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Петр Дерябин

Самые красивые кусты-многолетники

2:35
Садоводство

Среди кустовых многолетних растений есть много прекрасных и красивых видов, которые украсят ваш сад и придадут ему особый шарм. Вот несколько из самых красивых кустов-многолетников.

Самые красивые кусты-многолетники
Фото: img.freepik. com/premium-photo/blossoming-white-rosehip-flower-among-green-leaves_801411-5.jpg?w=2000

1. Рододендроны

Рододендроны — это великолепные цветущие кустарники с яркими и красочными цветами. Они предлагают широкий выбор оттенков, включая белые, розовые, красные, фиолетовые и многие другие. Рододендроны обладают изысканным внешним видом и цветут обильно весной и ранним летом.

2. Азалии

Азалии — это близкие родственники рододендронов и также являются красивыми кустами-многолетниками с яркими и обильными цветами. Они также имеют разнообразие оттенков и размеров, что позволяет выбрать подходящий вариант для вашего сада.

3. Лилаки

Лилаки — это кустарники с обильным цветением, известные своими ароматными и яркими соцветиями. Они предлагают различные оттенки фиолетового, розового и белого цветов, что делает их одним из самых популярных выборов для создания красочных композиций в саду.

4. Форзиция

Форзиция — это кустарник с яркими желтыми цветами, которые появляются весной еще до появления листвы. Это прекрасное растение для создания ярких акцентов в саду и придания ему яркости и радости.

5. Шиповник

Шиповник — это кустарник с яркими алыми плодами и красивыми цветами. Он имеет привлекательную форму и является отличным выбором для создания живых изгородей или декоративных композиций.

6. Вербена

Вербена — это кустарник с мелкими и красивыми цветами различных оттенков, таких как фиолетовый, розовый, красный, синий и белый. Они обладают длительным цветением и прекрасно выглядят в контейнерах или группами на клумбах.

7. Каллистемон

Каллистемон, или австралийский бутон, — это кустарник с необычными и красивыми цветами, собранными в щетинистые соцветия. Он предлагает различные оттенки, включая красный, розовый и белый.

Таким образом, перечисленные здесь многолетние растения являются одними из самых красивых видов, которые украсят ваш сад и придадут ему особое великолепие. Каждый сможет выбрать то, что ему по душе.

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САМЫЕ КРАСИВЫЕ И НЕПРИХОТЛИВЫЕ КУСТАРНИКИ, которые преобразят ваш сад до неузнаваемости
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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