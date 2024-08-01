На пилку деревьев даже на своём участке нужно получать разрешение. Разъяснения юриста Московского союза садоводов

Юрист Тришина дала советы дачникам, связанные с отношениями с минприроды

15:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Часто члены садовых некоммерческих товариществ (СНТ) являются нарушителями закона, даже не подозревая об этом: сбор валежника в лесу, мусор, рубка деревьев на собственных участках. Как строятся взаимоотношения СНТ с министерством природных ресурсов и лестными комитетами, что можно, а чего нельзя делать членам товарищества, в интервью Pravda.Ru рассказала юрист Московского союза садоводов Полина Тришина.

Про противопожарную полосу

— Сегодня мы говорим о взаимоотношениях СНТ с лесным ведомством. Как оно правильно называется?

— За лесами следит Министерство природных ресурсов Российской Федерации, а в каждом конкретном регионе — комитет по лесному хозяйству, который занимается местными лесами и взаимодействием со всеми юридическими и физическими лицами.

— Вот есть рядом с СНТ лес. Казалось бы, какое он к товариществу имеет отношение? Приведу пример. На совещании одной местной администрации старший пожарный инспектор требует, чтобы садоводы навели противопожарный порядок рядом со своим СНТ — убрали весь сушняк в лесу и т. д. Если не сделают, будет наложен штраф. Следом встаёт представитель лесного ведомства и говорит: "Придёте к нам в лес с граблями, будете что-то собирать, на вас будет наложен штраф". Садоводы руками развели. Давайте разбираться, кто из них прав, кто нет и, вообще, что мы можем делать в лесу?

— Всё достаточно просто. На самом деле, отчасти права оба — и пожарный, и лесник. Объясняю, в чём у нас загвоздка.

В соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации, собственник земельного участка, непосредственно прилегающего к лесу, обязан поддерживать в чистоте полосу шириной не менее 10 метров в период с момента схода снежного покрова и до установления осенней дождливой мокрой погоды или снежного покрова. Эта полоса должна быть очищена от горючих остатков, сухой травы, разного мусора, который может загореться. Либо должна быть создана противопожарная минерализованная полоса шириной не менее чем 1,4 метра.

Убирать нужно не лес, а принадлежащий вам земельный участок, чтобы полоса шириной 10 метров от леса находилась в надлежащем состоянии.

— То есть внутри товарищества, не за забором?

— Да, внутри товарищества, за своим забором. Таким образом пытаются оградить лес от тех пожаров, которые возникают по вине человека на их садовых, в том числе земельных участках.

— А где внутри товарищества мы сделаем минерализованную полосу? Там просто нет места. Некоторые участки примыкают прямо к забору.

— Если нет возможности создать минерализованную полосу, в этом случае территорию шириной 10 метров по всей границе с лесом мы освобождаем от всего, что может загореться.

— Это же чужая территория уже. А мы её освобождаем? Мы её захватываем, что ли?

— Мы освобождаем свою территорию.

— То есть сносим дома, которые прилегают к лесу, и делаем минерализованную полосу?

— Дом можно оставить, но при этом на земле у нас не должно быть всего такого, что легко горит и от чего может загореться сам земельный участок, относящийся к лесу.

Соответственно, мы должны содержать в порядке не земельный участок лесного фонда, а земельный участок, который принадлежит нам. Так, чтобы на расстоянии 10 метров от леса не было бы ничего такого, что могло бы загореться.

Мы должны ухаживать за своей землей, а лесники — за землями лесного фонда.

— То есть тот пожарный, который заставлял убираться в лесу, был неправ?

— Совершенно верно, он неправ. Кроме того, за такую "уборку" в лесу вас действительно могут оштрафовать на достаточно крупную сумму, потому что хозяйственная деятельность в лесах без надлежащего на то оформления запрещена.

В лес можно:

заходить, собирать недревесные блага, которые даёт лес, например, валежник.

В лесу нельзя:

складировать мусор, застраивать лес.

Про мусор

За мусор предусмотрена не очень большая административная ответственность для физических лиц и огромные размеры штрафов для юридических лиц. В случае, если земли лесного фонда застраиваются, комитет лесного хозяйства обращается в суд, либо в арбитражный, либо в суд общей юрисдикции, с заявлением о сносе данных строений, даже если на них зарегистрированы права. Бывает такое.

