Правильная обрезка деревьев

Как правильно обрезать деревья летом?

2:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Обрезка деревьев летом — это важная процедура, которая помогает улучшить их форму, здоровье и плодоношение.

Фото: i0.wp. com/cuttingedgetreeprofessionals.com/wp-content/uploads/2022/08/Matt-climber-pruning-with-handsaw-close-up.jpg?fit=1938%2C1555&ssl=1

Вот несколько правил и рекомендаций, которые помогут выполнить обрезку деревьев летом правильно.

1. Выбор правильного времени

Обрезка деревьев лучше всего выполняется в конце июня или в июле, когда дерево находится в состоянии активного роста. В этот период раны после обрезки быстрее заживают, и дерево легче переносит стресс.

2. Удаление мёртвых и больных ветвей

Перед обрезкой внимательно осмотрите дерево и удалите все мёртвые, больные или повреждённые ветви. Это поможет улучшить воздухообмен и снизить риск распространения болезней.

3. Ограничение размера обрезанных ветвей

Не удаляйте слишком много листвы с дерева. Обрезайте только те ветви, которые мешают или вредят дереву. Ограничивайте обрезку больших ветвей, чтобы не ослабить дерево и не нарушить его структуру.

4. Используйте острые инструменты

Для обрезки деревьев используйте острые и чистые инструменты, чтобы сделать ровные и чистые резы. Это поможет ускорить заживление ран и снизить риск заражения дерева.

5. Соблюдение правильной техники

Обрезайте ветви прямо над наружным почковым узлом или над ветвью, направленной в желаемом направлении роста. Не оставляйте торчащие пеньки, так как это может стать источником заражения и болезней.

6. Ограничение обрезки кроны

Не обрезайте более 25% кроны дерева за один сезон. Слишком интенсивная обрезка может серьёзно повредить дерево и замедлить его рост.

7. Уход после обрезки

После обрезки обеспечьте дереву хороший уход. Постарайтесь избегать пересыхания почвы и обильно поливайте его. Подкармливайте органическими удобрениями, чтобы поддержать активный рост.

8. Наблюдение за ростом

После обрезки регулярно наблюдайте за ростом дерева. Если у вас есть сомнения или замечены нежелательные изменения, обратитесь за помощью к опытному садоводу.

Таким образом, обрезка деревьев - важная процедура, к которой нужно подходить ответственно и со знанием дела. Это поможет улучшить их форму, здоровье и плодоношение.