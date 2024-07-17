Как не заблудиться в 7 тысячах сортов яблок? Исторический экскурс от помолога Полины Андреевой

Помолог Полина Андреева: от Апорта до Гренни Смит — история сортов яблок

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Яблоки — пожалуй, самый знаменитый плод в мире, символ здоровья, красоты и молодости. Известная английская пословица гласит: "Съешь яблоко на ужин, и доктор не нужен". Помолог Полина Андреева, которая знает о яблоках всё, рассказала Pravda.Ru историю происхождения самых популярных и любимых сортов.

— Что такое помология?

— Помология — это наука о сортах, о плодах. "Пом" в переводе с французского — яблоко, "Логия" с древнегреческого — знание. Яблоком называется любой плод, и груши, и рябины. В этой профессии постоянно что-то узнаёшь, читаешь, пробуешь.

— Сколько сейчас существует сортов яблок?

— Сейчас около семи тысяч. Идёт процесс постоянной смены: что-то уходит, что-то появляется.

— Яблони — одна из древних культур. Её предок — лесная яблоня. Какие крови примешались?

— Там примешались разные крови. В результате получилась яблоня домашняя. А дальше уже пошёл отбор, появились сорта народной селекции, автора нет, автор — народ. Это были первые сорта, их выделяют в сортотипы. Например, наша знаменитая Антоновка — это не сорт, это сортотип.

Сортотип — это группа сортов, которые похожи по признакам, но всё-таки варьируются немножечко.

— Говорят, что все Антоновки разные.

— Это действительно так. Если мы возьмём черенки, например, в нашем ботаническом саду МГУ, посадим севернее или южнее, то увидим разную картину — и по срокам созревания, и по вкусовым качествам.

Яблоки Апорт

— С Апортом кроваво-красным, который потом стал Апортом алматинским, похожая история.

— Совершенно верно. Апорт стал национальным яблоком, продаётся в Алма-Ате. Правда сейчас его мало стали выращивать. Я сравнивала его с тем Апортом, который растёт у нас в ботаническом саду. У нас они очень крупные яблоки, но по вкусовым качествам уступают алма-атинским — они красивые, нарядные и очень вкусные.

Апорт сейчас редко у нас произрастает, не все решаются его сажать, считается, что на севере он не вызреет. На самом деле он прекрасно себя чувствует. Но, к сожалению, очень сильно поражается монилиозом: плоды гниют прямо на дереве, когда начинается созревание. Даже если мы обрабатываем, всё равно есть такие сорта, которые приходится снимать в течение созревания, чтобы хоть что-то сохранить.

— А много разных Апортов?

— Да, их много. Это тоже сортотип. Их качества сильно меняются от места посадки. В яблоневом саду в Богородицке — совершенно великолепный Апорт, тёмный, почти с синевой.

— Я попробовал сок из этих яблок, необыкновенно вкусный, с ярко выраженным ароматом, очень гармоничный.

— Подбор сортов для сока — это очень сложная задача для сидроделов. К сожалению, сидровых сортов мало, приходится выбирать сорта методом проб и ошибок.

— Какие ещё есть старые сорта? Какие у нас были вкуснейшие яблоки? Современные сорта не лучше?

— По поводу современности интересная ситуация. С одной стороны, у нас есть старые российские сорта, которые мы выращиваем и любим. И нам кажется, что яблоки в магазинах — новинки. Это не так.

Американская история яблок: Red и Golden Delicious

Возьмём два сорта: Golden Delicious и Red Delicious. Почему именно они? Потому что сейчас 60% сортов, которые выращиваются в мире, произошли от этих двух сортов. И у них очень интересная история.

Red Delicious

Red Delicious — американский сорт, он старше. За его создание мы должны благодарить американскую компанию "Сады и питомники братьев Старк". Шесть поколений Старков занимались питомниководством. У них было три направления:

оптовые продажи саженцев, розничная торговля, саженцы почтой.

Они выпускали очень красочные буклеты с фруктами, изображёнными в натуральную величину, рассылали их фермерам и садоводам-любителям, а затем отправляли им саженцы почтой.

Кроме того, Старки были охотниками за сортами. Они всё время пополняли свои питомники новыми яблонями.

