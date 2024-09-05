"Лучше винограда культуры нет", — считает винодел Николай Сидорцов

Винодел Сидорцов: "Северный виноград ароматнее и полезнее"

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Виноградная лоза — одно из самых древних культурных растений. История виноградарства насчитывает более девяти тысяч лет. Хотя виноград считается традиционно южной культурой, он замечательно чувствует себя и в более холодном климате средней полосы и северной Европы. О северных сортах винограда в авторской программе Андрея Туманова "Удачная Правда" на Pravda.Ru рассказал председатель Московского общества виноградарей Николай Сидорцов.

Виды винограда

— Сколько существует видов съедобного винограда?

— Съедобных видов — около двадцати. Некоторые делят виноград на столовый и технический, из которого изготавливают вино. Интересно, что технические сорта винограда часто бывают вкуснее, чем столовые, особенно в наших северных условиях.

Столовый виноград — это тоже не только для еды. Из него делают вина, соки, даже варенье. Например, один из советско-венгерских столовых сортов Русвен обладает мускатным, шалфейным вкусом. Но тем не менее из него получаются прекрасные вина.

— Классические сорта европейского винограда — это Витис винифера. А ещё существует Витис Лабруска, или Лисий виноград.

— Существует множество представителей виноградного семейства. Например, Витис Рипариа — североамериканский сорт. Есть Витис Амурензис, амурский виноград, способный выдерживать холодные температуры. Среди лучших сортов, которые сейчас высевают в Северной Европе, — шведский Солярис, технический сорт, предназначенный для выращивания в северных условиях.

Сейчас появился морозостойкий сорт Селигер, его в своё время вывел известный селекционер Юрий Чугуев в Смоленском селекционном центре.

— Я был в Смоленске и знаю, что там огромное количество виноградарей, есть даже специальный клуб. И там разводят шикарнейшие сорта.

— Там есть селекционный центр северного виноградарства, организованный Юрием Михайловичем Чугуевым, от него я и "заболел" виноградарством.

Мне вообще везло на знакомства с титанами этой отрасли. В 2010–2011 годах я ездил в Смоленск на выставку винограда и там познакомился с писателем Михаилом Фёдоровичем Абузовым, составившим "Атлас северного виноградарства". О северном виноградарстве и пойдёт сегодня речь. И хочу сказать, что у нас много есть плюсов по сравнению с южанами. Они нам завидуют.

— Во Франции, например, делают 20 обработок винограда.

— Да, не менее двадцати. А мы — одну.

Лабруска, или Лисий виноград

— Для дачника выходного дня Лабруска — это идеальный вид винограда. Это технический сорт, он неприхотлив, даёт достаточно большой урожай, из него делают вино, компоты, варенье. А вы принадлежите к партии людей, которые Лабруску за виноград не считают?

— Конечно, Лабруску мы не считаем за виноград. Когда проходят конкурсы, и Лабруска попадает на стол в виде конечного продукта, вина, то её, как правило, дисквалифицируют. Считается, что в нём много метила. Возможно, опасения преувеличены.

Лабруска — ранний сорт, он сейчас уже набрал 20% сахара. На юге из него начинают делать вино уже при 18% сахара.

Ещё один популярный сорт — американец Сомерсет Сидлис, один из лучших бессемянных сортов для северного виноградарства. Он, как и Лабруска, растёт беззаботно, но будет покрывать всю площадь, его можно приспособить, если вам нужно закрыть какие-то постройки на участке. Даёт урожай на второй год. Ни одна культура не даст вам урожая в первые годы: ни груша, ни яблоня.

Только не забывайте закрывать сеточкой, такой виноград очень любят птицы. Особенно они любят чёрные сорта, такие как Лабруска.

— Кстати, в Америке его называют Лисий виноград. У нас говорят — "изабельный" или "мускатный". Лисий — это что, запах лисы?

— На самом деле у него земляничный вкус. Многим нравится, между прочим.

Или, например, виноград Лидия розовая, самый распространённый виноград в южных регионах. Это поздний виноград, он хорошо хранится, у него толстая кожица, поэтому птицы его не едят. Когда этот сорт попробовали гости из Италии, они сказали, что у них такого вкусного винограда нет. Для меня это было удивительно.

Сорта северного винограда

— Сколько существует сортов северного винограда?

— В нашем клубе есть отдельные товарищи, которые имеют коллекцию винограда по 900 сортов. Выращивают его здесь, в Подмосковье. В сентябре мы проводим выставку в Аптекарском саду.

Собственно, мы и создали клуб для того, чтобы рекламировать виноградарство, показать, что на самом деле это не так сложно. Я сам лично занимался и грушами, и яблоками, и жимолостью. И пришёл к выводу, что лучше винограда культуры нет.

— Я бы даже добавил, если вы займётесь виноградом, он вытеснит другие культуры. Он становится каким-то первым другом, с ним можно поговорить.

— И главное, виноград сам подсказывает, что надо с ним делать. А какой запах при цветении, а какая листва!

Виноградные листья в кулинарии

— Кстати, насчёт листвы. Какие знаменитые блюда из виноградных листьев можно вспомнить?

— Долму. Для неё лучше брать молоденькие листья. Можно положить их в морозилку, там они подвергаются ферментации с помощью мороза и после этого становятся особенно нежными.

Особенно хорошо подходят листья сорта Эйнсет сидлис. Его листья похожи на листья инжира: разлапистые, немного шероховатые. У винограда этого сорта необыкновенно красивая гроздь, граммов по триста каждая, с красными сладкими ягодами.

Плюсы севера в виноградарстве

Не могу не упомянуть сорт Аркадия. Это очень известный, просто великолепный сорт. На второй год в закрытом грунте я оставил десять гроздей граммов по семьсот. Кусту два года всего лишь, а он даёт уже семь килограммов. В открытом грунте он даёт меньше.

В наших северных условиях нужно, конечно, что-то придумать для того, чтобы нивелировать низкие температуры. Среди минусов — холодная земля весной. Но есть и плюсы.

У нас на 30% больше часов солнечного сияния, чем на юге.

Не путайте с суммой активных температур, которая на юге значительно больше. Но там бывают высокие температуры, а для винограда это тоже плохо.

Мягкое лето со средней температурой от 25 до 30 градусов — это самые оптимальные условия для винограда. Кроме того, наши холодные ночи влияют на вкусовые качества. Поэтому ароматика плодов одного и того же сорта на севере и на юге отличается.

— У нас вкуснее?

— Ароматнее и полезнее, потому что мы виноград не обрабатываем в такой степени, как на юге.

Холодоустойчивые сорта винограда

— Давайте поговорим про соки.

— Я пришёл к выводу, что из винограда лучше всего делать соки. Причём из замороженного. Можно замораживать даже сам сок, особенно хорошо получается яблочный.

Очень хороший сорт Августа — ранний холодоустойчивый сорт, один из лучших из выведенных Инной Сьян.

Отличный сорт вывел Василий Капелюшный — Надежда Аксайская. Это гибрид Аркадии и Талисмана. По своим вкусовым качествам это непревзойдённый сорт.

Наши специалисты занимаются и клоновой, и внутривидовой, и межвидовой селекцией. Межвидовая селекция — это когда скрещивали, скажем, Лабруску, Рипарио или Витис амурензис с европейский Винифера.

В результате получился очень хороший сорт Селигер, который растёт на озере Селигер, выращивают его монахи Нило-Столобенской пустыни, в 2022 году мы там провели научно-практическую конференцию, куда съехались учёные из Санкт-Петербурга, Москвы, Мичуринска, Краснодара.

— А что монахи делают из винограда?

— Они делают вино для богослужения.

Почва для винограда

— Правда ли, что виноград — довольно неприхотливая к почве культура?

— Да, он может расти даже на камнях. Но больше всего виноград любит глину. Её надо обрабатывать фитоспорином, чтобы в ней был воздух. Виноград нуждается в воздухе, глине и воде. И у винограда должна быть диета. Не надо кормить его слишком много.

— Я знаю виноградаря, который вообще его не подкармливал.

— Да, повторюсь, что виноград и на камнях растёт, но там земля минерализованная. Глина ведь формировалась миллионы лет за счёт осадочных пород.

Надо учитывать биоту, поэтому виноград желательно сажать рядом с елями, с хвойными растениями, они прекрасно уживаются. Биота сосны, ели, пихты и кедра подходит для корневой системы винограда.

Монахи в Нило-Столобенской пустыни поняли это и успешно выращивают виноград, сделали свою винодельню, у них прекрасно получается.

Вредители винограда

— Перейдём к болезням и вредителям. Есть филлоксера — маленькая тля.

— На рубеже XIX-XX веков она уничтожила во Франции все виноградники. Завезли её из Америки, как колорадского жука. И эта зараза широко распространилась. Она даже до Грузии дошла.

— Насколько я знаю, во Франции, если вы перевезёте из одного района в другой район черенки или кусты винограда без согласия фитосанитарной службы и без справок, это грозит вам не только штрафом, но даже тюремным заключением.

— И не только это. У них, например, винные сорта Пино Нуар законодательно нельзя более двух килограммов с одного куста брать, это делается для того, чтобы получилось хорошее вино.

— А уж за Лабруску высекут...

— За Лабруску высекут. Но надо сказать, что именно она помогла бороться с филлоксерой. Был такой французский учёный Жюль-Эмиль Планшон. Во Франции ему памятник поставили, а Римский-Корсаков даже музыку написал.

Он был первым, кто придумал защиту от филлоксеры, — прививку на филлоксероустойчивые сорта, а это Рипарио, Лабруска, именно те американские сорта, которые приспособились за это время и не заражались вредителем. Кстати, приморские, амурские тоже не болеют.

Филлоксера не выживает в холодной земле, в затапливаемых зонах, а у нас снег, который тает, и получается холодная вода. Но филлоксера может приспособиться и к нашим условиям, поэтому всё равно нужно быть бдительными и предусмотрительными.

— И не таскать посадочный материал из региона в регион, а покупать у проверенных специалистов.

— Конечно, лучше заранее договориться, прийти на выставку, посмотреть.

— Какие ещё болезни существуют?

— Оидиум, милдью. Это грибные заболевания, особенно страшен оидиум. Это такая настоящая мучнистая роса, которая поражает листья и виноград, он трескается, гниёт. Мы успешно с ней боремся, делаем профилактическую обработку монофосфатом калия. Это подкормка, но им можно и прижигать очаги поражения. Системным фунгицидом, который проникает внутрь клеточного сока, обрабатывать нельзя, его период полураспада — 30-40 дней. А в магазине виноград продаётся весь сплошь облитый этим неизвестно чем.

Виноград после сбора уже через три дня потечёт, он долго не хранится. Поэтому в магазине, я думаю, чтобы не потерять прибыль, они обрабатывают и кабрио топом, в том числе.

Сорта винограда для начинающих

— Если хотите всё чистое, то выращивайте сами. С какого сорта лучше начинать? С Алёшенькиного?

— Правильно. Кстати, это мой любимый сорт, без косточек. Ягоды светлые, жёлтого цвета. Красивые гроздья весом около килограмма.

Ещё я бы назвал Сомерсет Сидлис, Эйнсет Сидлис.

В этом году я на выставку принесу новый сорт, я его назвал Никодим. Это даже не сорт, а пока гибридная форма. Сладкая, зелёная ягода. Виноград покрыт пруином — восковым налётом, предохраняющим ягоды.

Вообще, о винограде можно говорить бесконечно, это увлекательнейшая культура, которая затягивает. И самые лучшие напитки — тоже из винограда.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды. Ценный пищевой продукт и сырьё для виноделия.

Большинство видов возделываемого в настоящее время винограда берёт начало из европейских сортов винограда.



Виноград лисий (лат. Vitis labrusca ) — является родоначальником большинства североамериканских сортов винограда с характерным земляничным («изабельным») ароматом, который в англоязычных странах называют «лисьим» (культивирование с середины XVII века), иногда используются для изготовления вина, является аборигенным сортом для восточной части США и Канады. Гибрид лисьего винограда с европейским называется «Изабелла».

) — является родоначальником большинства североамериканских сортов винограда с характерным земляничным («изабельным») ароматом, который в англоязычных странах называют «лисьим» (культивирование с середины XVII века), иногда используются для изготовления вина, является аборигенным сортом для восточной части США и Канады. Гибрид лисьего винограда с европейским называется «Изабелла». Виноград прибрежный (лат. Vitis riparia ) — дикий виноград из Северной Америки, иногда используется для виноделия и для варенья. Он является аборигенным сортом для всей восточной части США и с севера от провинции Квебек (Канада).

) — дикий виноград из Северной Америки, иногда используется для виноделия и для варенья. Он является аборигенным сортом для всей восточной части США и с севера от провинции Квебек (Канада). Виногра́д круглоли́стный (лат. Vitis rotundifolia ) используются для варенья и вина, являются аборигенным сортом для юго-востока США от штата Делавэр в Мексиканском заливе.

) используются для варенья и вина, являются аборигенным сортом для юго-востока США от штата Делавэр в Мексиканском заливе. Виногра́д аму́рский (лат. Vítis amurénsis ) — является реликтом доледниковой субтропической растительности Дальнего Востока, он достигает в континентальной части широты озера Кизи (примерно за 51 параллелью).

Ги́бель францу́зских виногра́дников — череда событий в винодельческой отрасли Франции в течение второй половины XIX века, в результате которых большинство виноградников погибло от трёх волн заболеваний и вредителей: мучнистой росы, затем корневой тли (филлоксеры) и, наконец, ложной мучнистой росы. Источником всех трёх болезней была Северная Америка.

Эти события нанесли винодельческой промышленности Европы крупнейший урон за всю её историю. Хотя Франция считается наиболее пострадавшей страной, филлоксера и заболевания опустошили виноградники всех стран Западной Европы. Чем позже достигали они того или иного региона — тем выше была вероятность эффективно организовать борьбу с ними (ввиду постепенного накопления соответствующих технологий).





Жюль Эмиль Планшон (фр. Jules Émile Planchon, 21 марта 1823[…], Ганж — 1 апреля 1888[…], Монпелье, Франция) — французский ботаник.

Прежде всего, Жюль-Эмиль Планшон известен как автор метода, который спас французские виноградники от филлоксеры виноградной (см. Великая французская порча вина), который состоит в прививке европейских сортов винограда на подвой американских сортов, устойчивых к филлоксере.



