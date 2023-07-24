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Петр Дерябин

Лучшие сорта винограда для раннего созревания

4:12
Садоводство

Подбор правильных сортов винограда для вашего сада является ключевым фактором, который обеспечивает раннее созревание и высокие урожаи.

Лучшие сорта винограда для раннего созревания
Фото: plantgrape.plantnet-project. org/img/Prima_G2__LaTapy_.jpg

Почему важен ранний сорт винограда?

Для многих садоводов ранний созревающий виноград имеет стратегическое значение. Получение урожая в самом начале сезона предоставляет ряд преимуществ. Во-первых, ранние сорта винограда позволяют избежать конкуренции с другими фруктовыми культурами, такими как яблоки и груши. Во-вторых, они могут привлечь покупателей, которые хотят наслаждаться свежими виноградом раньше остальных.

Наконец, созревание в начале сезона уменьшает риск повреждения урожая заморозками, которые могут происходить позднее весной.

Выбор и подготовка почвы

Перед посадкой ранних сортов винограда необходимо правильно выбрать и подготовить почву. Виноградные лозы предпочитают солнечные участки с хорошим дренажем. Почва должна быть хорошо рыхлой, плодородной и иметь нейтральный уровень pH. Подготовка почвы включает в себя обработку земли, добавление компоста и минеральных удобрений.

Лучшие сорта винограда для раннего созревания

Сорт 1. Примадонна

Сорт винограда "Примадонна" является одним из самых популярных выборов для раннего созревания. Он известен своими крупными и сочными ягодами с легким мускатным ароматом. "Примадонна" обладает высокой устойчивостью к болезням и позволяет получать урожай уже в июне.

Сорт 2. Эрльбургер

"Эрльбургер" — ещё один отличный ранний сорт винограда, который пользуется популярностью среди садоводов. Этот сорт характеризуется красивыми темно-синими ягодами с насыщенным вкусом. Он обладает хорошей устойчивостью к зимним морозам, что делает его отличным выбором для холодных регионов.

Сорт 3. Роялтон

Сорт "Роялтон" известен своими красивыми белыми ягодами с приятным вкусом и ароматом. Он хорошо созревает в ранний период и обладает высокой устойчивостью к болезням. Этот сорт отлично подходит для тех, кто предпочитает белые сорта винограда.

Сорт 4. Маркетта

Сорт "Маркетта" имеет среднеранний срок созревания и известен своими красивыми темно-синими ягодами. Вкус этого винограда сладкий и нежный, что делает его популярным среди любителей десертного вина.

Сорт 5: Фронтенак

"Фронтенак" — один из самых устойчивых сортов винограда к холодным климатическим условиям. Ягоды имеют насыщенный красный цвет и используются для производства красного вина. Этот сорт отлично подходит для северных регионов, где другие сорта могут не выжить.

Правильный уход за виноградом в ранний сезон

Успешное созревание винограда в ранний сезон требует правильного ухода. Вот некоторые важные аспекты, которые стоит учитывать:

Полив

Регулярный полив важен для обеспечения правильного развития лозы и формирования крупных ягод. Особенно важно поддерживать умеренную влажность почвы в период созревания ягод.

Удобрения

Вносите удобрения в почву весной, чтобы обеспечить достаточное количество питательных веществ для растущего винограда.

Обрезка

Правильная обрезка виноградных лоз помогает формировать крепкую растущую систему и увеличивает урожайность.

Защита от вредителей

Оберегайте свои лозы от вредных насекомых и болезней, которые могут повредить урожай.

Перспективы раннего винограда

Садоводы, выбирающие ранние сорта винограда, наслаждаются рядом преимуществ. Но помимо этого, такие сорта часто используются для производства фронтенака - превосходного десертного и даже красного вина. Качество ягод и удобство обработки делают ранние сорта винограда привлекательным выбором для виноделов.

Обзор ультраранних и ранних сортов винограда
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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