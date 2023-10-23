Душистый табак просто накроет вас ароматом

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

В апреле любители цветочных ароматов начинают выращивать ароматный табак на рассаду. Для этой цели наилучше использовать семена прошлогоднего урожая, поскольку старые семена, как правило, имеют низкую всхожесть.

Фото: commons.wikimedia. org

Так как семена табака крайне мелкие, их высевают поверхностно. Для посева подходит неглубокий ящик или широкая плошка. Посуду заполняют обычной огородной землей, равномерно увлажняют поверхность и выравнивают ее.

Затем посыпают поверхность тонким слоем песка, похожего на пыль, чтобы улучшить видимость и равномерное распределение семян. Семена рассыпают поверхностью и закрывают ее пленкой.

Засеянный ящик (или плошку) на день помещают в темное и прохладное место, чтобы семена проросли. После этого переносят ящик в теплицу или на солнечное окно. При хорошем освещении всходы появляются довольно быстро и развиваются быстро в тепле. Когда сеянцам вырастает первый настоящий лист, их пересаживают в отдельные горшочки, наполненные смесью огородной земли и раскисленного торфа. Через 4–5 дней после пересадки рассаду подкармливают корневым удобрением в виде 0,5%-ного раствора полного минерального удобрения. Пересаживают цветочные саженцы, когда прошла угроза ночных заморозков.

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