"Идёт СВО, а людей спрашивают: "Почему не строишь и не сеешь?" — депутат Госдумы Олег Нилов

Депутат ГД Нилов: "Законопроект о сроках освоения земельных участков — издевательство"

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Государственная Дума РФ приняла законопроект о сроках для освоения земельных садовых и огородных участков. Чем это грозит россиянам? Об этом, а также о росте цен на продукты и новых пошлинах на цветы в видеостудии Pravda.Ru, в авторской программе Андрея Туманова "Удачная Правда", рассказал депутат Государственной Думы, депутат Олег Нилов.

Землю могут отнять

— Недавно прозвучало много устрашающих для садоводов вещей... Госдума приняла законопроект о сроках использования земельных участков и об отъёме земли. Что это за законопроект?

— Ничего нового в самом законе не написано. Но я и мои коллеги за него не голосовали: мы не голосуем за закон, который не подкреплён конкретными подзаконными актами. После того, как закон приняли, появилась информация о подзаконных актах, штрафах, условиях отъёма земли. И вот здесь мы услышали много нового.

Что в законе новое?

Если гражданин получил участок по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) и в течение трёх лет не смог его освоить, начать строительство, то, по подзаконным актам, он может быть сначала предупреждён, затем оштрафован, потом участок может быть изъят.

По форме вроде всё правильно, а по сути — издевательство. Конечно, нельзя допускать, чтобы на садовых участках вырастал трёхметровый борщевик и губил все окрестные сады — с этим надо бороться. Конечно, надо бороться с долгостроем.

Но давайте расставим приоритеты правильно, товарищи, господа из правительства.

У нас миллионы гектаров сельхозземли зарастают лесами, борщевиком, бурьяном. Миллионы гектаров леса горят каждый год, потому что горе-арендаторы не думали про пожарную профилактику, безопасность, расчистку.

Мне кажется, мы заходим не с того конца, уважаемые блюстители порядка на земле. Давайте разберёмся с горе-латифундистами, с муниципалами, которые не могут "государеву" муниципальную землю обработать. На них внимания мы не обращаем. А шестисоточников, десятисоточников обложим штрафами и отнимем у них землю.

Я категорически против такого подхода. Надо внимательно изучать и обсуждать эти подзаконные акты.

И, конечно, время выбрано неподходящее. Идёт СВО, у людей растут кредитные ставки, ипотека. А их спрашивают: "Почему не строишься, не косишь, не пашешь?" У людей сегодня другие проблемы.

Цены на "борщевой набор"

— Говорят, что у нас дешевеют овощи и фрукты. Всё у нас дешевеет, и зарплата прибавляется...

— Зарплата, может быть, и прибавляется, но это игра в догонялки: насколько увеличились зарплата и пенсия, настолько обязательно вырастут тарифы и цены.

На основные продукты питания — борщевой набор — цены в это особо ответственное время расти вообще не должны.

В Государственной Думе лежит закон, призванный регулировать эти цены. Он внесён не только мною, но и моими коллегами из всепартийного аграрного комитета Государственной Думы. А правительство говорит, что у нас рыночное регулирование цен.

Господа рыночники, вы нас довели уже до ручки, давайте в это особое время не доводить людей до справедливого гнева. Голодных кастрюльных бунтов, как в 1917 году, у нас не будет, но ростом цен дразнить не надо.

Речь идёт не о том, что производители повышают цену на свою продукцию — они если и повышают, то на копейки. А вот рубли добавляют многочисленные посредники, перекупщики, спекулянты — команда деятелей, которые в обязательном порядке пользуются любой возможностью поднять цены и никогда их не опускают обратно.

Сегодня хорошо было бы на основные продукты питания вообще заморозить наценку продавца — не больше 10-15% к цене производителя.

Речь идёт о важных для стабильности общества, страны вещах. Сегодня не постановлением правительства, а законом должен быть отрегулирован и ограничен рост цен.

— Не получится, что это приведёт к снижению качества? Как бы тут не стали продавать за те же деньги гнилые картошку и капусту.

— Всё может быть. Здесь должна быть персональная ответственность для жуликов и фальсификаторов семян, продуктов питания.

— А кого-то привлекали за это?

— У нас даже фальсификаторы алкоголя, от которого люди травятся, умирают, теряют здоровье, привлекаются как-то так, слабенько. Работали, и работают, и плевали они на карающие органы и на правосудие по известным причинам. Потому что там тоже люди с пониманием могут подходить к проблеме пойманного фальсификатора.

