Курс в питомниководстве на простоту и устойчивость. Специалист о популярных декоративных растениях

Питомниковод Ирина Савватеева: мы с деревьями — братья и сестры

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Древняя мудрость гласит: каждый человек должен посадить дерево, вырастить ребёнка, построить дом. Кажется, что дерево посадить проще всего — посадил, полил и забыл. Руководитель "Питомника Савватеевых” Ирина Савватеева в интервью Pravda.Ru развеивает этот миф: вырастить дерево — долгий, трудоёмкий, дорогостоящий процесс.

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— Есть такое мнение, что специалисты, выращивающие декоративные растения, попросту не нужны. Можно пойти в лес, накопать берёзок и посадить — дёшево и сердито.

— Во-первых, из леса копать нельзя. Это запрещено законом.

— Понятно, но ведь в лесу многочисленный подрост, который всё равно погибает.

— В природе ничего не погибает просто так. Лес — это сложившийся живой организм, научными словами биоценоз. И залезать туда, решая самому, что там лишнее и что мешает, — очень большое заблуждение.

— То есть если я брал подрост клёнов для прививок краснолистных клёнов, значит, я правонарушитель. Там этого подроста миллион. Ну что, жалко, что ли?

— Слушайте, мы о чём с вами сейчас говорим? Мы говорим о творческой исследовательской работе у себя на нескольких сотках или мы говорим о промышленном производстве растений? Это разные вещи. Одно дело, как вы говорите, взять подрост, сделать прививочку и посмотреть, что получится. Пожалуйста, если вы любите прививки. Питомник же производит растения в промышленных масштабах. Цикл производства дерева состоит из нескольких этапов.

Формирование корневой системы

Сначала сеется семечко. Из этого семечка через год или через два выходит сеянец. Он выкапывается. Затем он пересаживается во вторую школку (профессиональный сленг).

Как это выглядит в питомнике? Растения сажаются с определённой дистанцией для того, чтобы за ними можно было ухаживать. (Я об уходе расскажу дополнительно. Сейчас мы делаем общий обзор, чем занимается питомник, как он производит растения.) Вот в этой второй школке растения выращиваются три года, медленно растущие — четыре года, а быстрорастущие — два года. И мы получаем в итоге деревце толщиной в палец или больше. У него есть несколько скелетных веточек, а самое главное, сформирована корневая система.

Что делает питомник дальше? Он опять выкапывает деревце после второй школки. Когда происходит выкопка, подрезаются корни, и это крайне важно.

Главная задача питомника — формировать компактную корневую систему. Когда вы копаете подрост из леса, а тем более, когда люди выкапывают крупные деревья из леса, они обрезают те самые маленькие тоненькие корешки, так называемую мочковатую корневую систему, которые кормят растения.

Допустим, стоит в лесу большое дерево. Толстыми большими корнями оно уходит вглубь, в стороны и цепляется за землю. А кормится оно вот этими маленькими корешочками. Эти корешочки расположены по диаметру, на окончании этих крупных корней. И если у нас есть большое дерево, то эти кормящие корешочки расположены по периметру кроны, а то и дальше. Но вы же не можете выкопать из леса дерево с комом диаметром три метра. Вы копаете, страшно сказать, метр.

Если дерево уже большое и взрослое, вся корневая система, которая его кормит, отрубается. И вы получаете дерево с усечённой корневой системой, которое будет очень тяжело приживаться или погибнет.

А что делает питомник? Вот семечко посеяли, это семечко выкопали, корни подрезали. И в том месте, где ты подрезаешь корни, начинает формироваться много-много маленьких корешочков. Люди, которые выращивают комнатные растения, знают, что если прищепнуть верхушку или побеги, растение даёт несколько побегов, несколько веточек в месте среза. То же самое с корнями.

Там, где мы срезаем корешок, по этому срезу, чуть выше, начинает формироваться та самая мочковатая корневая система.