— Я сейчас нахожусь во Владимирской области, проехал по некоторым просёлочкам: они все замусорены, там просто машинами вываливают мусор, огромные мусорные кучи лежат вдоль дорог. А кто должен следить за тем, чтобы мусор не вываливали?

— За этим должны следить лесники, кроме того, иногда надзор осуществляет прокуратура, но, к сожалению, лесных дорог очень много, и, насколько я помню, на сегодняшний день во Владимирской области нет регионального оператора, который осуществляет сбор, накопление и переработку твёрдых коммунальных отходов (ТКО), мусор вывозят все, кто имеет на это лицензию.

Региональный оператор — это юридическое лицо, которое прошло специальную процедуру, и именно ему было поручено аккумулирование всех отходов, которые образуются на определённой территории.

В Москве, в Московской области, в некоторых других регионах такие операторы уже избраны, а вот во Владимирской области, насколько мне известно, пока такого нет. И, соответственно, мусор вывозят разные организации, в том числе и те, контроль над деятельностью которых не очень налажен.

Ещё одна проблема заключается в том, что если в каком-то регионе даже и налажена процедура вывоза бытового мусора, то проблема с вывозом строительного мусора на данный момент не решена.

Поэтому, даже если есть региональный оператор, всё равно в лесу мы можем увидеть навалы строительного мусора, который почему-то решили отвезти в лес, а не на переработку.

— Последнего лесника я видел лет двадцать пять назад. Прокуроров вижу регулярно, но не в лесу, а в кабинетах. Так что я боюсь, дело в ближайшее время не исправится.

— Нет доступного механизма борьбы с навалами в лесах, потому что мы не можем понять, какая машина привезла мусор, ведь камеру на каждой просёлочной дороге не повесишь. Я думаю, что с течением времени всё-таки ситуация улучшится. Как мы видим, во многих регионах, где раньше были мусорные кучи, после предписаний прокуратуры в отношении органов местного самоуправления таких куч стало резко меньше.

— Большая часть таких свалок как раз от садоводческих товариществ исходит.

— Не защищаю СНТ, но не согласилась бы, потому что всё-таки в товариществах чаще всего вывоз мусора как-то организовывается. А вот в деревнях, посёлках городского типа, там, где у людей есть сарайчики, в которых хранится много очень ценного, вывоз мусора далеко не всегда обеспечивается.

— Получается, садоводы организовывают лучше, чем государство?

— Нет, не то чтобы лучше, просто их гораздо проще привлечь к ответственности за отсутствие такого договора.

Про валежник

— Валежник брать можно... Но давайте уточним, что является валежником?

— На самом деле минприроды достаточно креативно подошло к вопросу разъяснения гражданам о том, что такое валежник, и даже подготовило памятку с картинками, которые говорят о том, какой валежник можно собирать, а какой нельзя. Вернее, что такое валежник и как его отличить от того, что валежником не является. Должны соблюдаться три критерия.

Дерево должно быть мёртвым. Дерево должно лежать горизонтально. Лежащее горизонтально мёртвое дерево не должно находиться на лесосеке либо на каком-то участке, на котором арендатор лесного участка проводит работы по заготовке древесины.

Соответственно, на что мы смотрим?

Даже если дерево лежит, оно может быть живым. Выворотень, который тоже лежит, не всегда является мёртвым деревом, потому что даже выворотень может дальше продолжить расти.

Стоящее дерево на корню, пусть даже мёртвое, совершенно сухое, валежником не является, и рубить его нельзя.

Сухостой — это не валежник. Соответственно, если вы решили считать дерево, стоящее на корню, пусть и высохшее, валежником, вы совершаете кражу из леса,

потому что древесина стоит определённых денег, потому что это незаконная рубка.

Кроме того, при заготовке валежника нельзя применять промышленное оборудование, нельзя пользоваться трактором либо какими-то траками для вывоза леса. Но при этом можно взять саночки или тачку и на них вывезти.

Также допускается ручная пила, топор и даже бензопила, но не промышленная. То, что служит исключительно для собственных нужд, можно брать.

Про деревья на своём участке

— Ещё одна проблема, которая регулярно возникает, — спил деревьев на своём участке. Полагаются за это штрафы или нет?

— Даже если вам принадлежит земельный участок и при этом на нём растёт здоровая сосна, в этом случае для того, чтобы такую сосну спилить, вам необходимо обратиться в орган местного самоуправления за получением разрешения на удаление данного дерева.

— Не в лесное ведомство, а именно в орган местного самоуправления?