Свой питомник Джеймс Старк организовал в 1816 году. Его внук Кларенс Старк был довольно известным охотником за сортами, как-то ему прислали на пробу яблоко, совершенно не характерное для Америки, где в ходу были круглые плоды. Старка заинтересовал вкус, он отправился в штат Айова, где росли эти яблоки, выкупил у фермера, приславшего ему образец, дерево и права на него и начал выращивать саженцы.

У фермера эти яблоки назывались "Соколиный глаз", потому что он был индейцем. Старк попробовал яблоко и сказал: "Боже, как вкусно. Delicious". Так яблоко получило своё название — Stark Delicious. И под этим именем оно просуществовало несколько лет.

А потом Stark Delicious стал более полосатым и более красным. Он завоевал Америку, это был сорт номер один в Соединённых Штатах. У него есть 42 клона. Первые торговые сети, появившиеся уже в XX веке, начали активно продавать эти яблоки, потому что они обладают хорошей лёжкостью. Но вкусовые качества немножко подвели. Появились более вкусные сорта, и Stark Delicious стал сдавать позиции и потихонечку выходить из обращения. Но появились потомки этого сорта, и у всех характерные пять бугров, которые передал им Golden Red Delicious.

Golden Delicious

Историю компании уже позже, в 1914 году, продолжают братья Пол и Ллойд Старки. Как-тот раз им прислали жёлтое яблоко. А надо сказать, что жёлтые яблоки не очень хорошо продавались, спросом пользовались их красные собратья. Но надо было пополнять питомник, вводить новые сорта, к тому же яблоко обладало совершенно потрясающим вкусом. Недолго думая, Пол Старк поехал к фермеру.

О том, как появился сорт Golden Delicious, даже написана книга. И там очень трогательно описывается момент, когда Пол Старк увидел это дерево.

Он приехал на ферму, но хозяина не оказалось дома. И Старк решил посмотреть сад. Он был несколько разочарован его неказистым видом, но вдруг увидел дерево, обсыпанное золотыми плодами. Поднимаясь к этому дереву, Пол молился только о том, чтобы оно оказалось именно тем деревом, ради которого он проделал этот долгий путь. Сорвав и попробовав яблоко, Старк понял, что оно то самое, совершенное и необыкновенное.

Дерево было взято в аренду. Чтобы ни один плод, ни одна веточка с дерева не пропали, вокруг него него построили клетку с сигнализацией. Её даже показывали в хронике в синематографе.

Сначала была аренда, потом Старки выкупили дерево за совершенно баснословные для того времени деньги — 5000 долларов — и стали выращивать эти яблоки. И золотое яблоко завоевало сначала Америку, а потом постепенно и весь мир. Лютер Бёрбанк — американский учёный, современник Ивана Мичурина, кстати, знакомый с ним, сказал, что это одно из выдающихся яблок.

Давайте посмотрим на потомков Golden Delicious. Он чемпион по количеству сортов, полученных от скрещивания с ним, — 101. Ни один другой сорт не может похвастаться таким количеством потомков. Один из них — Gala. Он был получен путём скрещивания новозеландского сорта с Golden Delicious. А потом выяснилось, что Gala даёт много клонов и получить их очень легко.

Новозеландские фермеры стали патентовать клоны, которые у них получались, и образовалось огромное количество сортов. С разными полосками по ширине, по интенсивности окраски, по величине плода.

Есть сорт Flash Gala, созданный в ЮАР. Можно встретить очень разные яблоки этого сорта.

Ещё один потомок Golden Delicious — Honeycrisp. В нём удивительно гармоничное сочетание кислоты и сладости и тот баланс сочности, который делает этот сорт эталонным по хрусткости и гармоничности вкуса.

Его выращивают не только для употребления в свежем виде, из него получается отличный сок. В Америке он считается лучшим сортом для сока. У нас Honeycrisp можно встретить не только в промышленных садах, эти яблоки стали выращивать и садоводы-любители. В нашем ботаническом саду есть Honeycrisp, он уже плодоносит и показывает хорошие результаты.

