или рододендронам, например, алюминий нужен, потому что он один из агентов, которые поддерживают кислотность. А кислые почвы не любит никто, так же, как и сильнощелочные.

— Блогеры рекомендуют солить и подсаливать свёклу.

— Нет, ни в коем случае, засоленные почвы и будут щелочными. Свёкла переносит слабощелочную реакцию, но любит нейтральную, как и томаты. Здесь надо смотреть, какие растения какую реакцию любят.

Чем раскислять почву

— Чем раскислять почву и как это делать на глаз?

— Нужно вносить известь или золу. Вопрос в масштабах внесения. Дозу надо считать каждый раз с учётом pH: в среднем, килограмм извести или 300 граммов золы на квадратный метр. Зола подходит и для борьбы со слизнями. Розы также можно посыпать золой от вредителей.

Для того чтобы поддерживать pH, нам нужно вносить тонко перемолотую известь пушонку (гашёную известь), на песчаных почвах можно использовать доломитовую муку.

Если появился вьюнок или ромашка лекарственная, значит, почва уже нейтральная. А щавель, хвощ — индикаторы кислой почвы.

Ели вы внесли большую норму, её хватит на три-пять лет, а на глинистых почвах — на пять лет. Так же, как и органические удобрения, — до 700 килограммов на сотку. На третий год будет максимальный эффект действия, его хватит на пять лет. Потом повторяем.

Мульчирование почвы

— Как вы относитесь к мульчированию почвы?

— Мульчировать обязательно для борьбы с коркой, с сорняками, также оно помогает немного сгладить наш контрастный температурный режим.

— Что надо для мульчирования?

— Органическая мульча. В декоративных целях можно использовать, конечно, разные материалы, но лучше органические:

скошенная трава из газонокосилки; древесные опилки под землянику.

— Опилки забирают из почвы азот при перегнивании?

— Под опилками, когда они слёживаются, образуется поверхность розового цвета, там начинает скапливаться уксусная кислота.

Земляника любит слабокислую реакцию среды, и для неё это не страшно. Но если вы боитесь слабокислую среду, опилки можно рыхлить, немного прикапывать с почвой, чтобы они не слёживались. Мульчу отлично использовать под малину. Тогда не вылезают сорняки, не заводится малиновый жук, разные болезни, сохраняется влага.

Можно использовать сосновые иголки. Многие считают, что они подкисляют почву, но это не так. Сами иголки ничего не подкисляют, подкисляют низкоосновные кислоты, которые под ними образуются:

янтарная,

уксусная,

муравьиная.

Из леса таскать иголки, конечно, не надо. Но у себя на участке их стоит сгребать.

Помимо мульчирования, можно использовать покровные растения, так называемые сидераты, те же люпины, которые уже отцвели, горчицу. Это будет обогащать почву органикой. А для нас это самое главное:

органика,

структура,

нейтральный pH.

Уточнения

Систе́ма нулево́й обрабо́тки по́чвы также известная как No-Till (англ. не вспахивать), — современная система земледелия, при которой почва не обрабатывается, а её поверхность укрывается специально измельчёнными остатками растений — мульчей. Поскольку верхний слой почвы не рыхлится, такая система земледелия предотвращает водную и ветровую эрозию почвы, а также значительно лучше сохраняет воду.

Нулевую обработку почвы целесообразно применять в засушливых местностях, а также на полях, расположенных на склонах, в условиях влажного климата, а также в местностях, где традиционный способ земледелия с нарушением поверхностного слоя невозможен или запрещён.





Водоро́дный показа́тель (pH [пэ-аш] ← лат. pondus Hydrogenii «вес водорода») — мера кислотности водных растворов. Является способом выражения активности катионов водорода в растворах.



По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Почва состоит из почвенных горизонтов, образующих почвенный профиль, характеризуется плодородием. Многообразие почв отражено в разных типах почв. Почвы изучает особая наука — почвоведение, а также агрономия, геология, грунтоведение, геохимия и другие научные направления. Почвы и подводные илы образуют особую оболочку Земли — педосферу, которая активно взаимодействует с соседними геосферами.

Почвы, существенным образом преобразованные в результате длительного агротехнического воздействия, называются агрозёмами.

