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Петр Дерябин

Всегда ли опадание листьев для деревьев сада проблема

2:42
Садоводство

Когда листья начинают опадать, это может вызывать серьезное беспокойство, особенно если вы не знаете причину такого явления. В то время как потеря листьев является нормальным процессом, есть много причин, по которым растение может терять листья, и не все из них хорошие. Чтобы выявить вероятную причину, полезно тщательно исследовать растение и принять на заметку наличие вредителей или факторов окружающей среды, которые могут влиять на его общее состояние.

Всегда ли опадание листьев для деревьев сада проблема
Фото: Splash/ All Over

Общие причины потери листьев у растений

Листья опадают по множеству причин, включая стресс окружающей среды, наличие вредителей и заболевания. Вот некоторые из наиболее распространенных причин опадания листьев:

1. Стресс

Стресс от пересадки, пересаживания или деления является, вероятно, основной причиной потери листьев у растений. Это также может относиться к растениям, переходящим из помещения на открытое пространство и наоборот. Колебания температуры, освещения и влажности могут неблагоприятно влиять на растения, особенно когда они переходят из одной среды в другую, что часто приводит к потере листвы.

2. Погода и климат

Как и изменения окружающей среды, которые могут вызвать стресс, погода и климат играют огромную роль в опадении листьев. Температуры также могут сильно влиять на растения. Резкое изменение температуры, будь то холод или жара, может привести к желтизне листвы и ее опадению. Слишком влажные или сухие условия также могут привести к потере листьев у многих растений. Например, избыточный полив обычнорезультатирует в желтизне листьев и их опадении.

Сухая и плотная почва может вызвать те же последствия, поскольку корни ограничены. В сухих условиях растения часто сбрасывают листву, чтобы сохранить воду. Избыток растений в одном контейнере также может привести к опаданию листьев по той же причине, что является хорошим указанием на необходимость пересадки.

3. Сезонные изменения

Смена сезонов может приводить к потере листвы. Большинство из нас знакомы с опаданием листьев осенью, но знали ли вы, что это может происходить также весной и летом? Не удивительно, что некоторые растения, такие как вечнозеленые широколиственные растения и деревья, сбрасывают старые (часто желтеющие) листья весной, чтобы освободить место для нового роста. Другие растения делают это в конце лета или начале осени.

Почему опадают листья у комнатных растений?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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