В питомнике мы раз пересадили, потом вырастили этот хлыстик, опять выкопали, опять корни подрезали. В третью школку мы пересаживаем уже хлыст с веточками. Если это сорт, то это уже привитое растение. То есть во второй школке мы делаем прививку.

Например, у нас есть вид — это клён остролистный. А сорт у нас — это клён Royal Red с красными листьями. Это сорт Drummondii с листьями с белой каймой. Как правило, современное питомниководство ориентируется не только на пёстрые листья, но и на регулярную крону. Если вы выкопаете липу из леса, или если вы вырастите видовую липу, формировать крону будет достаточно сложно, потому что одна ветка стрельнула сюда, другая сюда, третья сюда. А у липы куча сортов, которые направлены на то, чтобы крона была регулярная.

— А много сортов липы?

— У нас только в дендросаду их около двух десятков. Выращиваем мы меньше, потому что я считаю, что очень большое сортовое разнообразие людей только запутывает. Но на самом деле оно огромно. Это только в нашем климате, а, скажем, в Европе сортов ещё больше. Мы с вами знаем мелколистную, крупнолистную и, скажем, липу европейскую. Но существуют и другие виды лип, которые не очень у нас растут. Например, липа монгольская. Мы её пытались несколько лет выращивать в питомнике, у неё невероятно красивый лист — резной, похожий на маленький листик клёна. Но в наших условиях монгольская липа постоянно поражается тиростромозом.

— Что такое тиростромоз?

— Это грибное заболевание. Когда монгольская липа растёт в своей среде, в Монголии, где очень холодные зимы и нет возвратных заморозков, она здоровая и сильная. Попадая в нехарактерный для неё климат, с нашими возвратными заморозками, с оттепелями зимой, она испытывает стресс, у неё падает иммунитет, всё как у человека.

На самом деле мы с деревьями братья и сестры, они такие же как мы. Когда у них падает иммунитет, к ним цепляются всякие болячки. В частности, такое грибное заболевание, как тиростромоз.

Дальше у монгольской липы трескается штамп, не из-за холодов, а из-за перепадов. В итоге мы эту красивую липу из ассортимента вывели. Это я к чему? К тому, что природа очень разнообразна, видов, сортов очень много. А выращаем мы те, которые у нас себя хорошо чувствуют.

— Про ассортимент мы сейчас поговорим, но вы меня расстроили. Я несколько лет назад видел шикарную рекламу — продажа домиков в посёлке, а вокруг домиков — ёлочки. Смысл в том, что эти ёлочки потом можно продать. Чем ты дольше живёшь, тем дороже продашь. А выходит, если они сами по себе растут, вы никогда эти ёлочки и не продадите.

— Вы их можете продать лет через пять-шесть. А дальше уже всё. Материал для продажи должен соответствовать множеству требований. Во-первых, это компактная корневая система. То, о чём я говорила, вторая школка, третья школка. Вот мы выращиваем самый сложный продукт — отформованные липы, это кубы и шпалеры, которые стоят кучу денег. Мы их пересаживаем четырежды.

Формирование ствола и кроны

— Отформованные это в виде какой-то формы?

— Вот нога, а на ноге плоский экран из липы.

— Я видел такую в одном питомнике. Очень красиво. Необычно, вернее.

— Это очень практично, особенно когда у вас узкое пространство. И, конечно, очень красиво. Но это очень затратный продукт, он стоит кучу денег, потому что мы его растим 12-15 лет, делаем четыре-пять пересадок. И вот когда дерево уже большое, на него вешают шпалеру, это каркас из бамбука, его специальным образом собирают: бамбуки связываются, формуется, скажем так, рама с перекрестными вставками внутри. И дальше по этому каркасу подвязывают крону, обрезают и подвязывают.

Главная задача — сделать из дерева с одной кроной дерево с другой кроной. И это всё ручной труд. Это несколько раз в году подрезать, обвязать, подрезать, обвязать. Причём этим должен заниматься не разнорабочий, а профессионал.

