Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин
Как вырастить много малины в саду: самые главные советы

Вырастить побольше малины можно за счёт мульчирования и хорошего полива

2:49
Садоводство

Собрать как можно больше малины возможно, следуя нескольким простым советам и методам.

Вырастить побольше малины можно за счёт мульчирования и хорошего полива
Фото: travelerscoffee. ru/wp-content/uploads/2019/xico-bfaed.jpg

Вот некоторые полезные стратегии, которые помогут увеличить урожай малины.

1. Правильная посадка

Правильная посадка - это ключевой момент для получения обильного урожая малины. Выберите солнечное место с хорошей воздушной и влагопроницаемостью почвы. Подготовьте почву, добавив органические удобрения, чтобы обеспечить растению достаточное количество питательных веществ.

2. Правильный уход

Малина требует регулярного ухода для максимизации урожая. Обеспечьте растению достаточный полив, особенно в период созревания ягод. Удалите сорняки вокруг малины, чтобы она не конкурировала с ними за питательные вещества. Также регулярно проводите обрезку, чтобы стимулировать рост новых побегов и улучшить вентиляцию.

3. Поддержка растений

Малина имеет длинные и гибкие побеги, которые нуждаются в поддержке. Используйте опоры, чтобы удерживать побеги и предотвращать их прогибание под тяжестью ягод. Это также облегчит сбор урожая и уменьшит риск повреждения побегов.

4. Удобрение

Малина нуждается в регулярном удобрении для обеспечения хорошего роста и развития. Вносите удобрения в соответствии с рекомендациями производителей или советами опытных садоводов. Особенно важно удобрять малину весной и в период формирования ягод.

5. Полив

Обильный полив - ключ к успешному выращиванию малины. Особенно важно обеспечивать регулярный полив в период созревания ягод, чтобы они были сочными и сладкими. Поливайте растения утром или вечером, чтобы избежать испарения влаги.

6. Мульчирование

Покрытие почвы слоем мульчи поможет удерживать влагу, предотвратить рост сорняков и защитить корни малины от перегревания. Используйте органическую мульчу, такую как солома, опилки или компост.

7. Сбор урожая

Собирайте малину регулярно, как только ягоды станут спелыми. Не откладывайте сбор на долгий срок, чтобы предотвратить перенасыщение ягод и снижение их качества. Осторожно снимайте ягоды с побегов, чтобы не повредить растение.

8. Защита от вредителей и болезней

Малина может стать жертвой различных вредителей и болезней. Проводите регулярные осмотры растений и применяйте необходимые меры защиты. Используйте натуральные или химические средства для борьбы с вредителями и болезнями, если это необходимо.

Как повысить урожайность малины?
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Новости Все >
Елена Воробей рассказала о серьезных конфликтах с единственной дочерью
Риелтор Жук посоветовала перед сдачей квартиры максимально осветить её
Как сохранить колени при тренировках?
Ветеринары рассказали о тяжелом дыхании собаки
Косметолог Малкина рассказала об основных ошибах в лечении акне
Артиста из "Уральских пельменей" Соколова обманул таксист в Турции
Группа "Пропаганда" получает угрозы от украинских ботов после концерта в зоне СВО
"Сравни": ОСАГО подешевел на 3% в 2024 году
Абрикосовое молоко с шафраном: для крепкого сна
Неожиданные причины, которые могут привести к потере бровей
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
Как использовать опилки огороднику?
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Российское наступление на Харьков подходит к кульминации Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Доктор Александр Мясников рассказал, что в его курятник пробралась лисица и передушила всех кур
Доктор Александр Мясников рассказал, что в его курятник пробралась лисица и передушила всех кур
Последние материалы
Российское наступление на Харьков подходит к кульминации
Гайдай не просто так сделал вторую часть "Бриллиантовой руки" очень короткой
Комик Дедищев рассказал об отсутствии денег в первые годы работы на Stand Up
Яна Поплавская не отрицает, что шоу "Звёзды" могло не выйти в эфир из-за ее критики
Комик Харламов заявил о взаимной симпатии между Бузовой и Батрудиновым
РКК "Энергия" показала контрольную засветку солнечных батарей "Прогресса МС-27"
Животным на огороде не место
Россиянам рассказали, что гастрит без лечения может привести к язве и онкологии
Эксперты назвали самые умные породы кошек
Певец Филипп Киркоров вышел в свет с седым каре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников