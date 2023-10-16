Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Как и когда правильно подкормить ягодники?

4:07
Садоводство » Деревья и кустарники

Значительное внимание следует уделить временному режиму осенних подкормок для ягодников, так как правильный момент и состав удобрений могут существенно повлиять на здоровье и урожайность культур. Вот информация о сроках подкормок и том, чем подкормить ягодные растения:

Как и когда правильно подкормить ягодники?
Фото: commons.wikimedia. org
  • Смородина: Для смородины подкормку рекомендуется проводить, когда сентябрь переходит во вторую половину месяца.
  • Крыжовник: Подкормку для крыжовника лучше проводить ближе к концу сентября.
  • Малина: Малиновые кусты желательно удобрять в октябре.

Важно отметить, что в осеннее время, при подкормке ягодников, акцент делается не столько на азотосодержащих удобрениях, сколько на фосфоре и калии. Поэтому рекомендуется отложить азотные удобрения на другой сезон.

Фосфорные удобрения: В качестве фосфорных удобрений садоводы часто используют суперфосфат, как обычный (содержание фосфора около 20%) и двойной (до 50%). Второй вид более популярен, так как он не содержит лишних веществ. Обычно под каждым кустом ягодника рассыпают 1-2 столовые ложки суперфосфата вдоль периметра, затем внимательно вгребают его в почву на небольшую глубину.

Калий: Для удобрения калием, можно использовать сернокислый или хлористый калий. Норма составляет до 20 г препарата на квадратный метр почвы ягодника. Стоит отметить, что хлор в хлористом калии успевает испариться к началу вегетационного периода следующего сезона и не оказывает вредного воздействия на растения.

Органические удобрения: Ягодные кустарники хорошо реагируют на органические подкормки. Перегной можно комбинировать с минеральными удобрениями. Под каждым кустом малины и смородины рекомендуется внести 10-15 кг перегноя, смешанного с 40 г калийной соли и 60 г суперфосфата. Для крыжовника используют смесь из 8-15 кг перегноя и 40 г сульфата калия. Количество удобрений определяется в соответствии с рекомендациями на упаковке препаратов и учитывая возраст каждого куста. Чтобы обеспечить более быстрое и эффективное усвоение подкормок, можно создать неглубокие бороздки вокруг кустов, залить их водой и затем внести удобрения.

Куриный помет и древесная зола: Куриный помет и древесная зола традиционно являются полезными удобрениями для растений. Их можно использовать для полива междурядий ягодных кустов. Для куриного помета рекомендуется разводить раствор (соотношение 1:15) и поливать междурядья. Древесную золу можно просто внести в почву, перекапывая ее между кустами.

Зеленые "болтушки": Зеленые "болтушки" — это относительно новый вид удобрений, который становится все более популярным. Для их приготовления можно взять емкость на 20 литров, наполнить ее мелко нарезанной зеленой травой, добавить несколько ковшиков золы и кусочек черствого ржаного хлеба. Затем все это заполнить водой и оставить под пленкой на солнце на несколько дней. После этого жидкость можно использовать для обработки каждого ягодного куста, хорошо поливая его.

Следите за состоянием растений: Состояние растений является важным показателем того, какие удобрения им нужны. Например, мелкая пожелтевшая листва указывает на нехватку азота. Тонкие побеги могут быть следствием дефицита фосфора. Известные признаки, такие как желтизна листьев, распространение от центра к краям, могут свидетельствовать о нехватке магния.

Таким образом, выбор удобрений для ягодников должен зависеть от наблюдений за состоянием растений, чтобы удовлетворить их потребности и обеспечить оптимальные условия для роста и урожайности.

Встройте Садовые фантазии Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наши каналы в Telegram и Дзен

Добавьте Правду.Рув свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Одноклассниках...

ГЛАВНАЯ ОСЕННЯЯ ПОДКОРМКА ВСЕХ ЯГОДНИКОВ: от смородины до клубники
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости Все >
Экс-военный США Макинтайр: наёмники могут уволиться из ВСУ и отправиться в Израиль
Глава Херсонской области Сальдо уверен, что даже по правилам Украины приговор погибшему Стремоусову незаконен
Биньямин Нетаньяху заявил, что путь к победе будет долгим и трудным
Недовольные отсутствием отопления жильцы пришли в офис УК "Паритет" в Щёлкове
Путин заявил, что МиГ-31 с "Кинжалами" начинают патрулировать небо над Чёрным морем
Польские врачи не смогли спасти жизнь ребёнка, раненного при нападении на группу дошкольников
Ходаковский заявил, что не верит Израилю: "Сами себя обстреляли — основная версия"
Танкисты ВС РФ под Работино готовятся к встрече с американскими танками Abrams
В Минобороны Украины сообщили о принятии на вооружение трёх модификаций танков "Леопард"
Задержаны подростки, избивавшие сверстников в Москве и Подмосковье
Популярное
Батальоны просят огня: битва за Авдеевку оказалась "активной обороной"

Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?

Наступление ВС РФ на Авдеевку остановилось. С мест сообщают о причинах
Премьер Венгрии Орбан не увидел надежды в ответе Путина на вопрос о прекращении огня на Украине
Орбан задал Путину вопрос о прекращении огня на Украине и признался, что ответ его расстроил
Запрещенные продукты при повышенном холестерине
Армией России ликвидированы два наёмника ВСУ
Москва может зеркально ответить на поставки и применение ВСУ БР ATACMS Любовь Степушова Транспортный чиновник рассказал о Крымском мосте Олег Володин Бедных американских студентов выручали подработка и меценаты Сергей Лебедев
Учёные нашли новый человеческий орган "эксклюсома"
Ходаковского возвутило отношение к бойцам ДНР в России: чужие
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Последние материалы
Недовольные отсутствием отопления жильцы пришли в офис УК "Паритет" в Щёлкове
Путин заявил, что МиГ-31 с "Кинжалами" начинают патрулировать небо над Чёрным морем
Как и когда правильно подкормить ягодники?
Польские врачи не смогли спасти жизнь ребёнка, раненного при нападении на группу дошкольников
Ходаковский заявил, что не верит Израилю: "Сами себя обстреляли — основная версия"
Танкисты ВС РФ под Работино готовятся к встрече с американскими танками Abrams
В Минобороны Украины сообщили о принятии на вооружение трёх модификаций танков "Леопард"
Задержаны подростки, избивавшие сверстников в Москве и Подмосковье
Москва может зеркально ответить на поставки и применение ВСУ БР ATACMS
Умерла актриса и певица Роза Агишева (Калашникова)
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников