Груши: Ксения и Форел — для России, Вильямс и Конференция для нас — красивые легенды

Помолог Полина Андреева: Россия — не грушевая страна

4:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Гость видеоэфира Pravda.Ru, авторской передачи Андрея Туманова "Удачная Правда", помолог Полина Андреева рассказала о грушах: истории создания самых популярных пород, особенностях выращивания груш, — и о том, что такое клубные сорта.

— Груши у нас выращиваются в промышленных садах, но очень немного. Это более капризная культура, чем яблоки, растёт не везде. Даже в Ставропольском крае их выращивают мало и очень ограниченным ассортиментом. Поэтому что у нас лежит на прилавках? — Вильямс и Конференция.

Красивая легенда о Вильямсе

Есть красивая легенда о происхождении сорта Вильямс. Король Людовик XI, который правил во Франции в XV веке, тяжело заболел и, надеясь на исцеление, призвал основателя ордена минимов монаха Франциска из Паолы. Франциск привёз ему в подарок груши из монастырского сада. Груши королю очень понравились, но, к сожалению, не помогли выздороветь. Король умер, а груши остались. Семена их посеяли, и появился сорт, который назывался Bon Chrétien ("Добрый христианин"). Гораздо позже сорт приобрёл садовод Ричард Вильямс, распространял его по всей Англии, и груша получила имя Вильямс. Что здесь является правдой, а что — красивым вымыслом, так до конца и непонятно. Но груша Вильямс завоевала мир.

Это нелёжкая летняя груша. У неё очень нежная кожица, если плод полежит, то переспевает, на нём появляются пятна, и это не очень красиво. Но тем не менее это первая груша в мире по выращиваемости.

У неё маслянистая мякоть, то, что у французов называется "beurre". У неё много сортов, которые так и называются — beurre, то есть масло, маслянистое. Beurré Bosc — известная, совершенно великолепная груша.

У груши Вильямс мало каменистых клеток, и это очень приятно. Она первая по заготовкам в Европе.

Конференция — история имени груши

Вторая по значимости груша — это, конечно, Конференция. Я всегда задавалась вопросом, откуда такое название.

Это английский сорт. В конце XIX века в Англии появилось огромное количество американских фруктов, и английские фермеры были очень озабочены тем, что их национальные сорта не смогут составить конкуренцию привозным. В 1888 году была собрана конференция, на которой председательствовал известный помолог и селекционер роз Томас Риверс-младший. Он был продолжателем и преемником дела своего отца.

Томас Риверс-младший представил свой новый сорт, который так и назывался — "Конференция". Все пришли от этого сорта в совершенный восторг. Своим внешним видом он напоминал Beurre Bosque, но был более зелёный. По вкусовым качествам созревшая Конференция — совершенно замечательная. И, конечно, она постепенно завоевала весь мир.

Почему этот сорт не выращивается у нас? Почему это только привозная груша? Она выдерживает температуру только до минус 18 градусов. Её у нас просто негде выращивать.

Система клубных сортов груши

У нас выращивается Форел и Ксения.

Ксения — очень вкусная зимняя груша. На самом деле она называется Ноябрьская, или Ноябрьская Душутиной, это молдавский сорт груш, введённый известным селекционером Ксенией Душутиной. Относится к так называемым "клубным сортам".

Сейчас по всему миру распространилась система клубных сортов. Выкупается патент на сорт, и только хозяин сорта может продавать саженцы. И он очень внимательно следит за тем, чтобы сорт правильно выращивался. Например, груша Ксения выращивается в Кабардино-Балкарии, её плод может достигать 800 граммов при норме 400. И и за этим очень следят, в том числе, чтобы её не переименовали, чтобы она шла только под названием Ксения.