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Петр Дерябин

Мульчирование винограда повышает урожайность и улучшает качество кустов

2:36
Садоводство

Мульчирование винограда — эффективная и экологически дружественная практика, которая может значительно повысить урожайность и улучшить общее здоровье виноградных кустов. 

Мульчирование винограда повышает урожайность и улучшает качество кустов
Фото: agriplasticscommunity. com/wp-content/uploads/Cultivating-grapes-under-cover.jpg

Почему мульчирование важно для винограда?

Мульчирование — это процесс покрытия почвы вокруг виноградных кустов слоем материалов, таких как солома, древесная кора, опилки или компост. Этот слой защищает почву от пересыхания, подавляет рост сорняков и создает оптимальную среду для развития корневой системы виноградных растений. Преимущества мульчирования включают:

1. Удержание влаги

Мульчирование создает барьер, который помогает удерживать влагу в почве. Это особенно важно в жарком климате или в периоды засухи, когда виноградным кустам необходимо дополнительное количество воды.

2. Подавление сорняков

Сорняки могут конкурировать с виноградом за питательные вещества и воду. Мульчирование помогает сократить рост сорняков и уменьшить их влияние на урожайность виноградных кустов.

3. Улучшение почвы

При разложении мульчирующего материала в почве образуются питательные вещества, которые способствуют улучшению её структуры и плодородия.

4. Защита от перепадов температур

Мульчирование помогает смягчить перепады температур, что особенно важно зимой, когда виноград может подвергаться воздействию низких температур.

Как мульчировать виноградные кусты?

Процесс мульчирования виноградных кустов — это простая задача, которая может быть выполнена с помощью следующих шагов:

Шаг 1: подготовьте почву. Перед мульчированием убедитесь, что почва вокруг виноградных кустов свободна от сорняков и других преград.

Шаг 2: выберите подходящий материал. Выберите мульчирующий материал в зависимости от ваших потребностей и доступности. Стандартные материалы включают солому, древесную кору или компост.

Шаг 3: нанесите мульчу. Осторожно распределите мульчирующий материал вокруг основы каждого виноградного куста. Убедитесь, что слой мульчи имеет толщину около 5-10 см.

Шаг 4: следите за уровнем влажности. После мульчирования следите за уровнем влажности в почве. Убедитесь, что почва остается увлажнённой, особенно в периоды засухи.

Мульчировании винограда. Мульчировать или не мульчировать виноград.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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