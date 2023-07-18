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Петр Дерябин

Создание огорода прямо у вас дома

Садоводство

В наше современное время, когда жизнь в городе становится все более популярной и привлекательной, возникает желание создать уютный сад внутри своей квартиры. Один из способов это сделать — создать городской сад с поднятой грядкой на балконе.

Создание огорода прямо у вас дома
Фото: www.gardeningknowhow. com/wp-content/uploads/2021/04/raised-bed-balcony.jpg

Основные преимущества поднятой грядки

Повышенная дренажная способность

Поднятая грядка на балконе предоставляет лучшую дренажную способность по сравнению с обычными горшками. Это позволяет избежать скопления излишней влаги, что может привести к гниению корней растений.

Лучшая контролируемость почвы

Выращивание растений в поднятой грядке позволяет контролировать состав почвы, вносить поправки и обеспечивать оптимальные условия для роста растений. Вы можете создать смесь почвы, которая идеально подходит для различных видов растений, обеспечивая им необходимые питательные вещества и дренаж.

Увеличение площади посадки

Грядки на балконе позволяют использовать пространство более эффективно. Вам не нужно ограничиваться только горшками на полу или подвесными конструкциями. Поднятая грядка предоставляет дополнительную поверхность для выращивания растений, что позволяет вам разнообразить свой городской сад.

Создание поднятой грядки на балконе

Шаг 1: Выбор подходящего контейнера. Первый шаг в создании городского сада с поднятой грядкой — выбор подходящего контейнера. Убедитесь, что контейнер имеет достаточный размер для размещения растений и обеспечения их роста. Вы также можете рассмотреть возможность самостоятельного изготовления грядки из дерева или других подходящих материалов.

Шаг 2: Создание дренажной системы. Важно обеспечить хорошую дренажную систему для поднятой грядки. Сделайте несколько дренажных отверстий в дне контейнера, чтобы излишняя влага могла вытекать. Вы также можете положить слой гравия или гидропоники на дно контейнера, чтобы обеспечить еще лучшую дренажную способность.

Шаг 3: Выбор подходящей почвы. Выбор правильной почвы — один из ключевых аспектов успешного выращивания растений на поднятой грядке. Используйте смесь почвы, состоящую из органического материала, перегной, песка и других добавок, которые обеспечат хороший дренаж и питательные вещества для растений.

Шаг 4: Посадка растений. После подготовки контейнера и почвы пришло время для посадки растений. Выберите растения, которые хорошо растут в условиях контейнерного сада и отвечают вашим предпочтениям. Учтите размеры растений и их требования к свету и влаге.

Шаг 5: Уход за поднятой грядкой. Для успешного развития вашей поднятой грядки на балконе важно обеспечить ежедневный уход. Регулярно поливайте растения, удаляйте сорняки и отмершие листья. Также не забывайте о своевременном подкормке растений удобрениями, чтобы обеспечить им необходимые питательные вещества.

КАК СДЕЛАТЬ ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ ДАЖЕ В МАЛЕНЬКОЙ КВАРТИРЕ!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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