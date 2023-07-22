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Петр Дерябин

Три ошибки в садоводстве, которые наносят вред окружающей среде

Садоводство

Садоводство — увлекательное и полезное занятие, которое позволяет нам наслаждаться прекрасной природой и выращивать свежие овощи и фрукты. Однако, есть несколько распространенных ошибок, которые садоводы часто допускают и которые могут нанести вред окружающей среде.

Три ошибки в садоводстве, которые наносят вред окружающей среде
Фото: blog.ipleaders. in/wp-content/uploads/2019/06/environmental-protection-326923_1280.jpg

1. Использование химических удобрений

Химические удобрения — популярный способ улучшить плодородие почвы и получить богатый урожай. Однако, частое и неправильное использование химических удобрений может привести к серьезным последствиям для окружающей среды. Эти удобрения содержат вредные химические вещества, которые могут попасть в грунт и водные источники, загрязняя их и нанося вред растениям и животным.

Альтернатива: Вместо химических удобрений рекомендуется использовать органические удобрения, такие как компост или перегной. Они не только улучшают качество почвы, но и являются безопасными для окружающей среды. Компост можно получить из остатков пищи, растений и листьев, а перегной — из навоза животных.

2. Использование пестицидов

Пестициды — это химические вещества, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений. Однако, их неправильное использование может привести к загрязнению почвы и водных источников, а также нанести вред полезным насекомым и животным.

Альтернатива: Чтобы избежать использования пестицидов, можно применять естественные методы борьбы с вредителями. Например, можно использовать механические методы, такие как ручной сбор вредителей или использование сеток для защиты растений. Также полезно использовать биологические контроли, например, привлечение насекомых-хищников, которые съедают вредителей.

3. Переизбыток полива

Многие садоводы считают, что больше воды — лучше для растений. Однако, переизбыток полива может иметь отрицательное влияние на окружающую среду. Избыточная влага может привести к вымыванию питательных веществ из почвы и загрязнению водных ресурсов.

Альтернатива: Следует поливать растения умеренно и эффективно. Перед поливом рекомендуется проверить влажность почвы, чтобы избежать ее переувлажнения. Использование систем капельного орошения или мульчирование почвы также поможет сократить потребление воды.

Виды загрязнений окружающей среды
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Темы окружающая среда
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