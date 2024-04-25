Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Туманов
Агроном Осихов назвал самые вкусные сорта репчатого лука

Агроном Осихов: как вырастить репчатый лук

Садоводство » Овощи

До начала мая вполне можно посеять репчатый лук, чтобы собрать хороший урожай. На что нужно обратить внимание в процессе посадки и выращивания лука; какие отечественные сорта хорошо себя зарекомендовали; правда ли, что белокожурные сорта лука — острые, а краснокожурные — сладкие, Pravda.Ru рассказал главный агроном компании "Седек" Анатолий Осихов.

Агроном Осихов: как вырастить репчатый лук
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

— Репчатый лук — это, пожалуй, главный овощ в России?

— Скорее всего. В центральной полосе России лук можно выращивать не через севок, а через чернушечку, то есть через чёрные семена лука.

Есть ранние, средние, среднепоздние сорта.

  • Ранняя группа — от периода всходов до урожая — 90 дней.
  • Средняя группа — от периода всходов до урожая — 120 дней.
  • У среднепоздних срок — 130 дней.

Выращивая лук через севок, можно попасть на некачественный материал, который уходит в цветуху, выкидывает семенной материал, и вы не получаете луковицу. Поэтому лучше выращивать через свою рассаду. Лук не боится прохлады, начинает всходить при +5 градусах. И даже возвратные заморозки -1-2 он спокойно выносит.

К примеру, высаживаете лук на втором листе, листва падает, лук ложится. Но! Через день-два, когда вы его хорошо польёте, он, как солдатик, поднимается и растёт дальше.

— Когда можно сеять лук на рассаду?

— До 1 мая точно можно. Мы возьмём более ранние сорта, которые созревают 90-100 дней.

Лук любит солнечный свет, для него нужно открытое место.

— Какие сорта вы порекомендуете садоводам?

— Начнём с ранних сортов. Они в основном полуострые. Ранние сорта можно использовать уже летом в салаты. Если вы убираете луковицы в августе, то три-четыре месяца они спокойно лежат, до Нового года. Например, "гордион". Его постоянно сравнивают с иностранным гибридом "кэнди". Наш сорт "гордион" даёт высокие урожаи, ничем не отличается от гибрида, лёгок в уходе. При этом стоимость семян у него в три-четыре раза ниже, чем у иностранных гибридов.

Среднеранние

  • "ажур",
  • "кристина",
  • "сенатор",
  • "фермер".

"Фермер" — 120-дневка, период хранения у него — восемь месяцев.

Среднепоздний сорт "Восторг". До сбора урожая проходит 130 дней, хранится шесть-восемь месяцев. Если сажать через рассаду, луковицы вырастают по 200-250 граммов.

— Говорят, что белые луковицы — острые, а красные — сладкие. Это верно?

— Да. Из красных сортов все знают "ялтинский". Он действительно сладкий. Но! Когда мы его высаживаем в центральной полосе России, он свою сладость немного утрачивает, становится полуострым. То есть он хорош именно в Ялте. Природные условия, климат, солнце, почва — всё это влияет на набор сахаров.

Из красных луков у нас прекрасный "ред якут", у него красивая луковица обратнояйцевидной формы, очень крупная. У него бархатный бордово-красный налёт, внутри чешуи красивые. В салатах шикарный. Хорошо лежит в зимний период.

Ещё очень вкусный лук — "шаман". Он неординарный по внешнему виду: краснокожурный, шалотоподобный, до 15 сантиметров в длину. По вкусу он между сладкими и полуострыми сортами. Хранится три-четыре месяца.

— Что нужно учитывать, чтобы получить хороший урожай лука?

— Почва должна быть не солёная и не кислая, Ph около 6. Солнечная сторона. Лук не должен зарастать сорняками. Он не любит рыхления. Ни в коем случае его нельзя окучивать: у него маленькая корневая система, может нарушиться. Мы просто убираем травку, аккуратно подрезая её, или пальчиками выдергиваем.

Ну а дальше — подкормки. Лук любит все основные удобрения:

  • азот,
  • фосфор,
  • калий.

Можно добавочно подкармливать биостимуляторами, сейчас много гуминовых удобрений.

Лук интересен тем, что его можно разогнать. Для этого надо выгнать ботву, потом дать ей небольшой стресс: меньше поливать, меньше ухаживать. Это в июне-июле, когда закладываются пятый, шестой и прочие листы, начинает образовываться головка. Растение сразу: "Караул! Надо быстренько закладывать луковицу". На этом этапе необходимо достаточное количество фосфорных удобрений. Но фосфор — такое удобрение, что не всё усваивается в первый год. Ничего страшного. Это всё остаётся в вашем огороде на следующий год.

Есть исследование, что в первый год 10-20% фосфора усваивается, на следующий год ещё 30%. Ваш фосфор работает, если даже придёт другая культура на это место. Вы же в огороде чередуете посадки растений.

И когда уже луковица начинает созревать, надо подкормить калием, чтобы лук был красивый, хорошо хранился, оделся в две-три кроющие чешуи.

Смотрите видеоверсию интервью

Автор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы андрей туманов
Обсудить
Новости Все >
Нагревание препаратов химиотерапии увеличивает продолжительность жизни пациентов
Стало известно, как заработать на свой дом за 5 лет
Хоккеист Широков покинет команду "Автомобилист"
В Йошкар-Оле с банка взыскали страховую выплату из-за действий мошенников
Это растение умеет привлекать к себе насекомых
Австрийские учёные открыли вирус-спаситель от амёб-мозгоедов
Длительное пребывание в воде может негативно повлиять на вашу кожу и общее здоровье
Какие питомцы помогают с проблемами со здоровьем
Яна Рудковская прокомментировала новость о смерти блогера Лены Миро
Готовим дома вкусный соус тартар
Популярное
Европа опять скупает "вредный" товар в России

Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.

Европейцы наращивают импорт удобрений из России
Три варианта подкормки томатов
О тонких стеблях рассады забудете: используйте эти варианты подкормок для решения проблемы
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев "Отважные" вошли в Соловьёво, освобождён посёлок Новобахмутовка Дмитрий Плотников Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова Любовь Степушова
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Последние материалы
В Йошкар-Оле с банка взыскали страховую выплату из-за действий мошенников
Это растение умеет привлекать к себе насекомых
Австрийские учёные открыли вирус-спаситель от амёб-мозгоедов
Длительное пребывание в воде может негативно повлиять на вашу кожу и общее здоровье
Какие питомцы помогают с проблемами со здоровьем
Яна Рудковская прокомментировала новость о смерти блогера Лены Миро
Готовим дома вкусный соус тартар
Телескоп ART-XC зафиксировал рентгеновскую вспышку сверхновой SN2024GGI
В Москве началась борьба с маскировкой апартаментов под другие типы недвижимости
Максим Галкин* просит суд убрать его из списка иноагентов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников