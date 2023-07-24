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Петр Дерябин

Лучшие подкормки малины

3:56
Садоводство

Малина — это популярное ягодное растение, которое радует нас сочными и ароматными ягодами. Однако для получения обильного урожая и качественных плодов требуется хорошая забота о растении. Одним из ключевых аспектов успешного выращивания малины является правильное питание растения. 

Лучшие подкормки малины
Фото: архив

Почему подкормки важны для малины?

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению конкретных подкормок, давайте разберемся, почему они так важны для малины. Подкормка — это процесс внесения дополнительных питательных веществ в почву вокруг корневой зоны растения. Это позволяет малине получить все необходимые элементы питания для своего здоровья и развития. Недостаток питательных веществ может привести к ухудшению роста растения и уменьшению урожая.

1. Органические подкормки

Одним из наиболее популярных вариантов подкормок для малины являются органические удобрения. Они содержат натуральные компоненты и обеспечивают постепенное высвобождение питательных веществ. Органические подкормки также улучшают структуру почвы, способствуют росту полезных микроорганизмов и уменьшают риск перегрузки растения химическими веществами.

2. Минеральные подкормки

Минеральные удобрения представляют собой смеси различных минералов, таких как азот, фосфор и калий. Они могут быть важными для ускорения роста малины и стимулирования цветения и плодоношения. Минеральные подкормки особенно полезны на начальных стадиях развития растения и в период активного роста.

3. Подкормки с яичной скорлупой

Яичная скорлупа содержит большое количество кальция, который является важным элементом для малины. Используя дробленую яичную скорлупу как подкормку, можно укрепить стебли растения и улучшить качество ягод. Кроме того, яичная скорлупа помогает предотвратить различные болезни, связанные с дефицитом кальция.

4. Подкормки на основе компоста

Компост — это органическое удобрение, полученное из переработанных остатков пищевых продуктов и растительных отходов. Он богат питательными веществами и улучшает физические и химические свойства почвы. Внесение компоста в почву увеличивает ее плодородие и способствует более интенсивному росту малины.

5. Подкормки с древесной золой

Древесная зола содержит множество минеральных элементов, таких как калий, кальций и фосфор. Внесение древесной золы в почву помогает бороться с вредителями и болезнями, так как она обладает дезинфицирующими свойствами. Это также способствует улучшению качества почвы и увеличению урожая.

6. Подкормки с мочевиной

Мочевина — это источник азота, который является основным питательным веществом для растений. Внесение мочевины в почву способствует ускоренному росту растения и повышению урожайности малины. Однако следует быть осторожным с дозировкой, чтобы избежать перегрузки почвы азотом.

7. Подкормки с зелеными удобрениями

Зеленые удобрения — это растения, которые выращиваются специально для улучшения почвы. Они обогащают ее органическим веществом, улучшают структуру и уменьшают эрозию. Среди популярных зеленых удобрений для малины можно выделить клевер, горчицу и люцерну.

8. Подкормки с пеплом

Пепел является ценным источником калия и других минералов. Внесение пепла в почву способствует росту корней и укреплению растений. Он также помогает снизить кислотность почвы и повысить ее плодородие.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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