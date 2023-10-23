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Петр Дерябин

Душистый табак просто накроет вас ароматом

1:28
Садоводство » Цветы

В апреле любители цветочных ароматов начинают выращивать ароматный табак на рассаду. Для этой цели наилучше использовать семена прошлогоднего урожая, поскольку старые семена, как правило, имеют низкую всхожесть.

Душистый табак просто накроет вас ароматом
Фото: commons.wikimedia. org

Так как семена табака крайне мелкие, их высевают поверхностно. Для посева подходит неглубокий ящик или широкая плошка. Посуду заполняют обычной огородной землей, равномерно увлажняют поверхность и выравнивают ее.

Затем посыпают поверхность тонким слоем песка, похожего на пыль, чтобы улучшить видимость и равномерное распределение семян. Семена рассыпают поверхностью и закрывают ее пленкой.

Засеянный ящик (или плошку) на день помещают в темное и прохладное место, чтобы семена проросли. После этого переносят ящик в теплицу или на солнечное окно. При хорошем освещении всходы появляются довольно быстро и развиваются быстро в тепле. Когда сеянцам вырастает первый настоящий лист, их пересаживают в отдельные горшочки, наполненные смесью огородной земли и раскисленного торфа. Через 4–5 дней после пересадки рассаду подкармливают корневым удобрением в виде 0,5%-ного раствора полного минерального удобрения. Пересаживают цветочные саженцы, когда прошла угроза ночных заморозков.

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Открыла для себя еще одно яркое растение. Выращивание табака от посева до цветения
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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