Агроном Осихов назвал самые вкусные сорта репчатого лука

Агроном Осихов: как вырастить репчатый лук

Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

До начала мая вполне можно посеять репчатый лук, чтобы собрать хороший урожай. На что нужно обратить внимание в процессе посадки и выращивания лука; какие отечественные сорта хорошо себя зарекомендовали; правда ли, что белокожурные сорта лука — острые, а краснокожурные — сладкие, Pravda.Ru рассказал главный агроном компании "Седек" Анатолий Осихов.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

— Репчатый лук — это, пожалуй, главный овощ в России?

— Скорее всего. В центральной полосе России лук можно выращивать не через севок, а через чернушечку, то есть через чёрные семена лука.

Есть ранние, средние, среднепоздние сорта.

Ранняя группа — от периода всходов до урожая — 90 дней.

Средняя группа — от периода всходов до урожая — 120 дней.

У среднепоздних срок — 130 дней.

Выращивая лук через севок, можно попасть на некачественный материал, который уходит в цветуху, выкидывает семенной материал, и вы не получаете луковицу. Поэтому лучше выращивать через свою рассаду. Лук не боится прохлады, начинает всходить при +5 градусах. И даже возвратные заморозки -1-2 он спокойно выносит.

К примеру, высаживаете лук на втором листе, листва падает, лук ложится. Но! Через день-два, когда вы его хорошо польёте, он, как солдатик, поднимается и растёт дальше.

— Когда можно сеять лук на рассаду?

— До 1 мая точно можно. Мы возьмём более ранние сорта, которые созревают 90-100 дней.

Лук любит солнечный свет, для него нужно открытое место.

— Какие сорта вы порекомендуете садоводам?

— Начнём с ранних сортов. Они в основном полуострые. Ранние сорта можно использовать уже летом в салаты. Если вы убираете луковицы в августе, то три-четыре месяца они спокойно лежат, до Нового года. Например, "гордион". Его постоянно сравнивают с иностранным гибридом "кэнди". Наш сорт "гордион" даёт высокие урожаи, ничем не отличается от гибрида, лёгок в уходе. При этом стоимость семян у него в три-четыре раза ниже, чем у иностранных гибридов.

Среднеранние

"ажур",

"кристина",

"сенатор",

"фермер".

"Фермер" — 120-дневка, период хранения у него — восемь месяцев.

Среднепоздний сорт "Восторг". До сбора урожая проходит 130 дней, хранится шесть-восемь месяцев. Если сажать через рассаду, луковицы вырастают по 200-250 граммов.

— Говорят, что белые луковицы — острые, а красные — сладкие. Это верно?

— Да. Из красных сортов все знают "ялтинский". Он действительно сладкий. Но! Когда мы его высаживаем в центральной полосе России, он свою сладость немного утрачивает, становится полуострым. То есть он хорош именно в Ялте. Природные условия, климат, солнце, почва — всё это влияет на набор сахаров.

Из красных луков у нас прекрасный "ред якут", у него красивая луковица обратнояйцевидной формы, очень крупная. У него бархатный бордово-красный налёт, внутри чешуи красивые. В салатах шикарный. Хорошо лежит в зимний период.

Ещё очень вкусный лук — "шаман". Он неординарный по внешнему виду: краснокожурный, шалотоподобный, до 15 сантиметров в длину. По вкусу он между сладкими и полуострыми сортами. Хранится три-четыре месяца.

— Что нужно учитывать, чтобы получить хороший урожай лука?

— Почва должна быть не солёная и не кислая, Ph около 6. Солнечная сторона. Лук не должен зарастать сорняками. Он не любит рыхления. Ни в коем случае его нельзя окучивать: у него маленькая корневая система, может нарушиться. Мы просто убираем травку, аккуратно подрезая её, или пальчиками выдергиваем.

Ну а дальше — подкормки. Лук любит все основные удобрения:

азот,

фосфор,

калий.

Можно добавочно подкармливать биостимуляторами, сейчас много гуминовых удобрений.

Лук интересен тем, что его можно разогнать. Для этого надо выгнать ботву, потом дать ей небольшой стресс: меньше поливать, меньше ухаживать. Это в июне-июле, когда закладываются пятый, шестой и прочие листы, начинает образовываться головка. Растение сразу: "Караул! Надо быстренько закладывать луковицу". На этом этапе необходимо достаточное количество фосфорных удобрений. Но фосфор — такое удобрение, что не всё усваивается в первый год. Ничего страшного. Это всё остаётся в вашем огороде на следующий год.

Есть исследование, что в первый год 10-20% фосфора усваивается, на следующий год ещё 30%. Ваш фосфор работает, если даже придёт другая культура на это место. Вы же в огороде чередуете посадки растений.

И когда уже луковица начинает созревать, надо подкормить калием, чтобы лук был красивый, хорошо хранился, оделся в две-три кроющие чешуи.

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