Как дать гиацинту пышно развести в комнатных условиях

4:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гиацинт в горшке — выразительное декоративное растение, часто представленное в магазинах перед зимними и весенними праздниками. Часто после периода цветения, луковицы гиацинта выбрасывают, но мы подробно расскажем о том, как правильно сажать и ухаживать за гиацинтом в горшке, а также как сохранить луковицу для последующего цветения на следующий год.

Фото: commons.wikimedia. org by Jun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Нужна ли пересадка гиацинта?

Гиацинт, купленный в магазине, часто находится в небольшом горшке, и луковица выступает на треть из почвы. Пересаживать его в просторный горшок не требуется, поскольку ему там достаточно места. Во время цветения гиацинт питается от луковицы, и поэтому ему не принципиально, какой объем посуды используется. Пересадка может вызвать стресс и сократить время цветения.

Освещение для гиацинта

Рекомендуется размещать растение в самом светлом месте, избегая сквозняков, чтобы избежать его быстрого увядания. В феврале и марте можно обеспечить дополнительное освещение, а в мае следует защитить его от прямых солнечных лучей. Гиацинту необходим равномерно рассеянный свет.

Температурный режим

Оптимальная температура для цветущего гиацинта составляет 15-20°C. Прохлада способствует продлению цветения, в то время как жара может негативно повлиять на растение. Поэтому рекомендуется держать его подальше от батарей.

Влажность воздуха и подкормка

Гиацинт в горшке устойчив к колебаниям влажности, и опрыскивание не требуется. Однако слишком сухой воздух может привести к почернению кончиков листьев и засыханию части цветочных почек, особенно рядом с батареей. Полив растения следует проводить по краям горшка, избегая попадания влаги на луковицу и в центр розетки. Если луковица крупная и почва мало видна, лучше наливать небольшое количество воды в поддон.

Полив и подкормка

Полив гиацинта следует проводить осторожно, избегая образования "болота" в горшке, так как застой влаги может привести к загниванию луковицы. Вода для полива должна быть комнатной температуры, предпочтительно теплая талая или дождевая. Раз в две недели гиацинт в горшке подкармливается универсальным жидким удобрением для луковичных цветов в соответствии с инструкцией. Питательный раствор вносится во влажную почву.

Что предпринять, когда гиацинт завял?

Когда цветы гиацинта увянут, рекомендуется немедленно удалить верхнюю часть цветоноса на 10-15 см. Это предотвратит развитие семян и, следовательно, уменьшит потерю питательных веществ из луковицы в соцветие. Листья не требуется обрезать.

После обрезки части цветоноса растение пересаживают в более просторный горшок или высаживают в открытый грунт без погружения корневой шейки. Такая пересадка необходима для восстановления луковицы после цветения, накопления питательных веществ, роста и формирования "деток". Оставление гиацинта в небольшом горшке с минимальным количеством почвы может привести к недостатку питания. В таком случае цветение в следующем году может оказаться под большим вопросом.

Для пересадки домашнего гиацинта подходит:

универсальный грунт, разбавленный песком на 30%;

смесь из садовой земли, песка, перегноя и торфа в равных пропорциях.

На дно горшка обязательно укладывают слой дренажа толщиной 1-2 см.

После пересадки растение поливают умеренно, дожидаясь высыхания почвы. Через неделю его подкармливают комплексным удобрением для луковичных цветов, а повторное удобрение проводят через 10 дней. За это время луковица приобретет силу и вес.

К середине мая листья начнут желтеть и отмирать. В это время полив прекращают. Постепенно зеленая часть растения полностью засыхает, и сухую часть следует отрезать.