У председателя СНТ могут конфисковать дом и участок за чужие долги — юрист Московского союза садоводов

Юрист Тришина рассказала, что за долги СНТ платит председатель правления

5:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Можно ли избавиться от нечистого на руку председателя садового некоммерческого товарищества (СНТ), какое наказание грозит председателю за подделку протокола общего собрания и за финансовые нарушения, а также когда у членов правления СНТ могут конфисковать земельные участки и дачные дома, Pravda.Ru рассказала юрист Московского союза садоводов Полина Тришина.

Фото: https://web.archive.org/web/20161027012420/http://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

— Полина Владимировна, можно ли членам СНТ избавиться от плохого председателя, ворующего, например, их членские взносы?

— Избавиться от плохого председателя можно, если есть достаточное количество недовольных, которые составят кворум на собрании. Знаю СНТ, где исполнительный орган назначает общее собрание и проводит его, а бывший председатель, который никак не может смириться с тем, что его переизбрали несколько лет назад, в этот же день проводит своё собрание, рисует протокол и несёт его в налоговую. Налоговая, естественно, регистрирует. Дальше несёт документы снова по форме Р13014 председатель, который был избран нормальным собранием. Налоговая регистрирует нового председателя. И так они по кругу бегают.

История ст. 327 Уголовного кодекса началась с того, что граждане стали обращаться в правоохранительные органы по поводу подделки протоколов.

Несколько лет назад в Жилищном кодексе появилась норма о том, что протокол общего собрания членов — это официальный документ. И за подделку официального документа наступает уголовная ответственность.

Но если правоохранительные органы при обращении членов ТСЖ иногда возбуждают уголовное дело, со скрипом, то в СНТ такого практически не происходит.

— Значит, правды среднестатистический садовод не добьётся никогда?

— Добиться можно, но при наступлении совсем уже неблагоприятных последствий. Дело в том, что СНТ — это обычное юридическое лицо. И любое юридическое лицо отвечает по своим обязательствам своим имуществом. Имуществом могут быть денежные средства либо что-то, что можно потрогать. Даже собачья будка и сама собака.

Рано или поздно в неблагополучном СНТ наступает момент, когда у СНТ нет денег, чтобы расплатиться с кредиторами. Чаще всего кредиторами являются:

энергоснабжающая организация,

налоговая служба.

Налоговый орган может инициировать банкротный процесс. Огромное количество СНТ сейчас находится в банкротстве. Имущество, которое можно реализовать, реализуется. Имущество, которое нельзя реализовать, не реализуется.

Но есть маленький приятный момент. У нас есть такое понятие, как "лица, контролирующие должника". Это лица, которые имели право и обязанность влиять на решения, которые СНТ принимает. Обычно это председатель и члены правления. Ревизионная комиссия в СНТ сюда не относится. Имущество СНТ — это имущество, на которое не может быть обращено взыскание, потому что это земли общего пользования, объекты электроэнергетики и т. д. Они не могут быть реализованы с торгов.

Остаётся субсидиарная ответственность лиц, контролирующих должника. У нас есть долги, банкротная процедура и специально обученное профессиональное лицо, которое назначается арбитражным судом по месту рассмотрения дела о банкротстве. Это может быть арбитражный управляющий, конкурсный управляющий либо временный управляющий, если у вас сначала будет наблюдение. Это лицо начинает анализировать финансово-хозяйственную деятельность и решения, которые принимало СНТ. Он видит, что не взыскана дебиторская задолженность: членский внос, который не платят. Председатель СНТ говорит: "Не хочу этим заниматься". Причём председатель десять лет сидит, ничего не делает. А долги там за восемь лет. Это неразумное и недобросовестное поведение. Сейчас это СНТ решило, что мы будем сдавать нулевой баланс, чтобы не платить налоги. Сдача нулевого баланса показывает, что вы не ведёте никакой деятельности и вводите своих контрагентов в заблуждение относительно вашего финансового положения. Итак, у нас долг перед кредиторами 10 миллионов. На 1 миллион какого-то имущества нашли. Продали, что можно реализовать, через торги. Осталось 9 миллионов.

Арбитражный суд по представлению арбитражного управляющего привлёк к субсидиарной ответственности действующего и предыдущего председателей, главного бухгалтера.

Два основания к привлечению к субсидиарной ответственности:

сдача нулевого баланса,

неподача заявления о признании СНТ банкротом.

Обычно председатель является членом СНТ, у него есть земельный участок и дачный домик. Именно это имущество могут забрать, поскольку долги юридического лица оплачивают те лица, которые судом привлечены к субсидиарной ответственности. Размер субсидиарной ответственности также устанавливается судом.