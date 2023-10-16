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Петр Дерябин

Сажаем гиацинты: что надо учесть для буйного цветения

2:44
Садоводство » Цветы

Подготовка почвы для осенней посадки гиацинтов — важный этап, который обеспечивает успешное развитие и богатое цветение. Вот, какие факторы следует учесть при подготовке почвы и процессе посадки гиацинтов:

Сажаем гиацинты: что надо учесть для буйного цветения
Фото: commons.wikimedia. org

Глубина посадки: Гиацинты имеют крупные луковицы и должны быть высажены довольно глубоко, примерно на глубину 10-12 см. Это означает, что слой почвы над луковицей должен быть в три раза глубже, чем её высота.

Тип почвы: Важно выбрать подходящий тип почвы для гиацинтов. Почва должна быть рыхлой, богатой питательными веществами, глубоко вспаханной и обладать хорошей водопроницаемостью. Она не должна иметь проблем с застоем воды.

Свободный дренаж: Для избежания загнивания донца луковицы, на дно ямы перед посадкой следует насыпать слой речного песка толщиной от 3 до 5 см. Это обеспечит хороший дренаж и избежит излишней влаги в корневой зоне.

Учёт местных условий: Если ваш участок подвержен затоплению весной, рекомендуется высаживать гиацинты на приподнятых грядах.

Участок следует подготовить заранее, за 7-10 дней до посадки, чтобы почва могла устояться. Внесите хорошо перепревший перегной (не навоз) или компост, а также полное минеральное удобрение. На кислых почвах добавьте известь или доломитовую муку.

Время посадки: Идеальное время для посадки гиацинтов — с середины сентября до начала октября, при температуре 6-10 градусов Цельсия. Важно, чтобы луковицы успели укорениться до начала морозов, но не начали прорастать.

Подготовка луковиц: Перед посадкой обработайте луковицы в растворе марганцовокислого калия. Это поможет предотвратить болезни и гниение.

Посадка: Глубоко выкопайте лунки и разместите луковицы, затем припудрите слоем песка и засыпьте почвой. Если почва сухая, полив лунки водой будет необходим.

Мульчирование: Посадки можно покрыть слоем торфа, а затем, при наступлении морозной погоды, укрыть сухими листьями. Это поможет защитить растения от заморозков.

Удаление укрытия: Укрытие можно убрать весной, как только почва начнет оттаивать и растения начнут активно расти.

Следуя этим рекомендациям по подготовке почвы и посадке гиацинтов, вы создадите благоприятные условия для их роста и цветения, а ваш сад обогатится яркими и ароматными весенними цветами.

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Посадка гиацинтов – куда и как сажать гиацинты в открытый грунт
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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