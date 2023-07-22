Хитрости от боли в спине при работе в саду или на участке

3:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводство — это удивительное занятие, которое приносит радость и удовлетворение многим людям. Однако частое последствие этой деятельности — спинная боль. Ведение сада требует множества физических усилий, и неправильные движения могут нагрузить вашу спину и вызвать дискомфорт.

Фото: centerforspineandortho. com/wp-content/uploads/2023/04/Gardening-And-Back-Pain-scaled.jpg

1. Подготовка и растяжка

Перед тем как начать работу в саду, важно подготовить свое тело. Сделайте несколько растяжек для спины, шеи и ног, чтобы разогреть мышцы и суставы. Это поможет предотвратить возникновение напряжения и спазмов во время работы. Не забывайте также надеть удобную и подходящую обувь.

2. Поддерживайте правильную осанку

Правильная осанка — это ключевой фактор в предотвращении спинной боли. Старайтесь держаться прямо и поддерживать свою спину в нейтральном положении. Избегайте изгибов и скручиваний, которые могут нагрузить позвоночник. При поднятии тяжелых предметов всегда применяйте правильную технику подъема, сгибая колени и использованием силы ног.

3. Используйте правильные инструменты

Выбор правильных садовых инструментов может значительно уменьшить риск спинной боли. Инвестируйте в качественные инструменты с эргономичными ручками, которые помогут уменьшить напряжение на запястья и спину. Например, рассмотрите возможность использования инструментов с длинными ручками, чтобы избежать чрезмерного наклона.

4. Распределение нагрузки

Важно правильно распределять нагрузку при работе в саду. Постоянное наклонение и повороты могут создать неравномерное напряжение на спине. Постарайтесь равномерно распределить вес тела, используя обе руки для поддержки предметов и изменяя позы и положения.

5. Регулярные перерывы и отдых

Не забывайте делать регулярные перерывы и отдыхать во время работы в саду. Продолжительное время в одной и той же позе или непрерывная физическая активность могут привести к перенапряжению мышц и спины. Сделайте паузы, чтобы растянуться, выпить воды и расслабиться.

6. Поддерживайте силу и гибкость

Укрепление мышц спины и кора — это эффективный способ предотвратить спинную боль. Регулярные упражнения на укрепление спины и гибкость помогут улучшить поддержку и стабильность вашей спины. К ним можно отнести планку, мостик и упражнения на растяжку спины.

7. Используйте подушки и поддержку

При необходимости используйте подушки и поддержку для обеспечения комфорта и поддержки во время работы в саду. Например, вы можете использовать коленные подушки при работе на коленях или надувные подушки для сидения на жесткой поверхности.

8. Избегайте перегрузок

Никогда не перегружайте себя работой в саду. Разделите задачи на несколько дней или нанимайте помощников, чтобы уменьшить физическую нагрузку на вашу спину. Помните, что забота о вашем здоровье важнее, чем выполнение всех садоводческих задач.

9. Консультация с врачом

Если у вас уже есть проблемы со спиной или вы чувствуете продолжительную или интенсивную боль, обратитесь к врачу. Врач сможет оценить ваше состояние и дать индивидуальные рекомендации по предотвращению боли при работе в саду.