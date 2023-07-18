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Петр Дерябин

7 растений в саду для здоровья хозяев

3:02
Садоводство

Хорошее здоровье является фундаментом счастливой и активной жизни. Наш иммунитет играет важную роль в защите организма от инфекций и болезней. Несмотря на наличие множества фармацевтических препаратов, существуют также растения, которые могут естественным образом укрепить наш иммунитет.

7 растений в саду для здоровья хозяев
Фото: 77.rospotrebnadzor.ru

Основные растения, способствующие укреплению иммунитета

1. Эхинацея

Эхинацея — это растение, которое давно известно своими иммуномодулирующими свойствами. Оно помогает стимулировать активность иммунной системы и увеличивает количество белых кровяных клеток, которые борются с инфекциями. Эхинацея также обладает противовирусными и противовоспалительными свойствами.

2. Имбирь

Имбирь широко используется в медицине и кулинарии. Он содержит множество биологически активных веществ, которые помогают укрепить иммунную систему. Имбирь обладает антибактериальными, противовоспалительными и антивирусными свойствами. Регулярное употребление имбиря может помочь защитить организм от простуды и других инфекций.

3. Куркума

Куркума — это специя, широко используемая в азиатской кухне. Она содержит вещество, называемое куркумином, которое обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Куркума помогает снизить воспаление в организме и укрепить иммунную систему.

4. Шиповник

Шиповник богат витамином C, который играет важную роль в поддержании здоровья иммунной системы. Витамин C помогает повысить производство белых кровяных клеток, которые борются с инфекциями. Шиповник также содержит антиоксиданты, которые помогают защищать клетки организма от повреждений.

5. Чеснок

Чеснок известен своими противомикробными и противовоспалительными свойствами. Он содержит алицин, активное вещество, которое помогает укрепить иммунную систему и борется с инфекциями. Регулярное употребление чеснока может помочь снизить риск простуды и гриппа.

6. Шпинат

Шпинат богат антиоксидантами и витаминами, которые помогают укрепить иммунную систему. Он содержит витамин А, который помогает защищать организм от инфекций, а также витамин С и витамин Е, которые имеют антиоксидантные свойства. Употребление шпината может помочь повысить общую сопротивляемость организма к болезням.

7. Лук

Лук содержит множество биологически активных веществ, которые помогают укрепить иммунную систему. Он богат флавоноидами и антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалением и инфекциями. Лук также способствует снижению уровня холестерина и поддержанию здоровья сердца.

Травы для иммунитета! Народные средства способные поднять иммунитет!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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