Почему в магазинах нет отечественных яблок? Объясняет помолог Андреева

Помолог Андреева: по поводу яблок в магазине "не надо горевать"

В России множество сортов яблок, но в магазинах продают в основном образчики импортного садоводства. Помолог Полина Андреева рассказала Pravda.Ru, как обстоят дела на российском рынке яблок.

Какие сорта яблок выращивают в России

— Что у нас происходит с яблоками?

— Люди, не только в России, но и во всём мире, часто задаются вопросом: почему на прилавках нет вкусных сортов яблок, которые они выращивают у себя в садах.

У нас в магазинах лежат яблоки из Узбекистана, написано — Белый налив. Но если присмотреться, видно, что это другие плоды. Казалось бы, очень старый сорт народной селекции, он представлен в промышленных садах. У нас вообще есть прекрасные сорта: в промышленных садах выращивается Антоновка, Богатырь.

Я недавно посмотрела, что выращивают сейчас наши промышленники-садоводы в средней, чернозёмной полосе, в нечернозёмной зоне. Этих сортов там нет, они районированы в основном на Северном Кавказе. В остальных областях растут наши сорта: Спартан и Лоба — потомки старого канадского сорта Мекинтош. Кстати, это слово может писаться и произноситься по-разному, в зависимости от того, в каком районе Ирландии или Шотландии вы находитесь — от Мекинтош до Макентош, как угодно.

Что ещё выращивается?

Жигулёвское — прекрасный сорт, вкусный, красивый.

Россошанское полосатое — тоже очень красивый, нарядный сорт.

К сожалению, не выращивается Коричное, но зато выращивается Коричное новое, это сорт селекционера Сергея Исаева .

. Из исаевских сортов хочу ещё отметить Мартовское.

Недавно в промышленное садоводство попал один из лучших сортов селекционера Евгения Седова — Рождественское. Эти огромные ароматные яблоки с потрясающим гармоничным вкусом могут лежать до Рождества.

Почему же не все эти прекрасные сорта, а их у нас огромное количество, можно купить в магазинах? Дело всё в том, что меняются требования к сортам. Когда в 1991 году развалился Советский Союз, от нас отделились республики, традиционно выращивавшие яблоки. Кроме того, разорилось огромное количество хозяйств, мы вообще не могли накормить себя яблоками. Если в 1986 году мы выращивали 8 млн тонн яблок, то после распада Союза урожай упал до 1,5 млн.

Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону, отрасль очень быстро развивается, но нехватка специалистов, которая возникла в тот момент, ощущается до сих пор.

Когда был организован сад-гигант в Ингушетии, сажать было практически нечего, поэтому пригласили специалистов из Европы, которые привезли с собой саженцы. Естественно, это были не наши сорта, а те, которые они выращивают в своих промышленных садах.

В то время не было задачи поддерживать и развивать селекционное разведение, надо было просто накормить страну яблоками.

Многие российские сорта невозможно вырастить в наших южных регионах. Выдающийся садовод Адам Гребницкий, по-моему, писал в своей "Помологии": если Антоновку посадить южнее, она станет летним сортом и потеряет свои качества. Большинство наших сортов, к сожалению, проявит себя так же. В южных регионах будут хорошо расти только сорта зимнего срока созревания, например, Северный Синап.

Современные промышленные сады — суперинтенсивные, они все на клоновых подвоях. Это позволяет очень сильно увеличить урожаи. Но как себя поведут наши сорта на клоновых подвоях, не всегда понятно, надо проводить опыты.

У нас в промышленных садах в чернозёмной зоне есть сорта на клоновых подвоях. Это полукарлики или карлики. Такой метод ускоряет начало вхождения в плодоношение, увеличивает урожаи в разы. Что касается экстенсивных садов, они очень затратные, их крайне тяжело обслуживать, и, конечно, там урожаи в разы меньше.

Не надо горевать по поводу того, что у нас в магазинах нет отечественных сортов: они в большинстве своем нелёжкие, их трудно транспортировать. А по поводу их устойчивости или неустойчивости к парше я вам скажу, что все эти исторические сорта тоже неустойчивы к вредителям.

Обработка садов химикатами

— Надо постоянно обрабатывать?

— Конечно. У нас в России делают до 16 обработок. С одной стороны, это, конечно, звучит страшно, но, с другой стороны, без них невозможно в промышленном садоводстве: чем южнее, тем быстрее развиваются грибные заболевания.

Если мы в своём частном саду видим поражённое паршой или мучнистой росой дерево, мы можем потерпеть — не хочется связываться с химией. Для дерева это не очень хорошо, и плоды с паршой некрасиво выглядят, но всё равно можно и не обрабатывать.

В конце концов, хороший уход за деревом позволит ему оздоровиться и бороться с этими болезнями. А представьте в промышленном саду поражение паршой. Это катастрофа.

— Насколько я знаю, с паршой вообще продавать нельзя.

— Конечно. До конца, кстати, не изучено, как она влияет на человека. Это же всё-таки гриб. И потом, препараты, которые сегодня используются, в основном распадаются, не остаются в яблоке.

Никто ни в коем случае не обрабатывает препаратами, у которых срок ожидания такой, что они остаются в плодах. Урожай собирается только после окончания срока ожидания.

Перспективы российского плодоводства

— Очень хочется ещё поговорить про старинные русские сорта. Я был весной в Калининградской области, смотрел хозяйства. Там сажаются сады с нашими современными сортами. И ребята очень здорово работают, я просто порадовался.

— Да, это очень радостно. В Ставропольском крае сейчас идёт просто взрывное развитие, сажают сады один за другим. И очень радостно смотреть, как много яблок, груш, винограда стали они выращивать. И это — наше.