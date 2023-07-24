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Петр Дерябин

Подкормка роз летом: основные моменты

3:21
Садоводство

Лето — это сезон, когда наш сад находится в полном расцвете. Чтобы обеспечить роскошное цветение и здоровый рост роз, необходимо правильно ухаживать за ними. Одним из ключевых аспектов заботы о розах летом является правильная подкормка.

Подкормка роз летом: основные моменты
Фото: cdn.britannica. com/99/96099-050-96F791B5/tea-rose-garden-roses-plants-stem-flowers.jpg

Что нужно знать о подкормке

Подкормка — это процесс добавления питательных веществ в почву, чтобы обеспечить растения необходимыми элементами для их здоровья и роста. Розы — капризные растения, и правильная подкормка поможет им справиться с трудностями летнего периода.

Перед тем как лето вступит в свои права, розы нуждаются в дополнительной подкормке. Весной, когда растения только начинают активно расти, вносите азотистые удобрения. Азот способствует развитию зелёной массы растений. Выбирайте удобрения сбалансированной формулы, которые содержат все необходимые микроэлементы.

Лето — время интенсивного роста роз. В этот период растения нуждаются в дополнительных питательных веществах, чтобы поддерживать свой здоровый рост и цветение. Во время активного роста роз подкармливайте их комплексными удобрениями, которые содержат азот, фосфор и калий.

Помимо основных элементов, розы также нуждаются в микроэлементах. Железо, магний, цинк, медь и марганец играют важную роль в обеспечении здоровья роз. Удобрения с содержанием микроэлементов помогут предотвратить желтеющие листья и обеспечат розам здоровый внешний вид.

Правильное время для подкормки роз также имеет значение. Важно подкармливать розы во время их активного роста, чтобы растения могли максимально использовать питательные вещества. Рекомендуется подкармливать розы один раз в две недели в течение всего летнего сезона.

Полив и подкормка — две взаимосвязанные процедуры, которые важно правильно совмещать. Прежде чем подкормить розы, убедитесь, что почва хорошо увлажнена. Это поможет растениям лучше впитать питательные вещества. Однако не переусердствуйте с поливом, чтобы не вызвать гниение корней.

Контейнерные розы нуждаются в особой заботе и подкормке. Корни растений ограничены контейнером, и они не могут свободно развиваться. Поэтому подкармливайте контейнерные розы удобрениями, специально разработанными для контейнерных растений. Это обеспечит розам все необходимые питательные вещества для их здоровья и процветания.

Защита от вредителей и другие моменты

Летом розы подвержены нападению различных вредителей, которые могут нанести серьёзный ущерб растениям. При подкормке добавьте в почву репелленты или натуральные инсектициды, чтобы предотвратить вредителей и защитить свои розы.

Важно продолжать подкармливать розы даже во время цветения. В этот период растения тратят много энергии, и им необходимо дополнительное питание. Используйте удобрения с повышенным содержанием калия: они способствуют обильному и продолжительному цветению.

И наконец, старайтесь не перегружать розы питательными веществами: так вы сможете избежать перегорания растений.

ПОДКОРМИТЕ РОЗЫ ЛЕТОМ ЭТИМ! КАК ПРАВИЛЬНО, КОГДА, ЧЕМ и СКОЛЬКО РАЗ ПОДКАРМЛИВАТЬ РОЗЫ?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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