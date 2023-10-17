Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Лебедева

Как создать цветочные водопады из петуний

4:53
Садоводство » Цветы

На участке присутствие цветов приносит радость и помогает изгнать грусть. Из всех цветов петунии особенно полюбились мне, несмотря на их высокие требования к уходу. Из мельчайших семян, словно пыльца, вырастают удивительные цветы.

Как создать цветочные водопады из петуний
Фото: commons.wikimedia. org

Я покупаю семена у проверенных компаний, и срок их годности составляет 5-6 лет. Однажды я решила посеять семена, которые уже лежали у меня в квартире целых 10 лет, и удивительно, они успешно проросли.

С осени я начинаю готовить почву из парника, и зимой она остается на морозе в ведре в сарае. В начале февраля, я размораживаю эту землю, просеиваю её через сито и смешиваю с речным песком в соотношении 1:1. Затем я наполняю небольшие контейнеры слоем в 5 см, кладу немного снега сверху, и затем аккуратно раскладываю семена с помощью пинцета на расстоянии 5 см друг от друга. Я покрываю контейнеры крышками и ставлю их на полку в кухне, где наиболее теплый воздух. Я также делаю пометки на контейнерах, указывая сорт, и записываю всю информацию в специальный журнал (потому что я выращиваю 40 различных сортов петунии).

Посадки появляются через 7-15 дней в зависимости от сорта. Затем я переношу контейнеры на светлое окно, избегая яркого солнечного света, так как в феврале дни короткие. Я подсвечиваю рассаду с 5 до 24 часов при помощи энергосберегающих ламп. Растения не вытягиваются, и это гарантирует их здоровый рост. Пока контейнеры закрыты крышками, я не поливаю посадки, но позже начинаю осторожно поливать, избегая излишней влажности, которая может вызвать болезни, такие как черная ножка. Как только сеянцам вырастают первые настоящие листочки, я начинаю открывать крышки контейнеров на 5-10 минут несколько раз в день для проветривания. Когда у рассады появляются 4-5 листочков, я пересаживаю их по одному в контейнеры объемом 200 мл. Землю для пересадки использую ту же, что и для посева семян. Спустя 5-7 дней после пересадки начинаю подкармливать сеянцы, используя удобрение НВ-101. Для приготовления раствора, добавляю 1 каплю удобрения на 1 литр теплой воды. Петунии развиваются хорошо и растут быстро. В это время, я также прищипываю сорта петуний без махровых цветков, чтобы они лучше кушились и обильно цвели. Затем я выношу растения в парник под пленку. Если ночью ожидаются резкие понижения температуры, я покрываю парник полотном.

В середине мая я высаживаю рассаду в сад. Из-за ограниченного места, я чаще всего выращиваю петунии в горшках. На клумбах, я размещаю петунии рядом с другими цветами, такими как астры, бальзамин Уоллера, бархатцы, агератум, календула и аллисум. Петунии также прекрасно растут у основания клематисов. Горшочки с цветами я ставлю вдоль дорожек, около грядок, на окнах сарая, бани и даже вешаю на стенах веранды.

Ампельные сорта я выращиваю в подвесных горшках, которые имеют объем не менее 10 литров. Побеги петунии, усыпанные цветами, спускаются вниз, создавая впечатление цветочного водопада. Эти сорта не требуют прищипывания. Они производят обильное цветение, особенно на солнечных местах. Каскадные сорта петуний и их гибриды, такие как красивые малиновые махровые цветы с гофрированными краями, такие как сорта Бургунди-водопад и Валентина, выглядят особенно впечатляюще.

Даже резкие осенние заморозки до -50 градусов не могут навредить моим петуниям. Некоторые из самых красивых махровых петуний я пересаживаю в горшочки диаметром 15 см. После полива, они остаются на подоконнике, чтобы зимовать в самом прохладном месте квартиры (не выше 18 градусов). В феврале у них уже начинают отрастать молодые побеги, и некоторые петунии могут быть укоренены. Для этого, температура должна быть около 20 градусов, с ярким, но не палящим светом. В некоторые годы, на моем участке, петунии даже появляются сами посевом.

За всей этой заботой и уходом стоит впечатляющее и роскошное цветение, которым мы наслаждаемся в течение всего сезона.

Встройте Садовые фантазии Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наши каналы в Telegram и Дзен

Добавьте Правду.Рув свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Одноклассниках...

Выращивание петунии от посева до цветения в одном видео
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости Все >
Аналитик Федяков заявил о росте цен в России к концу года
Врач Королева назвала крупу, которая помогает нервной системе
Врач Абакумов назвал восемь продуктов, которые помогут при сахарном диабете
У каждого пятого человека есть мутация, обеспечивающая устойчивость к холодам
Певица Светлана Лобода исполнила песни на русском языке в Дубае
В штате Флорида мужчина проник в школу, съел семечки охранника и украл трусы
Пожилая жительница Ленинградской области обнаружила у себя на даче гранатомёт
Что будет, если не платить кредит: ошибки и выходы из ситуации
Садальский об инициативе проверить Чубайса на вывод денег за рубеж: "А что так рано?"
Большая часть опрошенных украинцев считают, что США им должны
Популярное
Российские войска продвинулись на нескольких участках фронта в зоне СВО

Российские войска перешли в наступление под Донецком, в городе остаются 11 тысяч украинских военных.

Минобороны России заявило о продвижении ВС РФ на нескольких участках фронта
Байден заявил, что намерен подавить Россию и урегулировать конфликт в Израиле
"Подавим Путина": Джо Байден раскрыл свои планы на Россию
Батальоны просят огня: битва за Авдеевку оказалась "активной обороной"
Американские ученые выяснили, как кофе влияет на фигуру человека
Наступление ВС РФ на Авдеевку остановилось. С мест сообщают о причинах Любовь Степушова Бедных американских студентов выручали подработка и меценаты Сергей Лебедев Тетради для учёбы: "весёлые зомбаки" заполонили российские школы Андрей Николаев
Россиянам рассказали, как запрет на экспорт "японцев" повлияет на рынок РФ
"Добро пожаловать в Гуанчжоу": Филипп Киркоров отправился за границу по делам
Как Украина будет объяснять Штатам "Джавелины" в руках ХАМАСа?
Как Украина будет объяснять Штатам "Джавелины" в руках ХАМАСа?
Последние материалы
Певица Клава Кока и ее новый бойфренд познакомились задолго до шоу "Сердце Клавы"
Арестович*: Вред, который Зеленский и его команда причиняет Украине, стал больше, чем польза
ABC: Запад сделал подарок Путину, отвлёкшись с Украины на Израиль
Украинская журналистка признала, что хамство Зеленского вызывает у Запада возмущение и раздражение
Ходаковский рассказал об отказе в протезировании бойцам ДНР в России: вы не наши
Рогов: бойцы РФ ударили по местам дислокации солдат ВСУ на правобережье Днепра
Бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова разыскивают судебные приставы
Шольц заявил, что замена Германией российского газа является причиной для гордости
Рэпер L’One не разрешает слушать своим детям Инстасамку и объяснил, почему
В Китае Орбан приехал не на саммит, а лично в резиденцию Путина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников