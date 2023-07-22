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Редакция Правда.Ру

Как использовать удобрения в гранулах для растений в горшках

2:35
Садоводство

Воздушные растения в горшках являются прекрасным способом украсить нашу жилую и рабочую среду. Они добавляют природный элемент в окружающую среду и способствуют созданию уютной атмосферы. Однако, чтобы растения росли здоровыми и красивыми, необходимо обеспечить им все необходимые питательные вещества

Как использовать удобрения в гранулах для растений в горшках
Фото: www.gardeningknowhow. com/wp-content/uploads/2022/11/Fertilize-potted-palm.jpg

Важность удобрений для растений в горшках

Удобрения играют ключевую роль в обеспечении растений необходимыми питательными веществами. Растения в горшках ограничены почвой и пространством для корней, поэтому им особенно важно получать достаточное количество питательных веществ для здорового роста и развития.

Что такое удобрительные гранулы и как они работают

Удобрительные штыри представляют собой специальные гранулы, содержащие питательные вещества, которые вводятся в почву вблизи корней растения. Они медленно выделяют удобрения, обеспечивая растению стабильное и равномерное питание на протяжении продолжительного времени.

Выбор правильных удобрительных гранул

При выборе удобрительных гранул необходимо учитывать тип растения, его потребности в питательных веществах, а также сезон и условия окружающей среды. Различные растения требуют различных уровней питательных веществ, поэтому важно выбрать удобрительные гранулы, соответствующий потребностям конкретного растения.

Подготовка горшка и растения

Перед использованием удобрительных гранул необходимо подготовить горшок и растение. Убедитесь, что горшок имеет хорошую дренажную систему, чтобы избежать задержки воды, что может привести к переувлажнению корней. Также рекомендуется убрать верхний слой почвы и остатки старых удобрений, чтобы обеспечить эффективное впитывание новых питательных веществ.

Внедрение удобрительных гранул в горшок

После подготовки горшка и растения можно приступить к внедрению удобрительных гранул. Насыпьте гранулы  в почву рядом с корнями растения, следуя инструкциям на упаковке. 

Правильное поливание и уход после применения удобрений

После внедрения удобрительных гранул не забывайте правильно поливать растение. Гранулы эффективно работают при оптимальной влажности почвы, поэтому следите за состоянием грунта и поддерживайте умеренный уровень влажности. Кроме того, регулярно удаляйте отмершие листья и другие органы растения для поддержания его здоровья и внешнего вида.

Автор Редакция Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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