Деревья выращиваются в питомнике много лет. Самый долгий наш продукт — это формы, которые имеют четыре, а то и пять пересадок, растятся много лет. А обычное штамбовое дерево — это три-четыре пересадки, соответственно, порядка десяти лет, если мы хотим получить большой штамп. Мы сформировали компактную корневую систему, и, когда вы его покупаете, у вас вот в этом коме собралась та самая мочковатая корневая система. Она, конечно, травмируется при выкопке кома, но не так, как в лесу, потому что она вся вот здесь.

Мы когда сажаем дерево на третью пересадку — это уже двухметровый хлыст. Мы обрезаем на ширину мужской ладони и этот торчок сажаем в землю. Вокруг него на протяжении последующих трёх-пяти лет формируется небольшой корневой ком именно потому, что корни сильно обрезаны. Европейцы очень сильно режут, у нас другие климатические условия, здесь очень много нюансов. Производство дерева — очень профессиональная штука.

Основная тенденция такая — на третью пересадку очень компактно режем корневую систему. И потом за три-пять лет она обрастает. И вот буквально в таком коме она вся собирается. Когда вы его пересаживаете, у вас остаётся 80% питающих корней. Поэтому дерево приживается.

Но это не всё. Это только начало. Мало сформировать ком. А то, что над землей? Многие в Москве, и не только в Москве, наверное, видели места, где сажаются дорогие деревья. Они все очень стройные, сформированные на пирамидочку. Сейчас я скажу, зачем это надо…

— Для красоты?

— Для красоты, безусловно. Но это не главное. Главное вот что…

Чтобы у вас была гармоничная крона, вам нужно формировать дерево так, чтобы нижние ветки были длиннее вышестоящих. У деревьев есть так называемое апикальное доминирование.

Это что значит? Это значит, что основная масса соков движется наверх. Если вы сажаете дерево и не будете его обрезать, у вас наверху первые годы может сформироваться метёлка. Дальше могут быть так называемые конкуренты. Вы знаете, как в бизнесе, — нужен лидер, вокруг него всё формируется. Так и дерево: там должен быть лидер, то есть главный центральный побег, продолжение штамба, продолжение ствола. И вокруг него всё на пирамидку формируется. Нижние ветки длиннее, дальше всё короче, ёлочкой.

Зачем это надо? Если мы так не будем делать, нижним веткам будет не хватать света, и они будут отмирать.

Формируя пирамидальную крону мы даём дереву гармонично с юности развиваться.

Когда в первые, условно говоря, 10-12 лет у тебя выстроена вот такая крона, в дальнейшем дерево потребует меньших усилий, нежели то, которое непонятно как растёт.

То есть корни сформировали, дальше формируем крону и то, что называется штамбом, главный ствол. Если вы просто дерево посадите и оставите, оно будет крениться, коситься, ствол будет изгибаться, валиться. Конечно, многое зависит от природы дерева: черёмуха даст ровный ствол, а клён или дуб могут искривиться. Схемы ветвления у разных пород разные.

Чтобы получилась стройная красота и центральный лидер, вокруг которого формируется правильно крона, к каждому стволу привязывается бамбук. Мы закупаем не живой, а нарезанный бамбук фурами в диких количествах. И все деревья в нашем питомнике, штамповые, у которых должен быть ровный ствол, растут подвязанные на бамбуке.

— А почему именно бамбук? Нельзя ли пойти палочек нарезать?

— Мы когда начинали, опыта было мало, денег ещё меньше, мы решили, что будем покупать бамбук, везти его из Европы. Самое смешное, что бамбук возится из Европы китайский. Почему? Потому что бамбук должен быть определённого качества, он не должен поражаться грибком. Бамбук должен быть

без признаков грибных заболеваний, инфекций,

определённого калибра — расстояние между толстым окончанием внизу и тонким вверху должно быть определённой пропорции,

определённое расположение междоузлей,

междоузлия должны быть хорошо сформированы.

Поэтому качественный бамбук стоит в полтора, а может, в два раза дороже. Он должен правильно храниться и заготавливаться. Это производство с реальными технологиями. И вот мы его поставили к сеянцу. Но мало поставить бамбук, его ещё надо подвязать. Зачем мы подвязываем бамбук? Чтобы был ровный ствол. Очень важно подвязывать всё время верхушку, чтобы центральный лидер не кривился, не косился.

— К нему прикладывают уровень для того, чтобы понять, не косится ли он? Строительный уровень, я имею в виду...

— Нет, главное, чтобы бамбук ровно стоял. Это уже на глаз. Профессионалы видят мельчайшие отклонения.

— Не знаю, у меня вроде бы опыт большой, а когда картошку сажаю, если без верёвочки, а просто лопатой начертишь, обязательно криво получится.

— Ряды делаются по GPS-навигатору, если его нет, то по верёвочке. Когда-то мы по бедности и по неопытности ставили вместо бамбука деревяшки. Они гниют в первый же год. Но что самое страшное, они повреждают штамп. Чем хорош бамбук? Он гладенький, особенно качественный бамбук. И дерево, подвязываясь к нему, может тереться, но это не сравнить с тем, как трётся дерево, подвязанное к палке. Там вся кора будет подранная. Поэтому нельзя деревья подвязывать к палке. Их надо подвязывать к бамбуку.

Дальше. Как подвязывать?

Подвязывать надо не пластиковой лентой, купленной на базаре. Есть специально созданная для питомниководства трубочка. Она представляет собой полый пластик от 3,5 мм до 4,2 мм в диаметре сечения. Чем она хороша? Она тянется.

То есть если вы подвяжете пластиковым шпагатом, он у вас через несколько месяцев врежется в кору, а трубочка тянется, но тоже не до бесконечности. Через год-полтора её надо менять. А если у вас уже искривлённый штамп (есть породы, которые вообще очень плохо формируют ровный штамп), кроме трубочки, используют толстую белую хлопковую ленту, которой утягивают изгиб. И за этой лентой тоже надо следить: через несколько месяцев её надо снимать, потому что она будет очень быстро въедаться, но за эти месяцы изгиб она выпрямит.

Следующий важный момент: необходимо знать, как вязать. Делается специальный узел, и он должен не просто бантиком завязываться. Делается такой узелок, чтобы только чуть-чуть кончики торчали. И этот узелок должен быть расположен только со стороны бамбука. Его категорически нельзя завязывать где-то между бамбуком или деревом или на дереве. Представляете, сколько нюансов.

А верхушка? Она вяжется совсем тонким материалом, специальным, типа степлера. На одном дереве используется три типа подвязочного материала. Надо знать:

через какую дистанцию вязать,

с какой стороны от дерева поставить бамбук,

каким узлом подвязать,

где этот узел должен располагаться.

А потом дерево растёт, и всё это меняется и перевязывается. Это я сказала только об одном моменте, как сделать ровным штамп и как вывести лидер...

— Вы столько рассказали, что я уже начал путаться.

Обрезка деревьев

— И я рассказала только о двух вещах. Как мы формируем ком и как мы выводим стройное дерево. Но я вообще ни одного слова ещё не сказала про обрезку, а именно она определяет красоту дерева. И это страшный сон для непрофессионалов. Потому что надо чётко понимать, как резать дерево. В каждом питомнике есть группа людей, которые занимаются только обрезкой. Это должны быть люди с мозгами, они должны отлично разбираться в породах деревьев.

Дело в том, что все породы нарастают по-разному. На них по-разному расположены почки, и надо понимать, на какую почку обрезать.

Если обрезать на внешнюю почку — пойдёт красивая крона. Если на внутреннюю почку, которая ближе к штампу расположена, — ветка пойдёт поперёк кроны или вверх, и тогда возникнет конкурент.

Все ветки, которые растут вертикально вверх, при том что у них есть апикальное доминирование, имеют мощную силу роста и поэтому становятся конкурентами. Их надо вовремя увидеть и правильно удалить.

Дальше надо понимать, что дерево режется на пирамиду, и знать, как она формируется. Чтобы сделать красивое дерево, надо всегда резать его на пирамиду: нижние ветки шире, вышестоящие всё уже, и будет вам красивое дерево. Но в реальности всё сложнее. У нас даже опытные ребята порой вызывают агрономов.

У нас 12 лет работал европейский технолог. В Европе они как-то более заточены. Почему? Потому что у них преемственность. Потому что у них детишки работают в питомнике с 12 лет и никто не кричит, дайте 25 бумаг на разрешение детям работать в питомнике. И уже к 15-16 годам они прекрасно понимают, как резать крону, а к 30 годам они уже профи. У нас нет этой школы, нет этой традиции, и мы порой людей годами учим. У нас в каждом питомнике ежегодная учёба. И каждый год на каждой учёбе я делаю презентации: "Наши ошибки". И 90% наших ошибок — обрезка. Я показываю каждую веточку, каждую почку, которая не там обрезана, не туда пошла. Здесь мы крону загустили, здесь мы её перекосили. Здесь она у нас однобокая. А почему она однобокая?

Неопытные люди стараются укоротить ветви, растущие в одну сторону. А их надо вообще обрезать.

Другие работы в древесном питомнике

А есть ещё болезни и вредители. А есть ещё вопрос, насколько хорошо дерево себя чувствует в почве. На подготовку почвы тратим миллионы — завозим компост, куриный навоз, коровий навоз. Мы сеем сидераты, соображаем, как эти сидераты косить или досаживать. Мы думаем, как пахать почву в той или иной ситуации. Чтобы всё это внедрять, готовить почвы, обрезать деревья 4-5 метровые, выкапывать, сажать, нужна дорогостоящая техника.

— Лопата, топор, секатор...

— Секатор — это святое, это наше всё. А про лопату забудьте. Мы ничего не делаем лопатой.

— А яму копать?

— Это все механизмы. У нас только самоходных механизмов в каждом питомнике где-то 2-3 десятка — бесконечные трактора, самоходные обрезочные платформы. Каждая такая платформа стоит более трёх миллионов. Это и выкопочные машины, множество навесных агрегатов.

Но самое дорогое — это знание. Это дорогие специалисты, это многолетний опыт. Дальше уже техника.

Чтобы приобрести технику на древесный питомник, нужны огромные инвестиции — десятки, а сейчас уже сотни миллионов рублей. Это огромные, огромные вложения. Причём ты должен знать, как делать эти вложения, делать их с умом.

Мы когда начинали… (Люди любят слушать про ошибки. Вот вам расскажу про ошибку.) Мы были в европейских питомниках. У них есть питомник, есть дороги и кран с большой рукой. Кран заезжает на дорогу, вытаскивает выкопанные деревья с поля, вытягивает их и доставляет в питомник. И мы купили такой кран, вложили уйму денег... И что получили? По нашим почвам, по нашим природно-климатическим условиям такое таскание деревьев невозможно. У нас машина копает, дальше люди принимают руками, закручивают, пакуют, руками аккуратно кладут на платформу.

Популярные декоративные растения

— Расскажите, какие самые популярные декоративные растения есть у вас на рынке. Самый популярный рейтинг.

— Прежде всего, это липы. Сорт липы мелколистной "Гринспайр", растёт шпилем. Это сорт липы европейской "Полида". Наверное, добавлю сорт липы мелколистной "Ранчо".

— С них можно собирать цветочки для чая?

— Со всех лип можно собирать. Кстати, очень обильно, фантастически цветут липа американская и маленькая компактная липа "Ранчо".

Ещё хочу отметить клёны — клён остролистный и клён сахаристый. У остролистного всегда были популярны краснолистная форма Royal Red, краснолистный сорт Royal Red и белоокаймленный Drummond. Но с ними, особенно с Royal Red, надо быть осторожными. Они требует определённых условий. Видовой клён проще, например, клён сахаристый.

Очень популярны рябины. Например, рябина обыкновенная, сорт называется Sheerwater Seedling. Мы сейчас вводим в ассортимент очень много рябин отечественной селекции с вкусными плодами. Они начинают входить в топ.

— А шведская рябина?

— Да, шведская, она же рябина промежуточная. Великолепное растение, очень устойчивое, очень красивое. Безумно красиво в кустовидой форме, выведенной не в один штамп, а в несколько стволов. Очень неприхотливое дерево.

Большой популярностью пользуется черемуха маака с золотистым стволом, но у неё может трескаться кора. И, конечно, черемуха обыкновенная. Мы сейчас активно вводим отечественные сорта плодовой черемухи.

Вообще, очень популярны плодовые сорта черёмухи, рябины, шиповника.

— Яблоня... Флорибунда та же...

— Декоративный сорт — Джон Доуни. У него жёлто-оранжевые, очень вкусные яблоки. Из них поучается изумительное варенье. Вообще, практически из всех декоративных яблонь можно варить варенье. Яблони всегда на пике, и тут уже у людей разные предпочтения. Очень востребованный сорт — Рудольф, обильно цветущее, достаточно стройное, красивое дерево. Да их много. Макамик, Маковецкий, Ола… Все яблони очень красиво цветут.

— Туи...

— Не произносите это слово. Это помешательство какое-то на туях. Вообще, наши люди любят хвойные. Сейчас очень востребованы сосны горные. Скажу почему... Постепенно уходит тренд на газон, который надо постоянно косить. Люди начинают понимать, что это очень затратно и очень непросто, с ним надо возиться. Поэтому в моду входят массивы кустарников, многолетников, в том числе массивы из сосны горной. Они сейчас на пике популярности.

— Берёзки?

— Куда ж Россия без берёзок. Есть шикарный сорт, который я очень рекомендую, — Zwitser Glorie. Это белая, стройная, очень элегантная, очень ровная, прямо идеальная берёза с красивой кроной, у неё не поникающие, а растущие вверх ветви.

Всегда пользуется спросом сорт юнги — это вот как раз плакучий, раскидистый сорт.

У меня самая любимая береза — чёрная берёза, но она абсолютно не популярна. Я вообще человек страстный, и я засадила несколько рядов чёрной березы. Мы замучились её продавать и в итоге вывели из ассортимента. Люди, к сожалению, мыслят штампами, им нужна белоствольная береза. Береза чёрная продавалась очень тяжело.

Есть ещё береза бумажная, с шикарным стволом, с него клочья висят. Всё это очень плохо продаётся, хотя и очень красиво.

Что ещё мы не упомянули из декоративных? Гортензия...

— Гортензия и рододендроны...

— Я бы не сказала, что рододендроны популярны. Они очень специфические, требуют определённых условий выращивания: не переносят засушливого воздуха, очень плохо себя чувствуют на тяжёлых, застойных, переувлажнённых почвах. А у нас пол-Подмосковья такое. Они порой плохо выходят из зимы. Я сама у себя на участке, ещё не будучи питомниководом, насажала рододендрон. Лет через пять всё кончилось — очень сложная культура.

Сейчас в тренде всё простое, устойчивое, люди наелись необычного.

Вот наша любимая, крупная белоцветковая калина. Калина гордовина, кстати, пользуется хорошим спросом. Безусловно, спиреи, розы. Мы склоняемся к тому, чтобы расширить свой ассортимент за счёт роз почвопокровных. Растёт спрос на более устойчивые розы. Растёт спрос на всё, более устойчивое. Это однозначно.

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