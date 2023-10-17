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Петр Дерябин

Буйное цветение пионов: что надо делать осенью?

2:26
Садоводство » Цветы

Любители цветов, мечтающие о создании красивого уголка с пионами на своем участке, должны поторопиться, учитывая, что пионы расцветают в июне. Оптимальное время для их посадки — ранняя осень. Начинать процесс следует, когда рост растений прекратился, а листья начали желтеть.

Буйное цветение пионов: что надо делать осенью?
Фото: commons.wikimedia. org

Впрочем, можно сажать пионы и позднее, но при этом придется обеспечить укрытие слоем торфа, лапника или соломы, толщиной не менее 7 см, чтобы защитить их от морозов зимой. В начале весны, после таяния снега, это укрытие следует аккуратно убрать, чтобы не повредить молодые ростки, только начинающие прорастать.

При подготовке почвы для посадки пионов копают ямы диаметром и глубиной 60 см. Если планируется высадить несколько растений, то между ними следует оставить расстояние 100-120 см. Внизу каждой ямы укладывают 1 ведро хорошо перепревшего навоза, при этом не рекомендуется использовать свежие остатки от животных, чтобы избежать возможных ожогов корней. К яме добавляют также 400 граммов костной муки (или вместо нее можно использовать гранулированный суперфосфат в количестве 150-200 граммов на каждую яму). Затем все эти компоненты тщательно смешивают с почвой.

Особенно важно правильно определить глубину посадки пионов: верхняя почка деленки должна находиться на глубине 5 см ниже уровня почвы. Корни размещают в яме так, чтобы они полностью контактировали с почвой. Затем все промежутки между корнями заполняют землей. При посадке следует избегать сильного уплотнения почвы вокруг растения, чтобы избежать случайных повреждений бутонов и корней.

После завершения посадки, следует провести полив в два этапа: сначала влить 8-10 литров воды для увлажнения почвы и заполнения пустот между корнями, а затем спустя час-полтора добавить еще один ведро воды. Когда вся вода впитается, землю вокруг растения можно слегка прикрыть торфом.

Также рекомендуется предварительно выдерживать деленки пионов в 0,1-процентном растворе марганцовокислого калия в течение 10-15 минут перед посадкой.

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ДЕЛЕНИЕ, ПЕРЕСАДКА и ПОСАДКА ПИОНА осенью! Все правила и секреты - 100% ЗАЦВЕТЁТ!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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