Ещё один потомок Gala — Пинк Леди. Это название не сорта, а товарной марки. Австралийская компания, которая является владельцем многих сортов и называется "Яблоки и груши Австралии", владеет этой торговой маркой, и под ней выращивается много клонов "Пинк Леди". У нас этот сорт в промышленные сады попал не сразу: по названию яблоки должны быть чудного розового оттенка, их стали выращивать на Северном Кавказе, и получился другой цвет. Торговые сети их не взяли, поэтому пришлось менять локацию выращивания.

Российские сорта яблок

Джонатан

Я хочу сказать несколько слов о других сортах, которые выращиваются у нас, в России, их не привозят. Когда-то у нас на прилавках лежал Джонатан, старый сорт. Его история началась в начале XIX века. То ли какая-то фермерша посеяла семена, то ли селекционер-любитель вырастил и дал своё имя. Это был 1826 год, "Джонатан" очень хорошо выращивался, но поражался горькой ямчатостью, поэтому его выращивание в промышленных садах пошло на спад.

Но потомки этого сорта у нас в промышленных садах растут. Айдаред — это потомок Джонатана, выращивается в Краснодарском крае. Ему очень хорошо подошёл климат.

Симиренко

Теперь зелёные яблоки Симиренко.

Платон Симиренко был очень известным сахарозаводчиком, много ездившим за границу и вывозившим европейские сорта. Он был заядлым садоводом-любителем и создал огромный сад, в котором росли и российские, и зарубежные сорта. Этот сад и послужил местом работы его сына Льва Симиренко, известного помолога, потом там работал внук Владимир Симиренко. Теперь сад принадлежит Институту садоводства и селекции в Млиеве.

Этот известный сорт везде записан как просто Симиренко. На самом деле он называется "Ренет Симиренко". Этот сорт был найден у отца в саду, и Лев Платонович назвал его в честь своего отца. Распространился этот сорт очень быстро, рос и в промышленных, и в любительских садах. Это южный сорт, выращивается в Крыму, в южных районах. Он есть и в помологических коллекциях в Европе.

Сорт выдержал очень много критики, потому что европейцы считали, что на самом деле этот сорт — английский. Симиренко отстояли: сделали экспертизу и пришли к мнению, что это всё-таки оригинальный российский сорт.

Часто посетители Ботанического сада спрашивают: "Почему у нас нет Ренета Симиренко?" Потому что ему холодно в Подмосковье.

Вообще у нас по покупаемости и выращиваемости:

на первом месте — красные сорта, на втором — жёлтые, на третьем — зелёные.

Зелёный сорт оценивается как неспелый, кислый. Но это не всегда так.

Медуница

Например, сорт Исаева Медуница. В полной зрелости он не всегда окрашен яркими оранжево-жёлтыми полосками, иногда он остаётся просто зелёным. И он приторно сладкий.

"Бабушка Смит"

Ещё одно зелёное яблоко, которое соперничает с Ренетом Симиренко, — это австралийский сорт Гренни Смит.

История этого сорта такова. Жила в Англии некая Анна Мария Смит. В 1838 году, когда дама была уже в почтенном возрасте, семья переехала в Австралию. Они приобрели землю в предместье Сиднея, и Анна Мария стала заниматься садом. Она купила себе место на сиднейском рынке и стала вывозить туда свою продукцию. На ящике с фруктами она написала: "Гренни Смит". Это стало её торговой маркой. Под этим именем продавались все её фрукты и овощи. Как-то раз она привезла с рынка несколько ящиков местных яблок из Тасмании, их там ещё называют французской дичкой. Несколько сгнивших яблок она выбросила за пределами участка, на берегу реки. Семена укоренились, выросли яблони и дали очень вкусные плоды — зелёные, хрусткие, сочные. Анна Мария стала возить их на рынок. И на ящиках было написано: "Гренни Смит".

Ошеломительного успеха этих яблок она, конечно, не застала. Но её сыновья стали выращивать саженцы. Зелёное Гренни Смит стало главным яблоком Австралии. Каждый год там проходят фестивали, собирается несколько тысяч человек.

Постепенно Гренни Смит завоевала мир. Это главное зелёное яблоко у нас наравне с Симиренко.