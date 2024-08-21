Картофель: почему сажаем мешок, а собираем полмешка? Советы по выращиванию картофеля от профессора Сергея Жеворы

Профессор Сергей Жевора: чтобы получить хороший урожай картофеля, нужно не жалеть воды

10:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Картофель — любимая еда миллионов людей. Какой сорт картофеля подойдёт для жарки? Какие сорта вкуснее — белые, красные или фиолетовые? Почему садоводы-любители часто жалуются на неурожай? На вопросы Pravda.Ru отвечает профессор, директор Федерального исследовательского центра картофеля имени Лорха Сергей Жевора.

— Расскажите о культуре картофель?

— Картофель — очень интересная и сложная культура. Это тетраплоид, у неё четыре набора хромосом. Поэтому селекционный процесс, процесс семеноводства, — очень сложный.

На каждом этапе производства картофеля нужно смотреть, как себя ведёт тот или иной сорт, как поведёт себя клубень, как он будет реагировать на то или иное удобрение, средство защиты растений, гербицид, как он ведёт себя в процессе хранения.

— При выборе картофеля на рынке стоит обращать внимание на его региональное происхождение или на сорт?

— Сортовые, региональные качества, почвенно-климатические условия, в которых выращивался картофель, очень влияют на вкус, на накопление сухого вещества, на развариваемость, на длительность хранения. Например, в Тамбовской области — чернозёмы, там картофель имеет свой определённый вкус. Кому-то больше нравится брянский картофель, он растёт на песчаных почвах, очень подходящих для этой культуры. В Белоруссии другая почва, соответственно, другие вкусовые качества. Один и тот же сорт, выращенный в разных регионах, будет показывать совершенно разные вкусовые качества.

Картофель — очень важная культура, энергетический продукт, в годы войны он спас очень много людей. Крахмал, содержащийся в картофеле, позволяет организму человека приобрести иммунитет: в кишечнике крахмал используется микроорганизмами, формируется здоровая микрофлора. В картофеле содержится белок, практически идентичный белку куриного яйца.

— В истории были примеры когда некоторые страны ели практически одну картошку. Ирландия, например. Поэтому, когда туда завезли болезнь фитофтору, начался голод.

— Потом начали создавать высокоустойчивые к фитофторе сорта, селекционеры и сейчас работают над этой проблемой, потому что существует определённая отрицательная корреляционная зависимость с урожайностью, но она преодолевается. И, конечно, существует множество средств защиты растений: контактные, системные и т. д. Всё зависит от стадии развития фитофторы: соответственно ей подбирается препарат, который в дальнейшем будет использоваться для защиты картофеля от фитофторы.

Сорта картофеля

— Сколько сортов картофеля в мире?

— Более тысячи сортов. Только у нас в реестре Госсорткомиссии зарегистрировано более 500 сортов. Это те сорта, которые прошли определённые испытания, показали, что они достойны быть внесёнными в реестр и использоваться.

— Какой у нас самый известный сорт?

— Безусловно, Синеглазка, самый народный сорт. История этого сорта началась в послевоенный период времени, когда была задача обеспечить крахмальную промышленность сырьём. В эту работу включились селекционеры: был создан сорт с высокими показателями содержания определённых сухих веществ, крахмал составляет около 20%. Малокрахмалистые сорта — до 15%, высококрахмалистые — это уже 25%. Бывают сорта с содержанием крахмала 27%, но их очень сложно выращивать, они растрескиваются.

С Синеглазкой в какой-то период времени возникли небольшие сложности, сорт не зарегистрировали в реестре. Но людям он понравился, и его потихонечку разобрали на свои приусадебные участки. Соцветия у него появились прекрасного, яркого синего цвета, как небо. Так родилось название — "Синеглазка". А дальше уже вкус понравился, и сорт приобрёл популярность у всего населения России.

В 2018 году Синеглазку внесли в реестр. Сейчас она находится у нас в биоресурсной коллекции в оздоровлённом состоянии. И любое семеноводческое предприятие, которое желает заниматься разведением этого сорта, может сделать заявку, мы им передадим исходные растения, и уже дальше это предприятие будет заниматься семеноводством и реализовывать этот сорт для населения.

— Ещё очень хороший никулинский сорт. Он тоже ваш?

— Это тоже наш сорт, в нём среднее содержание крахмала, очень много сухих веществ. Его выводили в рамках селекционной программы как сорт, максимально устойчивый к колорадскому жуку.

Картофель для жарки

— Высококрахмалистые сорта можно жарить?

— Для жарки у нас существуют специальные сорта с низким содержанием редуцирующих сахаров. Их содержание находится на уровне до 2%. Когда их жаришь, они приобретают ярко-оранжевую окраску и на сковороде не разваливаются. Существует полукрахмалистый, средний, сорт, который пригоден и для жарки, и для варки.

Если картофель твёрдый, не разваривается, значит, этот сорт необходимо жарить. Например, наши сорта:

Фрителла,

Вымпел,

Восторг.

Мы как раз работаем в этом направлении и в ближайшее время планируем полностью обеспечить сырьём производителей картофеля фри и чипсов. Для фри нужен вытянутый картофель, для чипсов — круглый, небольшого размера.

Всё зависит от количества редуцирующих сахаров, сухих веществ, тут очень много технологических нюансов, на которые нужно обращать внимание.

