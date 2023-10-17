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Марина Лебедева

Как на линолеуме вырастить землянику

2:14
Садоводство » Советы

Как и многие садоводы, я посещаю свой участок лишь раз в неделю. В этот короткий срок земляника часто перерастает сорняками, и поиски кустов становятся сложной задачей. Кроме того, серая гниль иногда портит урожай. Однако у меня есть решение: перед посадкой земляники на уже подготовленные грядки, я раскладываю линолеум и вырезаю в нем отверстия диаметром 30 см.

Как на линолеуме вырастить землянику
Фото: commons.wikimedia. org

Такой материал несложно найти, так как многие жильцы меняют его в своих квартирах. Затем я высаживаю 4 куста земляники в центр каждого отверстия. Когда растения растут и плодоносят, ягоды лежат на линолеуме, чистые и сухие, и уровень поражения серой гнилью становится минимальным.

В середину этого круга я также помещаю пластиковую бутылку без дна, утопляя ее в почву на глубину 7-8 см и стабилизируя "воронку" с помощью трех горстей земли. Полив и подкормку я провожу с помощью удобрений, используя растворы. Этот процесс даже под силу моей семилетней внучке. Вода и раствор удобрений попадают не на листья, а сразу в зону корневой системы. Таким образом, под кустами всегда чисто, и полезные организмы в почве прекрасно существуют, даже под линолеумом. Даже в жаркий 2010 год, земляника успешно наращивала урожай, несмотря на еженедельный полив.

Я выращиваю землянику на одной и той же грядке в течение 2 лет. Осенью второго года, я меняю грядку, удаляя почву на глубину корневой системы и заменяя ее свежей землей.

Также, я нашла отличный рецепт в вашей газете и применяю его: я беру 100 г дрожжей, 1 стакан сахара, 1 кг тертого сырого картофеля, и 300 г хлебных отходов, и оставляю эту смесь на 3 дня. Затем я поливаю землянику один раз в неделю, разбавляя раствор, взятый в количестве 1 часть настоя к 4 частям воды. В результате получаются большие и сладкие ягоды.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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