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Ирина Гусакова
Эксперты рассказали о пользе брокколи: поможет глазам, костям и иммунитету

Ядовитые вещества в этом овоще укрепляют иммунитет

3:05
Садоводство » Овощи

Брокколи — настоящий кладезь вкуса и полезных веществ. Он богат витаминами А, Е, С, группы В, незаменимыми аминокислотами, кальцием, калием, магнием и фосфором. Его употребление способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Соцветия брокколи отлично подходят для тушения, запекания, приготовления на гриле и добавления в овощные соусы.

Ядовитые вещества в этом овоще укрепляют иммунитет
Фото: commons.wikimedia. org by Yknott is licensed under GNU Free Documentation License

Как отмечает эксперт онлайн-агрегатора и сервиса доставки фермерских продуктов "Ешь Деревенское" Дарья Уткина, в природе существует множество растений, которые содержат ядовитые вещества, но при правильной обработке и приготовлении не представляют опасности для здоровья. И брокколи, содержащая сульфорафан, — это яркий пример.

"При употреблении сульфорафан активирует защитные механизмы в организме, что способствует укреплению иммунитета и выработке полезных веществ. Это явление называется гормезис: малые дозы вредных веществ оказывают полезный эффект на организм", — отмечает Дарья Уткина.

Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова добавляет, что брокколи — один из самых питательных овощей. Также она перечислила несколько причин включить брокколи в свой рацион:

  • Поддержка иммунной системы.

Высокое содержание витамина C помогает укрепить иммунную систему и может снизить риск некоторых инфекций.

  • Поддержание здоровья костей.

Витамин K играет ключевую роль в поддержании здоровья костей и может помочь предотвратить остеопороз.

  • Поддержка здоровья глаз.

Бета-каротин, зеаксантин и лютеин в брокколи могут способствовать сохранению зрения и снижению риска возрастных заболеваний глаз.

  • Помощь в контроле веса.

Брокколи — низкая по калорийности, но высокая по питательной ценности, что делает её отличным выбором для поддержания здорового веса.

  • Поддержка здоровья сердца.

Содержание клетчатки, калия и антиоксидантов может способствовать улучшению здоровья сердца и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Антиоксидантные свойства.

Антиоксиданты в брокколи, такие как сульфорафан, могут снижать риск хронических заболеваний, связанных со старением и окислительным стрессом.

  • Поддержка пищеварения.

Высокое содержание клетчатки способствует здоровью пищеварительной системы и может предотвратить запоры.

  • Противораковые свойства.

Некоторые исследования показывают, что брокколи может иметь противораковые свойства, особенно в отношении некоторых типов рака, таких как рак молочной железы, простаты и желудка.

  • Универсальность в приготовлении.

Брокколи можно готовить разными способами: на пару, запекать, жарить, добавлять в супы, салаты или использовать в качестве гарнира.

Брокколи является чрезвычайно полезным овощем, который стоит включить в свой рацион. Его универсальность в приготовлении и множество полезных свойств делают его отличным выбором для тех, кто стремится к здоровому питанию.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Темы продукты питания
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