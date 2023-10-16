Как и когда правильно подкормить ягодники?

4:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Значительное внимание следует уделить временному режиму осенних подкормок для ягодников, так как правильный момент и состав удобрений могут существенно повлиять на здоровье и урожайность культур. Вот информация о сроках подкормок и том, чем подкормить ягодные растения:

Фото: commons.wikimedia. org

Смородина : Для смородины подкормку рекомендуется проводить, когда сентябрь переходит во вторую половину месяца.

: Для смородины подкормку рекомендуется проводить, когда сентябрь переходит во вторую половину месяца. Крыжовник : Подкормку для крыжовника лучше проводить ближе к концу сентября.

: Подкормку для крыжовника лучше проводить ближе к концу сентября. Малина: Малиновые кусты желательно удобрять в октябре.

Важно отметить, что в осеннее время, при подкормке ягодников, акцент делается не столько на азотосодержащих удобрениях, сколько на фосфоре и калии. Поэтому рекомендуется отложить азотные удобрения на другой сезон.

Фосфорные удобрения: В качестве фосфорных удобрений садоводы часто используют суперфосфат, как обычный (содержание фосфора около 20%) и двойной (до 50%). Второй вид более популярен, так как он не содержит лишних веществ. Обычно под каждым кустом ягодника рассыпают 1-2 столовые ложки суперфосфата вдоль периметра, затем внимательно вгребают его в почву на небольшую глубину.

Калий: Для удобрения калием, можно использовать сернокислый или хлористый калий. Норма составляет до 20 г препарата на квадратный метр почвы ягодника. Стоит отметить, что хлор в хлористом калии успевает испариться к началу вегетационного периода следующего сезона и не оказывает вредного воздействия на растения.

Органические удобрения: Ягодные кустарники хорошо реагируют на органические подкормки. Перегной можно комбинировать с минеральными удобрениями. Под каждым кустом малины и смородины рекомендуется внести 10-15 кг перегноя, смешанного с 40 г калийной соли и 60 г суперфосфата. Для крыжовника используют смесь из 8-15 кг перегноя и 40 г сульфата калия. Количество удобрений определяется в соответствии с рекомендациями на упаковке препаратов и учитывая возраст каждого куста. Чтобы обеспечить более быстрое и эффективное усвоение подкормок, можно создать неглубокие бороздки вокруг кустов, залить их водой и затем внести удобрения.

Куриный помет и древесная зола: Куриный помет и древесная зола традиционно являются полезными удобрениями для растений. Их можно использовать для полива междурядий ягодных кустов. Для куриного помета рекомендуется разводить раствор (соотношение 1:15) и поливать междурядья. Древесную золу можно просто внести в почву, перекапывая ее между кустами.

Зеленые "болтушки": Зеленые "болтушки" — это относительно новый вид удобрений, который становится все более популярным. Для их приготовления можно взять емкость на 20 литров, наполнить ее мелко нарезанной зеленой травой, добавить несколько ковшиков золы и кусочек черствого ржаного хлеба. Затем все это заполнить водой и оставить под пленкой на солнце на несколько дней. После этого жидкость можно использовать для обработки каждого ягодного куста, хорошо поливая его.

Следите за состоянием растений: Состояние растений является важным показателем того, какие удобрения им нужны. Например, мелкая пожелтевшая листва указывает на нехватку азота. Тонкие побеги могут быть следствием дефицита фосфора. Известные признаки, такие как желтизна листьев, распространение от центра к краям, могут свидетельствовать о нехватке магния.

Таким образом, выбор удобрений для ягодников должен зависеть от наблюдений за состоянием растений, чтобы удовлетворить их потребности и обеспечить оптимальные условия для роста и урожайности.

Встройте Садовые фантазии Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наши каналы в Telegram и Дзен Добавьте Правду.Рув свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Одноклассниках...