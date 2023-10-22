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Петр Дерябин

Как виноградный лук стал пореем, и как его выращивать

3:58
Садоводство » Советы

Виноградный лук впервые появился в культуре у древних египтян более пяти тысяч лет назад и оставался важной частью египетской овощной продукции на протяжении многих лет. Несмотря на жесткие листья, которые выглядели несъедобными, строители пирамид предпочитали его почти полностью. Название "виноградный" не связано с его вкусом, а скорее с сходством формы и размера луковицы с жемчужно-белой виноградиной.

Как виноградный лук стал пореем, и как его выращивать
Фото: commons.wikimedia. org

Из Египта культура виноградного лука распространилась на весь Ближний Восток и в Южную Европу. Хотя луковицы не были крупными, и листья считались жесткими, древние греки и римляне, когда начали выращивать виноградный лук, уделяли внимание окучиванию растений. Это позволяло использовать не только луковицы, но и нежные отбеленные стебли в кулинарии.

Со временем размеры луковицы уменьшились и почти исчезли. Однако ложный стебель стал более крупным и сочным, что привело к появлению современного лука-порея, который также известен как лук-жемчужина.

Лук-порей обладает неповторимым мягким вкусом, и его использование в кулинарии вместо репчатого лука добавляет блюдам тонкий и изысканный вкус. К сожалению, из-за продолжительного периода роста, крупные растения лука-порея с плотными ложными стеблями в средней полосе России можно вырастить только через рассаду.

Для получения крупных и мощных ложнолуковиц виноградного лука диаметром до 9 см, семена обычно посевают во второй половине февраля. Перед посевом семена замачивают в растворе микроэлементов в течение 2 суток. Затем их укладывают на глубину около 2 см в посевные ящики, заполненные обычной огородной землей, на слое толщиной 8-10 см. Расстояние между рядками следует оставить в 5 см, а после появления всходов проводят прореживание с интервалом в 1 см.

Лук-порей, как и другие виды лука, не переносит пересадки, поэтому, если возможно, рассаду лучше выращивать в горшочках диаметром 5 см. В период до появления всходов важно поддерживать температуру в пределах 22 градусов. После появления массовых всходов, в ночное время температуру следует снизить до 14 градусов.

Для успешного выращивания лука-порея выбирают участок с нейтральной, плодородной почвой, которая обогащена гумусом, и располагают его на хорошо освещенной, солнечной местности. В открытый грунт рассаду следует пересаживать в конце апреля, когда ей исполнилось 60 дней с полных всходов. Предварительная закалка растений позволяет им лучше переносить ночные заморозки, и они могут успешно расти без дополнительного укрытия. Однако, при укрытии рост будет более интенсивным.

Чтобы получить лук-порей с длинными ложными стеблями, рассаду следует высаживать в борозды глубиной 10 см, размещая по 12 растений на каждом квадратном метре. Почву поддерживают в рыхлом состоянии, без сорняков, и поддерживают ее увлажненной. В конце мая и началом июля проводят корневое подкормку раствором мочевины в концентрации 1%. С начала второй половины июня выполняют несколько окучиваний, постепенно насыпь высотой до 20 см.

Сбор урожая порея осуществляют одними из последних, в октябре. Растения выкапывают, при этом сохраняют корни неповрежденными, а листья обрезают на 2/3 длины. После этого порей переносят в хранилище и прикапывают до уровня нижних листьев во влажный песок.

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ЛУК-ПОРЕЙ ВЫРАСТЕТ ОГРОМНЫМ И СОХРАНИТСЯ ДОЛГО! Вот что для этого нужно!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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