Красный, жёлтый и белый картофель

— Какой картофель лучше — с красной или белой кожурой?

— Это дело вкуса. На юге больше популярен сорт с красной кожурой и с жёлтой мякотью. На севере любят белокожурные сорта. Но вкусы постоянно меняются.

— Что даёт клубню жёлтый цвет?

— Содержание каротиноидов. Существуют сорта с фиолетовой мякотью, когда картофель запекают. А при варке цвет меняется, становится такой бледно-синиё, не очень аппетитно. Например, сорт Гурман.

Есть сорт с ярко-розовой мякотью — Сюрприз. В определённый период в нём образовывается большое количество каротиноидов, антоцианов, он становится ярко-розовым, ближе к красному.

Сейчас есть новые прекрасные сорта с великолепными вкусовыми качествами и высокой урожайностью.

Урожайность, болезни и оздоровление картофеля

— Какова урожайность картофеля у обычного садовода с сотки?

— Обычно у садовода около 200-300 килограммов картофеля на сотку.

— Это очень высокая урожайность. Чаще бывает как в анекдоте: "Сажаем, но получаем немного. Мешок сажаем — мешок собираем". То есть нулевая урожайность.

— Прежде всего это связано с тем, что у садоводов-любителей картофель уже накопил достаточное количество вирусов, болезней. Это вегетативно размножаемая культура накапливает болезни из года в год. Если в промышленном производстве уже на втором, третьем поколении прекращают использовать репродукцию и переходят к элите, у любителей считается, если взял у соседа, значит, уже обновил семенной материал.

Есть ещё один момент, его описал основатель института Александр Георгиевич Лорх.

Чтобы получать большое количество клубней, нужно поливать в период бутонизации и до конца цветения. Тогда клубни будут хорошими и красивыми.

А если уже попали под засуху, будет большое количество клубней, но они будут мелкие.

— Можно ли сказать, что на каждой следующей репродукции картофель теряет в урожайности от 15 до 20%? Чем дольше выращиваете картофель на одном месте, тем больше теряете?

— Да. Посадил ведро — собрал полведра, да ещё кривобокого и невкусного.

— Как можно оздоровить вегетативно размножаемый картофель?

— Это очень сложная система. В двух словах сказать не получится, специалисты затрачивают на это несколько лет.

Это биотехнологический метод, связанный с выделением клеточки, которая потом пересаживается в пробирку на питательную среду, оценивается методом ПЦР-анализа на наличие различных патогенов.

Если растение свободно от вирусной инфекции, оно идёт на размножение в чистую фитосанитарную зону. Далее этот клубень ещё раз анализируется методом ПЦР-анализа на наличие всех патогенов и только после этого вводится в биоресурсную коллекцию.

— Это суперэлита?

— Нет, это исходные растения, начало семеноводства картофеля. А семена, которые продают в сеточках, уже элита и суперэлита. У нас занимаются как раз биотехнологическими методами оздоровления картофеля. Вводят в культуру и сохраняют в свободном от вирусов состоянии.

— Можем ли мы добиться, как голландцы, 500, а то и 700 килограммов картофеля с сотки?

— При применении всех технологий, которые сейчас существуют, конечно, это возможно. Но только как урожай будет храниться? Это же вода с химикатами: такие высокие результаты получают на орошении.

— Обрадуете нас перспективами насчёт фитофторы? Говорят, она непобедима.

— Конечно, есть средства защиты, сдерживающие развитие. Мы работаем над генетическими способами. Есть высокоустойчивые сорта. Я не буду называть конкретный сорт, у него есть свои хитрости, пока мы над ним работаем. Но, по последним показателям, которые мы имеем, во многих регионах Российской Федерации практически все сорта уже поражены фитофторой.

Рекомендуемые экспертом сорта картофеля

— Какие ваши самые любимые сорта картофеля?

— У меня действительно есть несколько сортов, которые я очень люблю.

Василёк — прекрасный сорт с кожурой фиолетового цвета. Он очень вкусный, хорош для запекания.

Запечённый картофель надо есть с кожурой, потому что в ней содержится много калия, благотворно влияющего и на сердечную мышцу и на сосуды. Запекать можно в духовке в фольге.

Конечно же, Синеглазка. Для жарки я использую сорт Восторг.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). == Литература == Solanum tuberosum // Ботанический словарь / сост. Н. И. Анненков. — СПб.: Тип. Имп. АН, 1878. — XXI + 645 с. Картофель : [арх. 19 января 2023] // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. — 2016. Мамонов Е. В. Сортовой каталог. Овощные культуры. — Москва: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. — С. 430—486. — 493 с. — ISBN 5-04-006780-1. Дитер Шпаар. Картофель. Возделывание, уборка, хранение. — Агропромиздат, 2004. Карманов С.Н., Серебренников В.С. Картофель. — Россельхозиздат, 1991.

Фитофтора (лат. Phytophthora) — род грибоподобных протистов из отдела оомицетов (Oomycota). Вызывают фитофтороз — заболевание растений, в основном семейства паслёновых (Solanaceae). Были описаны около 100 видов, хотя по оценкам существует 100—500 ещё не открытых. == Литература == Phytophthora. A Global Perspective / Kurt Lamour (ed.). — CAB International, 2013. — 244 p. — ISBN 978 1 78064 093 8.