Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Туманов
Груши: Ксения и Форел — для России, Вильямс и Конференция для нас — красивые легенды

Помолог Полина Андреева: Россия — не грушевая страна

4:21
Садоводство » Плодовые

Гость видеоэфира Pravda.Ru, авторской передачи Андрея Туманова "Удачная Правда", помолог Полина Андреева рассказала о грушах: истории создания самых популярных пород, особенностях выращивания груш, — и о том, что такое клубные сорта.

— Груши у нас выращиваются в промышленных садах, но очень немного. Это более капризная культура, чем яблоки, растёт не везде. Даже в Ставропольском крае их выращивают мало и очень ограниченным ассортиментом. Поэтому что у нас лежит на прилавках? — Вильямс и Конференция.

Красивая легенда о Вильямсе

Есть красивая легенда о происхождении сорта Вильямс. Король Людовик XI, который правил во Франции в XV веке, тяжело заболел и, надеясь на исцеление, призвал основателя ордена минимов монаха Франциска из Паолы. Франциск привёз ему в подарок груши из монастырского сада. Груши королю очень понравились, но, к сожалению, не помогли выздороветь. Король умер, а груши остались. Семена их посеяли, и появился сорт, который назывался Bon Chrétien ("Добрый христианин"). Гораздо позже сорт приобрёл садовод Ричард Вильямс, распространял его по всей Англии, и груша получила имя Вильямс. Что здесь является правдой, а что — красивым вымыслом, так до конца и непонятно. Но груша Вильямс завоевала мир.

Это нелёжкая летняя груша. У неё очень нежная кожица, если плод полежит, то переспевает, на нём появляются пятна, и это не очень красиво. Но тем не менее это первая груша в мире по выращиваемости.

У неё маслянистая мякоть, то, что у французов называется "beurre". У неё много сортов, которые так и называются — beurre, то есть масло, маслянистое. Beurré Bosc — известная, совершенно великолепная груша.

У груши Вильямс мало каменистых клеток, и это очень приятно. Она первая по заготовкам в Европе.

Конференция — история имени груши

Вторая по значимости груша — это, конечно, Конференция. Я всегда задавалась вопросом, откуда такое название.

Это английский сорт. В конце XIX века в Англии появилось огромное количество американских фруктов, и английские фермеры были очень озабочены тем, что их национальные сорта не смогут составить конкуренцию привозным. В 1888 году была собрана конференция, на которой председательствовал известный помолог и селекционер роз Томас Риверс-младший. Он был продолжателем и преемником дела своего отца.

Томас Риверс-младший представил свой новый сорт, который так и назывался — "Конференция". Все пришли от этого сорта в совершенный восторг. Своим внешним видом он напоминал Beurre Bosque, но был более зелёный. По вкусовым качествам созревшая Конференция — совершенно замечательная. И, конечно, она постепенно завоевала весь мир.

Почему этот сорт не выращивается у нас? Почему это только привозная груша? Она выдерживает температуру только до минус 18 градусов. Её у нас просто негде выращивать.

Система клубных сортов груши

У нас выращивается Форел и Ксения.

Ксения — очень вкусная зимняя груша. На самом деле она называется Ноябрьская, или Ноябрьская Душутиной, это молдавский сорт груш, введённый известным селекционером Ксенией Душутиной. Относится к так называемым "клубным сортам".

Сейчас по всему миру распространилась система клубных сортов. Выкупается патент на сорт, и только хозяин сорта может продавать саженцы. И он очень внимательно следит за тем, чтобы сорт правильно выращивался. Например, груша Ксения выращивается в Кабардино-Балкарии, её плод может достигать 800 граммов при норме 400. И и за этим очень следят, в том числе, чтобы её не переименовали, чтобы она шла только под названием Ксения.

Автор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Темы андрей туманов
Обсудить
Новости Все >
Киркоров платит за обучение денег в Дубае 11 млн рублей в год
Создан катализатор для получения метанола из газа прямо на месторождении
Домохозяйки объяснили, почему добавлять лимонный сок в сгущёнку
Аналитик Муртазин: долгое ношение наушников грозит болезнями слуха
Как сохранить волосы здоровыми и шелковистыми в летний сезон
Как растения могут защитить ваш участок от шума: 7 лучших вариантов
Как Ксения Собчак воспитывает сына Платона: секреты и принципы
Сгоревшие матрасы потянули на 12,6 млн. рублей
Яндекс: россияне используют ИИ для развлечения и рабочих задач
Microsoft закрывает отдел "разнообразия"
Популярное
Berliner Zeitung: в Европе отказывают от СПГ-терминалов из-за российского газа

Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.

В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
В США рассказали о возникшей с истребителям F-35 проблеме
Поджоги машин военкомов начали распространяться по всей Украине Дмитрий Плотников Украинцы массово поджигают машины ТЦК и мечтают об ударах ВКС РФ по военкоматам Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
Последние материалы
Киркоров платит за обучение денег в Дубае 11 млн рублей в год
Создан катализатор для получения метанола из газа прямо на месторождении
Домохозяйки объяснили, почему добавлять лимонный сок в сгущёнку
Аналитик Муртазин: долгое ношение наушников грозит болезнями слуха
В США оценили решение Греции передать Украине 32 истребителя F-16
Как сохранить волосы здоровыми и шелковистыми в летний сезон
Как растения могут защитить ваш участок от шума: 7 лучших вариантов
Как Ксения Собчак воспитывает сына Платона: секреты и принципы
Сгоревшие матрасы потянули на 12,6 млн. рублей
Яндекс: россияне используют ИИ для развлечения и рабочих задач
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников