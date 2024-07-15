История успешного крымского фермера: "Мой сад — экспериментальная поляна"

Как фермер Соколов возделывает в Крыму экспериментальный сад

5:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Биолог и фермер Дмитрий Соколов, который знает про сельское хозяйство почти всё, решил попробовать и создать свой чудо-сад в Бахчисарайской долине. О том, как это у него это получилось, он рассказал в интервью Pravda.Ru.

— Дмитрий, вы всё время что-то придумываете, один раз за свою деятельность, которой просто все аплодируют, вы подверглись даже судебному преследованию. Что тогда произошло, почему вас отдали под суд?

— В 2014 году я в Крыму сделал благотворительный питомник: мы выращивали растения и дарили их организациям, пытались восстановить чаирное садоводство. В Крыму издавна есть сады чаир — это лесные сады, посаженные в лесах. Мы решили восстановить традицию, получили устное разрешение от лесхоза, взяли гектар леса, вырубили там 30 деревьев и посадили порядка 200 новых плодовых. А через месяц оказалось: то, что мы делали, — незаконно. Был суд, мне присудили принудительные работы и штраф. А лес на сегодняшний день вернулся в первозданное состояние.

— То есть человек расчистил заброшенный лес с буреломом, где чёрт ногу сломит, привёл его в порядок, посадил деревья. И вместо того, чтобы человека поблагодарить, его отдали под суд. Уникальнейшая ситуация. Вы сказали, это для вас был урок, даже в чём-то положительный?

— Урок на самом деле довольно сильный был. Я понял, что нельзя действовать на голом энтузиазме без письменных разрешений. Я после этого перестал заниматься общественными проектами, стал делать частные. Появилась возможность покупать сельхозземлю, вот с 2016 года я этим и занялся, купил себе земли, порядка трёх гектаров, в Бахчисарайском районе.

— В Крыму землю трудно обрабатывать, потому что нет орошения, и огромные территории стоят практически пустые.

— Я живу в долине, очень богатой водой. Это редко для Крыма. У нас течёт подземная река, и я могу поливать сколько угодно.

— Какие культуры вы высаживаете?

— Больше всего у меня фундука, много ежевики, есть пара сотен груш, и дальше у меня питомник растений: всё это малыши, которых я выращиваю на продажу.

Как зарабатывают на фундуке в Крыму

— А почему именно фундук? Орехи пользуются популярностью, их легко продать?

— Орехи действительно пользуются спросом.

Но я исходил из того, что мне нужны культуры, лучше всего адаптированные именно к жизни в данной местности, а фундук здесь очень хорошо растёт.

В Крыму есть очень хороший сорт фундука, его орехи — одни из самых крупных в мире. Это старый турецкий сорт, который попал сюда лет четыреста назад, называется "Трабзон", или "Трапезунд", в честь города, в котором его выращивают. У меня есть итальянский сорт "Тонда ди Джиффони" и кавказский сорт "Черкесский". Сейчас у меня около 600 кустов, надеюсь довести до тысячи.

— Фундук — трудоёмкая культура?

— За ним несложно ухаживать, он практически не болеет, не требует обработок. За большим садом фундука можно ухаживать в одиночку, я беру помощников пару раз в год. Половину я зарабатываю на орехах, а половину на саженцах — я его размножаю.

— А сколько стоит килограмм орехов?

— Я продаю по 500 рублей за килограмм нечищенных орехов. Вообще их колют и чистят машины. Мы собираемся покупать такое оборудование.

Крымская ежевика: особенности и революция в сортах

Вторая культура, которой я много занимаюсь, — это ежевика. Она была непопулярной в Крыму, ею мало кто занимался. Но лет десять-пятнадцать назад появились новые, более сладкие сорта без шипов. Я испытал десять сортов, у нас совместно с несколькими фермерами был серьёзный проект с ежевикой. Мы отобрали три сорта:

Вашито, Натчез, Прайм арк.

Селекционер, автор, этих сортов — частично индеец, он назвал сорта именами племён.

Мне кажется, в ежевике произошла революция с появлением этих сортов. Во-первых, они бесшипные, во-вторых, очень сладкие.

Ежевику несложно выращивать. Она не очень требовательна к воде, любит полив, но и без него спокойно выживает. У меня вот уже четвёртый год нет никаких заражений на ежевике, я её даже не обрабатываю, не лечу — лечить нечего.

Причина ещё и в том, что ежевику я сделал сам в своей микроклональной лаборатории, я заканчивал биофак МГУ. Собственно, из-за ежевики я очень заинтересовался микроклональным размножением и сделал первую частную лабораторию в Крыму. Сейчас их уже несколько, но вот наша была первая.

Она не научная, скорее для размножения растений. Лаборатория очень маленькая: один автоклав, один ламинарный шкаф, полки. Она может выпускать три-четыре тысячи растений в месяц. Это максимум.

Там мы размножаем микрорастения в стерильной среде — в маленьких таких баночках из-под икры. В них растений пятнадцать-двадцать, но они реально микро, их можно размножать большими количествами, и они оздоровлённые. Потом они попадают в поле и там уже могут заражаться, но первые пару лет не болеют.

— Саженцы ежевики вы продаёте? Они, наверное, популярны в Крыму?

— Саженцы ежевики были популярны пару лет, когда фермеры её массово сажали. Потом интерес угас, фермеры, которые купили саженцы, теперь сами её размножают. На сегодняшний день саженцев я продаю мало, перешёл на декоративную.

— А кто её собирает? У ежевики же сбор ручной, никаких механизированных средств нет?

— Я даю объявление, люди приезжают и собирают, платят половину рыночной цены. В общем, все счастливы, и желающих много. Из ежевики можно делать соки, вино, пастилу, замораживать её.

— А эти сорта можно выращивать за пределами Крыма?

— Да, они есть в Подмосковье. Проблема в том, что там первые цветочные почки часто мерзнут, здесь, в Крыму, ей лучше.

Экспериментальный сад Дмитрия Соколова

Я много экспериментирую, свой сад я рассматриваю как экспериментальную поляну, где я всё время вывожу какие-то новые сорта. Но если не вырастает то, что хочется есть, вокруг чего хочется хоровод водить, я перестаю.

— Сливы вы тоже выращиваете?

— Да, и довольно много, мне очень нравятся слива и алыча. Сливу очень удобно выращивать в Крыму: её можно не поливать, это большой плюс.

— А вы обработки ведёте?

— Минимальную обработку я провожу весной, и, в общем, если никто не болеет дальше, то больше ничего и не делаю.

У меня необычный сад, он очень смешанный: у меня не ряды монокультуры, а скорее лес, где совсем не стройными рядами растут очень разные деревья. И если начинается какое-то заболевание, оно обычно далеко не идёт — оно же видоспецифично. К тому же я оставил много диких деревьев: у меня и дубы, и ясени, и другие деревья растут.

— Я так понимаю, что для вас самое главное — это удовольствие: работать, испытывать разные культуры, сорта, а прибыль уже где-то на втором месте.

— Как вам сказать, за прибыль всё время идёт борьба, поскольку она даёт возможность заниматься именно растениями и больше ничем. Мне кажется, на таком маленьком питомнике растений, как мой, вообще очень трудно зарабатывать. Увеличивать я его не очень хочу, но тем не менее с каждым годом он приносит всё больше. Первые годы это был минус, потом довольно долго мы уходили в ноль, а с позапрошлого года это уже плюс двух-, трёхмесячные зарплаты. Это всё ещё не покрывает все потребности семьи, но я почти уверен, что если так последовательно двигаться, ещё несколько лет — и уже покроет.

— Какая ваша самая окупаемая культура в саду?

— Фундук — номер один, я ставлю в основном на него, он мне кажется самым продуктивным, самым надёжным. Но я каждый год вожусь с чем-то другим, например, несколько лет я занимался ежевикой, сейчас с ней уже всё настроено, ничего не надо делать.

Популярные в Крыму цветы

Недавно я занялся гортензиями, в основном крупнолистными. Это тоже попытка найти для лаборатории какую-то культуру, которая будет хорошо размножаться и продаваться. Я выращиваю новую горшочную форму Ванила Фрайз, она называется Литтл Фрайз. Она точно такая же, но поменьше размером, чтобы можно было в горшке выращивать. Пока я на стадии экспериментов.

Гортензия — не очень удобное для Крыма растение, но она здесь популярна.

— А какие цветы популярны в Крыму? Магнолии, наверное?

— Нет, магнолия не популярна. В Крыму сейчас всё довольно сильно меняется, раньше декоративного цветоводства здесь было мало. Скажем так, когда советское ушло, дальше все сажали то, что само растёт. Но сейчас всё больше появляется декоративных растений. У нас только в прошлом году стали сажать красивые клумбы. Я, честно говоря, не очень за этим слежу, я скорее смотрю на свои возможности.

— А у вас перед домом какие цветы растут?

— У меня перед домом растёт море цветов, потому что моя жена их очень любит. У нас много роз, где-то сотня кустов, это очень крымские цветы, они растут здесь прекрасно. У нас много эфиромасличной розы. Из неё делают варенье, масло, гидролаты. Много лаванды — это тоже очень крымское растение. У нас в Крыму остался один сорт — Синева, им засажено 80%. Этот сорт создали и адаптировали в Симферополе. Кстати, в советское время завозились французские саженцы.

— Что делают из лаванды — парфюм?

— Прежде всего делают масло, но для него нужен завод. А мы делаем гидролаты.

Гидролат — это то, что получается при первой перегонке масла, это фактически дистиллированная вода, в которой растворяется какое-то количество эфирного масла. Она очень приятно пахнет, и у неё очень хорошие косметические свойства.

Моя жена её делает и продаёт в довольно больших количествах: у нас дома стоит большой медный перегонный аппарат для ароматических трав. Здесь многие уже этим занимаются. Раньше, в советское время, наш завод просто сливал этот гидролат в местную речку, и в июле весь Бахчисарай благоухал лавандой.

— Вам надо устраивать экскурсии, чтобы приезжали на автобусах туристы, смотрели, знакомились с растениями. Не хотите?

— Нет, это не моё. Я делаю раз в месяц учебные курсы для садоводов: я учу прививкам, черенкованию, всяким способам размножения, уходу за землёй, поливу. Этому надо учиться не в интернете, а с рук, смотреть, что делают люди, и повторять. Это гораздо эффективнее.