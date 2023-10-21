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Петр Дерябин

Черемуха в саду: почему бы и нет?

4:16
Садоводство » Деревья и кустарники

Ягоды черемухи обыкновенной, также известной как птичья черемуха, пользуются популярностью среди многих. Особенно дети обожают их. Тем не менее, довольно долгое время идея выращивания этого дерева в качестве плодовой культуры оставалась неосуществимой. Причина в том, что ягоды черемухи маленькие и имеют немного горьковатый вкус, а также внушительную косточку, которая составляет от 35% до 60% от общей массы ягоды.

Черемуха в саду: почему бы и нет?
Фото: commons.wikimedia. org

Черемуха обыкновенно не сажается специально в населенных районах. Она чаще всего появляется там, где птицы приносят с собой семена, и если дерево не мешает, его просто оставляют расти.

Черемуха обыкновенная является лекарственным растением, и её цветки, кора, листья и сухие плоды используются в фармацевтике.

В Северной Америке, в отличие от Европы, произрастает девять видов черемухи. Некоторые из них были ввезены в Европу и Россию.

Среди них, в частности, популярны как декоративные культуры черемуха виргинская и черемуха поздняя (американская вишня). Эти виды обладают крупными ягодами, диаметром около 1 см. Вишни виргинской имеют кисло-сладкий вкус, в то время как у черемухи поздней вкус сладковато-горьковатый.

В Новосибирском центральном сибирском ботаническом саду провели опыты по скрещиванию черемухи обыкновенной с её американской родственницей, черемухой виргинской, и получили интересные гибриды.

Гибридная черемуха имеет длинные кисти, на каждой из которых может быть до сорока цветков, причем около половины из них образуют ягоды. Ягоды гибридной черемухи сравнимы в размере с мелкой вишней, весом около 1 грамма каждая. Таким образом, каждая кисть содержит не менее 15 г ягод. На дереве произрастает множество таких кистей. Косточки в ягодах невелики и не превышают 5-7% от массы плодов. Мякоть ягод сочная, с кисло-сладким вкусом и иногда даже десертной ноткой, приятно дополняемой небольшой терпкостью. Однако самое важное, что гибридная черемуха легко переживает сибирские морозы, что делает её ценной плодовой культурой в регионах, где фруктовые деревья трудно выращивать из-за низких температур.

Кроме того, гибридная черемуха остается невосприимчивой к разрушительным микозам, которые так часто атакуют деревья с косточками, такие как коккомикоз, клястероспориоз и монилиоз. Она обладает полным иммунитетом к этим заболеваниям. В регионах Сибири, где низкие температуры и присутствие этих болезней могли бы сделать выращивание фруктовых деревьев крайне сложным, гибридная черемуха становится настоящей находкой. Её ягоды идеально подходят для приготовления компотов, варенья, сока, и даже вина. В европейской части России, в регионах, находящихся севернее Москвы, эта новая культура также могла бы найти множество поклонников.

На данный момент в Российской Федерации существует 17 сортов гибридной черемухи, среди которых 10 декоративных. Для получения ягод предназначены 7 сортов: Адмиралтейская, Мавра, Памяти Саламатова, Плотнокистная, Поздняя радость, Самоплодная и Чёрный блеск. Сорт Адмиралтейская отличается особенно вкусными ягодами.

Однако стоит отметить, что гибридная черемуха образует обильную прикорневую поросль, и поэтому более практичным способом выращивания её является прививка на сеянцах черемухи обыкновенной. Она не требовательна к типу почвы и начинает приносить урожаи на различных сельскохозяйственных участках уже на третий год после посадки. Как и обыкновенная черемуха, гибридная подвержена атакам различных вредителей и требует дополнительных мер защиты от боярышниц и непарного шелкопряда.

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ЧЕРЕМУХА: за и против! / Черемуховые вредители // Краснолистная черемуха и другие разновидности
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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