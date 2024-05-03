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Петр Дерябин
Главное о том, как выращивать айву

Секреты выращивания айвы: лучше на солнце и лёгкой почве

2:40
Садоводство

Есть несколько советов о том, как лучше выращивать айву. Место для этого дерева нужно выбрать в саду с умом, и тогда помогут и все остальные рекомендации. 

Секреты выращивания айвы: лучше на солнце и лёгкой почве
Фото: cdn.britannica. com/78/199578-050-B3A97362/quince-fruits.jpg

1. Правильный выбор места посадки

Айва предпочитает солнечные места с хорошим освещением. Выберите место, где дерево будет получать достаточное количество солнечного света в течение дня. Также убедитесь, что почва хорошо дренирована, чтобы избежать застаивания воды, которое может навредить корням айвы.

2. Правильная подготовка почвы

Айва предпочитает плодородные и легкие почвы с нейтральной или слегка кислой реакцией. Перед посадкой хорошо подготовьте почву, добавив компост или перегноя. Это обогатит почву питательными веществами и создаст благоприятные условия для роста и развития айвы.

3. Правильное посадочное расстояние

При посадке айвы следует учитывать её размеры взрослого дерева. Соблюдайте оптимальное посадочное расстояние между деревьями, чтобы они имели достаточно места для роста и развития. Обычно рекомендуется оставлять примерно 4-5 метров между деревьями.

4. Правильный полив

Молодые айвы требуют регулярного полива, особенно в сухие и жаркие периоды. Поддерживайте почву вокруг деревьев влажной, но не застоявшейся водой. Взрослые деревья более устойчивы к засухе, но всегда следите за состоянием почвы и поливайте айву при необходимости.

5. Удобрение

Регулярное подкармливание айвы позволит получить хороший урожай. Используйте органические удобрения или специальные удобрения для фруктовых деревьев. При подкормке следуйте указаниям на упаковке удобрения и не переусердствуйте, чтобы избежать перегрузки питательными веществами.

6. Обрезка

Правильная обрезка айвы способствует формированию кроны, улучшает освещение и вентиляцию растения, а также стимулирует урожайность. Обрезайте сухие и поврежденные ветви, а также удаляйте лишние отростки и побеги.

7. Защита от вредителей и болезней

Регулярно осматривайте айву на предмет насекомых, вредителей и признаков заболеваний. При обнаружении проблем принимайте меры по их уничтожению или лечению. Многие проблемы можно предотвратить соблюдением санитарных мер и своевременной обработкой растений.

Айва выращивание и уход, урожайность, обрезка, сбор урожая, формировка дерева
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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