— Это же коррупция.

— Это коррупция. Но я считаю, что фальсификация продуктов питания — преступление. За коррупцию ответственность понижена вплоть до административной. А травить людей смертельно опасными фальсификатами — уголовное преступление.

Пошлины на цветы

— Хорошо ли, что повысились пошлины на цветы?

— Конечно. Зачем нам кормить голландских врагов России, которые поставляют сегодня оружие нашим врагам, а нам тюльпаны. Я уже не говорю про английских цветоводов, которые розы в Кении выращивают. А мы закупаем по бешеным ценам эти голландские тюльпаны и кенийские розы. Все довольны: подарили женщинам цветы, выкинули свои деньги на Запад. А нашим цветоводам не оставили. Сейчас наконец правительство услышало нас, увеличило ввозную пошлину с 5 до 20%.

— На цветы из каких стран увеличились пошлины?

— Из недружественных. И так должно быть во всём. А то нам санкции, а мы соблюдаем какие-то там договорённости ВТО.

Я уверен, что и тарифы на электроэнергию для отечественных цветоводов наконец понизятся, потому что сегодня они высочайшие: центральная, северо-западная часть платят по 10-12 рублей за киловатт-час. А теплицы должны освещаться и отапливаться.

О школах и образовании

— В преддверии 1 сентября я хотел бы ещё раз предложить инициативу. Миллионы тонн цветочной продукции, срезанной в букеты, будут выброшены. Моё предложение — надо в горшочке принести розочку, любой многолетний цветок или растение.

У нас школы превратятся в ботанические сады. Когда некуда будет ставить в школе, начнут высаживать эти растения на пришкольном участке, на соседних улицах, в соседних дворах. Там будут райские сады.

Пусть нас услышит хоть кто-то в министерстве просвещения, в министерствах образования в регионах.

И здесь, кстати, мы возвращаемся к прежней системе нашей школы: вводится начальная военная подготовка, уроки труда, агроклассы, опытные хозяйства на небольших пришкольных участках, теплицы. Я считаю, что это важно и нужно для просвещения, для воспитания. Это принесёт гораздо больше пользы абсолютному большинству простых людей, чем то, что им насильно скармливали последние десятилетия, начиная с языков.

Как Россия будет полмира кормить

— Аграрии, начиная от академиков и заканчивая фермерами, в один голос говорят: "Нет кадров". Это будущее для нашей страны как аграрной державы, потому что у нас самые лучшие земли и условия, у нас можно выращивать практически всё и кормить полмира.

— Именно так. Чистой воды у нас в сотни раз больше, чем разведанной нефти в мире. А цена литра воды уже равна цене нефти. У нас трубопроводы нужны будут не для газа или нефти, а для чистой воды, чтобы продавать её за огромные деньги. Леса, моря, реки — только это может обеспечить безбедную, достойную жизнь россиян. А если ещё и потрудиться на земле профессионально, с сознанием, с технологиями и техникой, то мы сможем кормить полмира, Китай и половину Индии. Я думаю, это будущее для нашей страны. Поэтому, аграрии и садоводы мира, объединяйтесь!

Уточнения

Оле́г Анато́льевич Ни́лов (род. 8 мая 1962 года, Калининградская область, РСФСР, СССР) — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI, VII и VIII созывов, первый заместитель руководителя фракции Социалистической политической партии Справедливая Россия — За правду в Государственной Думе VI, VII и VIII созывов, член Бюро Президиума Центрального совета Политической партии Справедливая Россия — За Правду, председатель регионального отделения партии в Санкт-Петербурге, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга (2007—2011). Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по аграрным вопросам. Основатель и Председатель оргкомитета Международного фестиваля народной песни «Добровидение». Заместитель председателя комиссии Государственной Думы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, и мандатным вопросам. Находится под санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

ЛДПР — Либерально-демократическая партия России — националистическая политическая партия в Российской Федерации, с момента своего основания позиционирующая себя как оппозиционная. ЛДПР является прямой наследницей Либерально-демократической партии Советского Союза, созданной 13 декабря 1989 года. Одна из трёх российских политических партий, участвовавших в выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации всех восьми созывов, и одна из двух партий, всегда по итогам выборов получавших представительство в нижней палате парламента. В настоящее время одна из партий, имеющих право без сбора подписей участвовать в выборах депутатов Государственной Думы России как по партийным спискам, так и по одномандатным.