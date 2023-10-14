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Петр Дерябин

Тюльпаны, которые сажают поздней осенью и не выкапывают каждый год

4:17
Садоводство

В мире тюльпанов, ботанические виды представляют собой некоторые группы, которые тесно связаны с исходными дикими тюльпанами и сохранили их ключевые характеристики. Эти растения, хоть и менее размером, чем их высокие родственники, не уступают им в яркости. Они также выделяются своей неприхотливостью и ранним цветением.

Тюльпаны, которые сажают поздней осенью и не выкапывают каждый год
Фото: ommons.wikimedia. org

Сажая ботанические тюльпаны осенью на одном месте, вы освобождаете себя от необходимости копать луковицы каждый год, просушивать и хранить их в зимний период. Весной они вознаграждают вас своими живописными цветами, привнося красок на ваш участок, когда природа только начинает просыпаться.

Важно отметить, что некоторые из ботанических тюльпанов включены в красную книгу России, и их сбор и выкапывание запрещены. Однако много разных видов ботанических тюльпанов доступны для выбора. Они разнятся по высоте стеблей, форме и окраске цветов, что позволяет каждому садоводу найти растение по своему вкусу. Рассмотрим лишь несколько из самых декоративных и устойчивых к неблагоприятным условиям среды среди ботанических тюльпанов, которые пользуются всё большей популярностью у садоводов:

Тюльпан Фостера (Тulipa fosteriana) — одни из самых высоких разновидностей "диких" тюльпанов, до 50 см высотой. Сорта: Yellow Purissima (Йеллоу Пуриссима), Madame Lefeber (Мадам Лефебр), Orange Emperor (Оранж Эмперор), Orange Brilliant (Оранж Бриллиант), Sweetheart (Свитхарт), Purissima (Пуриссима), Candela (Кандела).

Тюльпан Кауфмана (Тulipa kaufmanniana) — этот класс тюльпанов может похвастаться самыми ранними сроками цветения: первые бутоны начинают появляться уже в начале апреля. Сорта: Giuseppe Verdi (Джузеппе Верди), Cluck (Клак), Fashion (Фешн), Heart's Delight (Хертс Делайт), Johann Strauss (Иоганн Штраус), Showwinner (Шоувиннер), Lady Rose (Леди Роуз), Corona (Корона), Bellini (Беллини).

Тюльпан Альберта (Тulipa alberti) — эти растения имеют очень компактные размеры и не размножаются детками.

Тюльпан Грейга (Tulipa greigii) — тюльпаны отличаются крапчатостью листвы и крупными цветками, а также ранним цветением. Сорта: Ali Baba (Али Баба), Orange Toronto (Оранж Торонто), Pinocchio (Пиноккио), Toronto (Торонто), Sweet Lady (Свит Леди), Oriental Splendour (Ориентал Сплендор), Cape Cod (Кейп Код).

Тюльпан алтайский (Тulipa altaica) — растение с мелкими нежными ярко-желтыми цветами и сизыми опушенными листьями.

Тюльпан заостренный (Tulipa acuminata) — тюльпан имеет очень необычные цветки с очень узкими красно-желтыми лепестками.

Тюльпан Эйхлера (Тulipa eichleri) — красноцветковый тюльпан, цветущий в мае.

Тюльпан Баталина (Тulipa batalinii) — а здесь листья узкие, а цветки некрупные, одиночные, бледно-желтые или бело-розовые. Сорта: Red Gem (Ред Джем), Salmon Gem (Салмон Джем), Yellow Jewel (Йеллоу Джевел), Bronze Charm (Бронз Шарм), Bright Gem (Брайт Джем), Red Hunter (Ред Хантер).

Тюльпан Шренка (Тulipa schrenkii) — краснокнижный вид России, отличается чашевидными цветками различной окраски, от белой до почти фиолетовой.

Тюльпан превосходящий (Тulipa praestans). Сорта: Unicum (Уникум), Fusilier (Фузильер).

Тюльпан поздний, или волосистотычинковый (Тulipa tarda, Тulipa dasystemon).

Тюльпан Оше (Tulipa aucheriana).

Тюльпан Биберштейна (Тulipa biebersteiniana).

Тюльпан Геснера (Тulipa gesneriana).

Тюльпан карабахский (Тulipa karabachensis).

Тюльпан илийский (Tulipa ilinsis).

Тюльпан Колпаковского (Tulipa kolpakowskiana).

Тюльпан лесной (Тulipa silvestris).

Тюльпан туркестанский (Тulipa turkestanica).

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Тюльпаны ботанические
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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