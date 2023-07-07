7 очень известных, но ложных садовых мифов

3:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы когда-нибудь слышали о садовых мифах, которые звучат правдоподобно, но на самом деле не соответствуют действительности? Их не так мало, но приведём 7 самых известных.

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1. Вода нужна только в жаркую погоду

Миф о поливе растений только в жаркую погоду. Часто люди ошибочно полагают, что растения нуждаются в поливе только в жаркую погоду. Однако это неправда. Растения нуждаются в достаточном количестве влаги для поддержания своего здоровья и роста в любые погоду и время года. Корневая зона растений должна быть увлажнена, чтобы они могли эффективно поглощать воду и питательные вещества.

2. Чем больше удобрений, тем лучше

Миф о большом количестве удобрений. Некоторые садоводы ошибочно считают, что большое количество удобрений приведет к лучшему росту растений. Однако избыток удобрений может привести к перегрузке питательными веществами и ожогам корней растений. Важно следовать инструкциям по удобрению и дозировке, чтобы обеспечить оптимальный рост и развитие растений.

3. Подкормка растений только весной

Миф о подкормке растений только весной. Многие садоводы полагают, что подкормка растений должна осуществляться только весной. Однако правильное питание растений важно в течение всего их жизненного цикла. Регулярная подкормка в течение всего сезона поможет растениям получить необходимые питательные вещества и поддерживать здоровый рост.

4. Растения нуждаются в полном солнце всегда

Миф о необходимости постоянного прямого солнца для растений. Некоторые растения, особенно те, которые произрастают в тенистых местах, могут быть повреждены, если получают слишком много прямого солнечного света. Растения различных видов имеют разные потребности в освещении. Некоторым растениям требуется полная солнечная освещенность, но есть и те, которые предпочитают более тенистые условия.

5. Необходимо удалить все сорняки

Миф о необходимости удаления всех сорняков. Многие садоводы считают, что все сорняки должны быть полностью уничтожены. Однако некоторые сорняки могут быть полезными для сада, так как они могут служить укрытием для полезных насекомых или помогать в улучшении почвы. Важно уметь отличать между вредными сорняками и теми, которые могут принести пользу.

6. Полив вечером приводит к заболеваниям растений

Миф о поливе растений вечером и заболеваниях. Было распространено мнение о том, что полив растений вечером может способствовать развитию грибковых заболеваний. Однако это не является истиной. Главное правило полива - увлажнение корневой зоны растений, а не листвы. Полив вечером может быть полезным, особенно в жаркую погоду, когда испарение воды меньше.

7. Только большие горшки подходят для растений

Миф о необходимости больших горшков для растений. Некоторые садоводы считают, что растениям необходимы большие горшки для правильного роста. Однако это не всегда так. Растениям важно иметь горшки, соответствующие их размеру корневой системы. Использование слишком больших горшков может привести к задержке сушки почвы и росту корней в неоптимальных условиях.