— Да, совершенно верно. Комитет лесного хозяйства занимается лесами, расположенными на землях лесного фонда. Но при этом у нас леса могут находиться не только на землях лесного фонда, но и на землях любых иных категорий. Во втором случае управлением данными лесами, в том числе городскими, занимается орган местного самоуправления. В зависимости от региона это может быть либо орган местного самоуправления городского округа, либо муниципального района. Обычно на уровне сельских поселений такого нет.

Вы обращаетесь в орган местного самоуправления с заявлением о том, что вам необходимо удалить дерево, указываете причину, по которой вам нужно это сделать. В течение определённого срока (сейчас он по закону составляет 17 дней) вам согласовывают либо не согласовывают удаление данного дерева.

Возможные причины, по которым удаление дерева необходимо:

для расчистки трассы под уже существующие коммуникации; чтобы привести нормы инсоляции в доме к каким-то минимальным нормативам; если огромное дерево полностью закрывает вам свет.

В этом случае тоже будет получено разрешение на удаление данного дерева. Если вы самостоятельно, самовольно убираете дерево, вы можете быть привлечены к административной ответственности: штраф плюс стоимость древесины, которая взыскивается в судебном порядке, потому что у нас есть древесина, которая принадлежит государству, несмотря на то что дерево растёт на вашем земельном участке.

— А срок давности есть?

— Нет, срока давности здесь нет. Те, кто выявляет факт незаконной рубки, я думаю, пойдут до конца и попытаются взыскать ущерб, причинённый этими действиями, в полном размере.

К сожалению, строгость российских законов действительно компенсируется необязательностью их исполнения. И неотвратимости ответственности за каждое деяние нет. Иногда к счастью, иногда к сожалению.

Существует ещё один вариант. Допустим, есть деревья, которые ввиду каких-то природных катаклизмов: сильного ветра, подтопления, — опасно наклонились и угрожают жизни, здоровью людей, лежат на кровле. Для удаления такого дерева можно обратиться ещё и в МЧС. Они осмотрят это дерево. Далее мы оплачиваем работу специально обученных людей с бензопилой и с прочим оборудованием, которые такое дерево удаляют.

Бывает, что на земельном участке растёт прекрасное дерево, но дерево больное. В органах местного самоуправления есть специально обученные специалисты, которые обследуют деревья на предмет их состояния здоровья и дают разрешение на уборку аварийных деревьев.

— А если дерево посадил я, значит, я могу его спилить?

— Если вы посадили лесное дерево, то, несмотря на кажущийся бред моего ответа, вы пилить его не можете. Если речь идёт о плодовых деревьях: яблоне, абрикосе, — наверное, можно.

Бывает, что особо ценные породы деревьев действительно стоят на учёте в органах местного самоуправления. Есть одно маленькое СНТ, недалеко от МКАДа, по восточному направлению, там растут грабы — достаточно редкое дерево для Московской области. Эти деревья стоят на учёте в органе местного самоуправления. Их спилить не разрешили.

— А клёны ясенелистные и другие инвазивные деревья? Их же надо уничтожать?

— На уровне субъектов, на федеральном уровне речь пока не идёт о том, что какие-то растения необходимо уничтожать.

На сегодняшний день есть утверждённый федеральным органом государственной власти перечень тех травянистых растений, которые не должны произрастать на землях сельхозназначения.

В том числе борщевик, один из видов мяты, мята полевая, по-моему. Это сорные растения. Я думаю, что в течение какого-то времени, при нашей жизни, у нас будет список деревьев, которые не должны произрастать в городах. Но, наверное, это не так скоро произойдёт, сейчас к этому ещё никто не готов.

Про соседские споры

— Часто между соседями возникают споры. Допустим, у соседа растёт большое дерево, часть веток на моей территории. Если это над моей территорией, значит, моё?

— У нас когда-то была заявлена реформа гражданского законодательства. Она должна была начаться с урегулирования норм соседского права. С тех пор прошло больше десяти лет, однако эти нормы так и не были приняты. По общему правилу всё то, что нависает над моим забором, — моё. Я могу этим пользоваться, могу спилить.

— Десять лет назад депутат ГД Павел Крашенинников пытался прописать соседское право в гражданском кодексе. Оно было копией гражданского уложения в Германии, в нём чётко прописывались права и договорённости между соседями. У нас таких пунктов, к сожалению, нет. А там это прекрасно работает уже много десятилетий. Будем надеяться, что рано или поздно эти вопросы будут урегулированы.