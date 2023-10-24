Задание на весну: подготовимся к кочёвке малинника

3:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Рекомендуется обновлять малину на одном и том же участке не более чем каждые 15 лет. По истечении этого периода, старые малинные кусты выкапывают и освобожденное место используют для посадки других видов ягодных культур или многолетних овощей и трав. Новый малинник следует устраивать на участке, где малина ранее не выращивалась. Этот процесс обычно выполняется в первой половине октября.

Фото: commons.wikimedia. org

Место для посадки малины должно обладать хорошей освещенностью и не быть сильно подвержено ветру. Грунтовые воды должны находиться не менее чем на 1 метре от поверхности почвы. Почвы с нейтральной кислотностью и средней структурой предпочтительны для малины. Желательно сажать малину после огурцов или кабачков, так как эти культуры вносят много органических веществ в почву. Перед посадкой, на каждый квадратный метр почвы рекомендуется внести 25 г двойного суперфосфата и 40 г хлористого калия. Земельную перекопку следует провести на максимально возможную глубину.

После выравнивания поверхности, следует разделить участок на ряды, ориентированные с юга на север. Это способствует лучшему прогреванию земли между рядами, что, в свою очередь, способствует более раннему сходу снега и началу активного роста малины весной. Расстояние между рядами должно составлять 1,5 метра. Вдоль рядов рекомендуется вырыть борозды глубиной 25 см и шириной 30 см. Если почва слишком сухая, следует обильно поливать борозды, чтобы обеспечить хорошее увлажнение почвы.

В настоящее время приобрести посадочный материал для садовых растений по доступным ценам возможно, в основном, только при крупных оптовых закупках, что может быть несоответствующим для собственников небольших приусадебных участков. Одновременно покупать саженцы малины новых сортов по розничным ценам для создания полноценной малинной плантации может быть финансово затратным. Разумнее приобретать саженцы новых сортов в ограниченных количествах и использовать их как маточные растения для выращивания посадочного материала самостоятельно. Если же существующие сорта уже устраивают владельца участка, то для новой малинной плантации можно приобрести посадочный материал на специализированных плантациях.

Для посадки на новом участке следует использовать однолетние побеги, находящиеся на расстоянии не менее чем 30 см от центральной оси ряда. Побеги должны иметь диаметр у основания не менее 12 мм и высоту не менее 50 см. Они выкапываются вместе с корневой системой и трансплантируются на новое место. При посадке новых растений следует соблюдать ту же глубину, на которой они росли на их исходном участке. Затем побеги укорачивают до высоты 25–30 см и удаляют все оставшиеся листья.

Расстояние между саженцами в ряду должно составлять не более чем 70 см, что может быть выбрано в случае ограниченного наличия посадочного материала. Оптимальное расстояние в ряду считается 50 см, но при наличии достаточного количества посадочного материала лучше сажать новые растения с интервалом в 40 см, и даже 30 см. Уплотненная посадка позволяет быстрее сформировать ленту ряда и достичь планируемой продуктивности.

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