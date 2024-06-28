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Петр Дерябин
Когда скашивать ботву клубники: знатоки подсказали точно

Время после сбора ягод - идеальное для скашивания ботвы клубники

2:39
Садоводство

Клубника — популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов. Выращивание клубники может быть приятным и удовлетворительным занятием для тех, кто увлекается садоводством. Однако чтобы получить обильный урожай и здоровые ягоды, необходимо правильно ухаживать за растениями и, конечно же, знать, когда скашивать ботву клубники.

Время после сбора ягод - идеальное для скашивания ботвы клубники
Фото: luv2garden. com/wp-content/uploads/2020/10/How-to-Prune-Strawberries-and-When-to-Cut-Back.jpg

Значение ботвы в развитии клубничных растений

Ботва клубники — это надземная часть растения, которая состоит из стеблей и листьев. Эта часть растения играет важную роль в его развитии, так как через нее происходит процесс фотосинтеза. Фотосинтез позволяет клубничному растению производить питательные вещества, которые затем используются для роста и развития плодов.

Оптимальный момент для скашивания ботвы

Когда растение только начинает расти, ботва является необходимой для процесса фотосинтеза и развития корней. Однако, по мере того как растение развивается и начинает формировать плоды, ботва перестает быть так же важной. В этот момент скашивание ботвы становится целесообразным, так как это помогает растению сосредоточить свои усилия на развитии плодов. Опытные садоводы рекомендуют скосить через две недели после того, как все ягоды с кустов собраны. 

Правильный способ скашивания

Скашивание ботвы клубники должно быть произведено аккуратно, чтобы не повредить растение. Рекомендуется использовать острые садовые ножницы или ножи для этой процедуры. Нужно обратить внимание на то, чтобы не обрезать слишком много листвы, так как она все равно важна для растения.

Получение ягод

Когда ботва скашивается вовремя, клубничные растения сосредотачивают свои силы на формировании ягод. Это приводит к более обильному плодоношению и более крупным, сочным плодам. Регулярное скашивание ботвы также способствует улучшению циркуляции воздуха в растении, что важно для предотвращения развития грибковых заболеваний.

Консервация и хранение урожая

После того, как плоды созрели и собраны, следует обратить внимание на правильное хранение и консервацию урожая. Клубника чрезвычайно нежная ягода, и её следует хранить в холодильнике при низких температурах. Можно также заморозить ягоды, чтобы продлить их срок хранения и иметь доступ к ним даже в течение зимних месяцев.

ОКАЗЫВАЕТСЯ не все ТАК ПРОСТО Когда нужно скашивать ботву клубники для ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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