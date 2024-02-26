У председателя СНТ могут конфисковать дом и участок за чужие долги — юрист Московского союза садоводов

Можно ли избавиться от нечистого на руку председателя садового некоммерческого товарищества (СНТ), какое наказание грозит председателю за подделку протокола общего собрания и за финансовые нарушения, а также когда у членов правления СНТ могут конфисковать земельные участки и дачные дома, Pravda.Ru рассказала юрист Московского союза садоводов Полина Тришина.
— Полина Владимировна, можно ли членам СНТ избавиться от плохого председателя, ворующего, например, их членские взносы?
— Избавиться от плохого председателя можно, если есть достаточное количество недовольных, которые составят кворум на собрании. Знаю СНТ, где исполнительный орган назначает общее собрание и проводит его, а бывший председатель, который никак не может смириться с тем, что его переизбрали несколько лет назад, в этот же день проводит своё собрание, рисует протокол и несёт его в налоговую. Налоговая, естественно, регистрирует. Дальше несёт документы снова по форме Р13014 председатель, который был избран нормальным собранием. Налоговая регистрирует нового председателя. И так они по кругу бегают.
История ст. 327 Уголовного кодекса началась с того, что граждане стали обращаться в правоохранительные органы по поводу подделки протоколов.
Несколько лет назад в Жилищном кодексе появилась норма о том, что протокол общего собрания членов — это официальный документ. И за подделку официального документа наступает уголовная ответственность.
Но если правоохранительные органы при обращении членов ТСЖ иногда возбуждают уголовное дело, со скрипом, то в СНТ такого практически не происходит.
— Значит, правды среднестатистический садовод не добьётся никогда?
— Добиться можно, но при наступлении совсем уже неблагоприятных последствий. Дело в том, что СНТ — это обычное юридическое лицо. И любое юридическое лицо отвечает по своим обязательствам своим имуществом. Имуществом могут быть денежные средства либо что-то, что можно потрогать. Даже собачья будка и сама собака.
Рано или поздно в неблагополучном СНТ наступает момент, когда у СНТ нет денег, чтобы расплатиться с кредиторами. Чаще всего кредиторами являются:
Налоговый орган может инициировать банкротный процесс. Огромное количество СНТ сейчас находится в банкротстве. Имущество, которое можно реализовать, реализуется. Имущество, которое нельзя реализовать, не реализуется.
Но есть маленький приятный момент. У нас есть такое понятие, как "лица, контролирующие должника". Это лица, которые имели право и обязанность влиять на решения, которые СНТ принимает. Обычно это председатель и члены правления. Ревизионная комиссия в СНТ сюда не относится. Имущество СНТ — это имущество, на которое не может быть обращено взыскание, потому что это земли общего пользования, объекты электроэнергетики и т. д. Они не могут быть реализованы с торгов.
Остаётся субсидиарная ответственность лиц, контролирующих должника. У нас есть долги, банкротная процедура и специально обученное профессиональное лицо, которое назначается арбитражным судом по месту рассмотрения дела о банкротстве. Это может быть арбитражный управляющий, конкурсный управляющий либо временный управляющий, если у вас сначала будет наблюдение. Это лицо начинает анализировать финансово-хозяйственную деятельность и решения, которые принимало СНТ. Он видит, что не взыскана дебиторская задолженность: членский внос, который не платят. Председатель СНТ говорит: "Не хочу этим заниматься". Причём председатель десять лет сидит, ничего не делает. А долги там за восемь лет. Это неразумное и недобросовестное поведение. Сейчас это СНТ решило, что мы будем сдавать нулевой баланс, чтобы не платить налоги. Сдача нулевого баланса показывает, что вы не ведёте никакой деятельности и вводите своих контрагентов в заблуждение относительно вашего финансового положения. Итак, у нас долг перед кредиторами 10 миллионов. На 1 миллион какого-то имущества нашли. Продали, что можно реализовать, через торги. Осталось 9 миллионов.
Арбитражный суд по представлению арбитражного управляющего привлёк к субсидиарной ответственности действующего и предыдущего председателей, главного бухгалтера.
Два основания к привлечению к субсидиарной ответственности:
Обычно председатель является членом СНТ, у него есть земельный участок и дачный домик. Именно это имущество могут забрать, поскольку долги юридического лица оплачивают те лица, которые судом привлечены к субсидиарной ответственности. Размер субсидиарной ответственности также устанавливается судом.
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