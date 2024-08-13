"Некачественное озеленение городов — результат упущенного времени" — президент Национальной ассоциации благоустройства и озеленения Сергей Хмелёв

Ландшафтный дизайнер: мы разучились выращивать деревья

8:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Ландшафт

Что происходит с озеленением городов? Кто ухаживает за деревьями — садоводы или дворники? Как построить "город-сад"? На вопросы Pravda.Ru ответил президент Национальной ассоциации благоустройства и озеленения, председатель Гильдии ландшафтной индустрии Сергей Хмелёв.

Посадочный материал: свой — чужой

— Правда ли, что для озеленения такого крупного и богатого

города, как Москва, завозился импортный посадочный материал, требующий дорогостоящего ухода и не всегда хорошо приживающийся в наших сложных зимних условиях?

— Да, вы абсолютно правы. Нам поставляли большое количество импортного посадочного материала из немецких, польских, голландских, бельгийских питомников, и в какой-то момент времени мы потеряли школу выращивания своего посадочного материала.

Мне попались фотографии времён строительства МГУ, как озеленяли эти

проспекты, как комплексно высаживались деревья. Шло

очень большое озеленение дворов, сквериков, улочек вокруг университета. Эти сирени у нас во дворах и сейчас растут.

Получилось, что наши дедушки умели, а мы разучились выращивать хороший посадочный материал. На определённом этапе стало проще привозить его из-за границы. И всё, у нас это дело пришло в упадок.

Сейчас импортозамещение и перекос в сторону импортных материалов понемногу уходят, мы вынуждены высаживать на улицы свой посадочный материал. Но время уже потеряно. Чтобы вырастить красивое дерево, нужен не один год.

Но сейчас начинают закладывать новые питомники и в центральной

полосе, и вокруг крупных городов, потихонечку восстанавливаемся по посадочному материалу.

То, что мы видим сейчас в городском озеленении, — это результат упущенного времени: как сажают некачественные деревья, которые на следующий год уже практически не живут.

Растение же надо не просто посадить, а сделать так, чтобы оно прижилось. Не хватает ухода и квалифицированных кадров. С этим у нас тоже произошёл провал. Раньше в каждом ЖЭКе были свои озеленители, агрономы, люди с растениеводческим образованием.

Кто ухаживает за деревьями

— В одной управляющей компании мне сказали: "У нас на должности садовников работают дворники".

— Перестали готовить специалистов. Раньше были профессионально-технические училища со специализацией "Озеленитель", "Благоустройство". Готовили средний технический персонал, который умел ухаживать за деревьями, делать всё так, как надо, чтобы растение приживалось.

А сегодня в Москве даже те организации, которые сажают деревья, имеют косвенное отношение к благоустройству и озеленению.

— Кто сажает деревья?

— Автомобильные дороги, бюджетные учреждения, ремонтные учреждения.

Сейчас появилось новшество: приведение в нормативное состояние территории. Под нормативным состоянием подразумевается асфальт, бордюры, железные всевозможные ограждения, малые архитектурные формы — скамейки, урны.

Растения отодвигаются на задний план. Бордюры проще посчитать, за них проще отчитаться. А как оценить дерево? Одно — большое, другое — кудрявое, третье — зелёное.

Мне кажется, не существует системы оценки качества деревьев, которую можно было бы реально положить на бумагу. В 2021 году попытались переделать предыдущий стандарт 1989 года по озеленению и благоустройству. Но там в основном учитываются классы деревьев.

Как выглядит отчёт? Дерево высотой два-три метра с комом земли. Мало кто обращает внимание на то, сколько веток у дерева, в каком они состоянии.

Где брать садовников

— Получается, что взрослые, старые деревья уже покосились, высохли. А новых посадок не делается. Москва когда-то была самым зелёным городом, а лет через десять, я думаю, мы будем самой асфальтовой, каменной столицей.

— В планах руководства Москвы очень много внимания уделяют и озеленению, и благоустройству. А у исполнителей в нижнем звене не хватает порой достаточной квалификации или заинтересованности.

Мы проводили мероприятие в Московской торгово-промышленной палате. Мы сейчас поднимаем вопросы дополнительного профессионального образования в сфере благоустройства и озеленения. Появился новый стандарт благоустройства и озеленения, теперь надо запускать систему не просто подготовки, а ещё и оценки квалификации специалистов.

Мы и хотим ввести не только систему дополнительного профессионального образования, но и систему общественной гарантии, профессионального подтверждения квалификации специалиста.

Есть всероссийские крупные организации — Всероссийское общество садоводов, Всероссийское общество охраны природы. Я считаю, что их более широко надо привлекать к вопросам озеленения, благоустройства. Может быть, даже создать какую-то систему государственно-общественного партнёрства в вопросах озеленения.

Надо менять сознание

— Наш Союз садоводов сейчас работает с Обществом глухонемых. Делаем тактильный сад, куда можно прийти, посмотреть, понюхать, пощупать.

— Это очень серьёзное направление — работа с людьми с различными расстройствами: во взаимодействии с природой, с деревьями, с кустарниками ведётся восстановительная, реабилитационная терапия. Есть такое целое направление.

Надо в корне менять сознание. Вы знаете, мы мониторим состояние с благоустройством, озеленением в разных городах. В Санкт-Петербурге, например, более серьёзное отношение к парково-скверовой культуре, проводятся конкурсы.

В Москве, конечно, выделяются гигантские средства, много компетентных людей, которые могут дать рекомендации, поделиться опытом технологии биосферных и других посадок. Но всё разбивается о какой-то чиновничий бастион.

Технологии озеленения

— В Москве сейчас сохнут ясень обыкновенный и ясень пенсильванский. Это происходит из-за вредителя златка узкотелая. Эти деревья бесполезно обрезать, их надо уничтожать. Если не сделать этого, эпифитотия будет расширяться.

— На Садовое кольцо вместе с этими красивыми растениями завезли жучка. Ещё одна причина засыхания деревьев — сама технология выращивания и предпродажная гарантия, два-три года. Дальше никого не интересует, что происходит с растениями.

Деревья накачивают химическими удобрениями, а когда эта подпитка заканчивается, дерево уже не хочет жить по-другому. Или нужно его подкармливать, или оно умирает. Поэтому большое значение имеет подготовка посадочного материала. Дерево надо готовить к посадке в зависимости от возраста, это может происходить не один год.

Продавцы покупают деревья за границей, а потом уже наши их

просто перепродают. Получилось, что утеряна школа. А что такое утерять школу? Это значит перестать уметь что-то делать.

— В Москве много зелёных насаждений. Проведён их мониторинг?

— У нас вроде бы есть учреждения, которые занимаются учётом деревьев. Но информации об этом нет.

Это учреждение системы Департамента природопользования Московской мэрии. Надо смотреть дендропланы, вводить единую карту, чтобы мониторить состояние зелёных насаждений.

— Мы посмеиваемся сейчас и над чиновниками, и над "Жилищником", но мы всё-таки протягиваем руку: давайте работать вместе. Город-то — наш.

— Это же не только красота, но и здоровье — создавать климат в городе.