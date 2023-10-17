Как создать цветочные водопады из петуний

4:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

На участке присутствие цветов приносит радость и помогает изгнать грусть. Из всех цветов петунии особенно полюбились мне, несмотря на их высокие требования к уходу. Из мельчайших семян, словно пыльца, вырастают удивительные цветы.

Фото: commons.wikimedia. org

Я покупаю семена у проверенных компаний, и срок их годности составляет 5-6 лет. Однажды я решила посеять семена, которые уже лежали у меня в квартире целых 10 лет, и удивительно, они успешно проросли.

С осени я начинаю готовить почву из парника, и зимой она остается на морозе в ведре в сарае. В начале февраля, я размораживаю эту землю, просеиваю её через сито и смешиваю с речным песком в соотношении 1:1. Затем я наполняю небольшие контейнеры слоем в 5 см, кладу немного снега сверху, и затем аккуратно раскладываю семена с помощью пинцета на расстоянии 5 см друг от друга. Я покрываю контейнеры крышками и ставлю их на полку в кухне, где наиболее теплый воздух. Я также делаю пометки на контейнерах, указывая сорт, и записываю всю информацию в специальный журнал (потому что я выращиваю 40 различных сортов петунии).

Посадки появляются через 7-15 дней в зависимости от сорта. Затем я переношу контейнеры на светлое окно, избегая яркого солнечного света, так как в феврале дни короткие. Я подсвечиваю рассаду с 5 до 24 часов при помощи энергосберегающих ламп. Растения не вытягиваются, и это гарантирует их здоровый рост. Пока контейнеры закрыты крышками, я не поливаю посадки, но позже начинаю осторожно поливать, избегая излишней влажности, которая может вызвать болезни, такие как черная ножка. Как только сеянцам вырастают первые настоящие листочки, я начинаю открывать крышки контейнеров на 5-10 минут несколько раз в день для проветривания. Когда у рассады появляются 4-5 листочков, я пересаживаю их по одному в контейнеры объемом 200 мл. Землю для пересадки использую ту же, что и для посева семян. Спустя 5-7 дней после пересадки начинаю подкармливать сеянцы, используя удобрение НВ-101. Для приготовления раствора, добавляю 1 каплю удобрения на 1 литр теплой воды. Петунии развиваются хорошо и растут быстро. В это время, я также прищипываю сорта петуний без махровых цветков, чтобы они лучше кушились и обильно цвели. Затем я выношу растения в парник под пленку. Если ночью ожидаются резкие понижения температуры, я покрываю парник полотном.

В середине мая я высаживаю рассаду в сад. Из-за ограниченного места, я чаще всего выращиваю петунии в горшках. На клумбах, я размещаю петунии рядом с другими цветами, такими как астры, бальзамин Уоллера, бархатцы, агератум, календула и аллисум. Петунии также прекрасно растут у основания клематисов. Горшочки с цветами я ставлю вдоль дорожек, около грядок, на окнах сарая, бани и даже вешаю на стенах веранды.

Ампельные сорта я выращиваю в подвесных горшках, которые имеют объем не менее 10 литров. Побеги петунии, усыпанные цветами, спускаются вниз, создавая впечатление цветочного водопада. Эти сорта не требуют прищипывания. Они производят обильное цветение, особенно на солнечных местах. Каскадные сорта петуний и их гибриды, такие как красивые малиновые махровые цветы с гофрированными краями, такие как сорта Бургунди-водопад и Валентина, выглядят особенно впечатляюще.

Даже резкие осенние заморозки до -50 градусов не могут навредить моим петуниям. Некоторые из самых красивых махровых петуний я пересаживаю в горшочки диаметром 15 см. После полива, они остаются на подоконнике, чтобы зимовать в самом прохладном месте квартиры (не выше 18 градусов). В феврале у них уже начинают отрастать молодые побеги, и некоторые петунии могут быть укоренены. Для этого, температура должна быть около 20 градусов, с ярким, но не палящим светом. В некоторые годы, на моем участке, петунии даже появляются сами посевом.

За всей этой заботой и уходом стоит впечатляющее и роскошное цветение, которым мы наслаждаемся в течение всего сезона.

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