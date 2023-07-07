Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Редакция Правда.Ру

7 очень известных, но ложных садовых мифов

3:36
Садоводство

Вы когда-нибудь слышали о садовых мифах, которые звучат правдоподобно, но на самом деле не соответствуют действительности? Их не так мало, но приведём 7 самых известных. 

7 очень известных, но ложных садовых мифов
Фото: www.bhg. com/thmb/_yZeIc7i-SaRBS8Z1BvKnrsbOGU=/1873x0/filters:no_upscale():strip_icc()/tulips-white-picket-fence-2ee1f73c-ac5327ae09634a6fa0d38e7fb5764d1d.jpg

1. Вода нужна только в жаркую погоду

Миф о поливе растений только в жаркую погоду. Часто люди ошибочно полагают, что растения нуждаются в поливе только в жаркую погоду. Однако это неправда. Растения нуждаются в достаточном количестве влаги для поддержания своего здоровья и роста в любые погоду и время года. Корневая зона растений должна быть увлажнена, чтобы они могли эффективно поглощать воду и питательные вещества.

2. Чем больше удобрений, тем лучше

Миф о большом количестве удобрений. Некоторые садоводы ошибочно считают, что большое количество удобрений приведет к лучшему росту растений. Однако избыток удобрений может привести к перегрузке питательными веществами и ожогам корней растений. Важно следовать инструкциям по удобрению и дозировке, чтобы обеспечить оптимальный рост и развитие растений.

3. Подкормка растений только весной

Миф о подкормке растений только весной. Многие садоводы полагают, что подкормка растений должна осуществляться только весной. Однако правильное питание растений важно в течение всего их жизненного цикла. Регулярная подкормка в течение всего сезона поможет растениям получить необходимые питательные вещества и поддерживать здоровый рост.

4. Растения нуждаются в полном солнце всегда

Миф о необходимости постоянного прямого солнца для растений. Некоторые растения, особенно те, которые произрастают в тенистых местах, могут быть повреждены, если получают слишком много прямого солнечного света. Растения различных видов имеют разные потребности в освещении. Некоторым растениям требуется полная солнечная освещенность, но есть и те, которые предпочитают более тенистые условия.

5. Необходимо удалить все сорняки

Миф о необходимости удаления всех сорняков. Многие садоводы считают, что все сорняки должны быть полностью уничтожены. Однако некоторые сорняки могут быть полезными для сада, так как они могут служить укрытием для полезных насекомых или помогать в улучшении почвы. Важно уметь отличать между вредными сорняками и теми, которые могут принести пользу.

6. Полив вечером приводит к заболеваниям растений

Миф о поливе растений вечером и заболеваниях. Было распространено мнение о том, что полив растений вечером может способствовать развитию грибковых заболеваний. Однако это не является истиной. Главное правило полива - увлажнение корневой зоны растений, а не листвы. Полив вечером может быть полезным, особенно в жаркую погоду, когда испарение воды меньше.

7. Только большие горшки подходят для растений

Миф о необходимости больших горшков для растений. Некоторые садоводы считают, что растениям необходимы большие горшки для правильного роста. Однако это не всегда так. Растениям важно иметь горшки, соответствующие их размеру корневой системы. Использование слишком больших горшков может привести к задержке сушки почвы и росту корней в неоптимальных условиях.

Разрушаем мифы. Самое интересное разрушение мифов о садоводстве.
Автор Редакция Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
"Турпром": эксперты назвали наиболее популярные у туристов из РФ направления на июль
Эксперты назвали три утренних приёма, которые помогут быстро похудеть
Пользователи Twitter* раскритиковали намерение Байдена поставить кассетные бомбы Киеву
Сатановский назвал имена сбежавших из России, которые намного хуже уехавших звёзд
Ростовский суд соберёт 18 участников украинского нацбатальона в одном месте
Депутат Рады: "гопник" из Кривого Рога шантажирует президента США
Суд закрыл дело о дискредитации ВС РФ в отношении матери погибшего срочника
Бербок: Россия под руководством Путина продолжит представлять угрозу для Европы
РИА Новости: в Киеве силовиков вооружили автоматами и натравили на женщин
IT-специалист рассказал о развитии телемедицины в будущем
Популярное
Учёные назвали самого прожорливого хищника на планете

Потребляя более трети всех позвоночных животных Земли, самый прожорливый хищник оказывает ошеломляющее воздействие на экологию.

Учёные назвали самого прожорливого хищника на Земле
Эксперт Гундаров: ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ во Львове "особыми ракетами"
Эксперт объяснил необычайную мощность удара России по объектам во Львове
Названы 20 главных сериалов июля 2023 года
Путин и Пригожин должны примириться, это нужно России
Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев
Целью удара по академии во Львове были танки Challenger и иностранные наёмники
Президент Финляндии: наши компании все до одной ушли из России, но это не дало эффекта
Обильное питьё в жару опасно для сердечников — кардиолог
Обильное питьё в жару опасно для сердечников — кардиолог
Последние материалы
Ростовский суд соберёт 18 участников украинского нацбатальона в одном месте
Чем хороши для летнего отпуска Египет и Мексика
7 очень известных, но ложных садовых мифов
Отличные способы применять перегной в органическом саду
Депутат Рады: "гопник" из Кривого Рога шантажирует президента США
Суд закрыл дело о дискредитации ВС РФ в отношении матери погибшего срочника
Бербок: Россия под руководством Путина продолжит представлять угрозу для Европы
РИА Новости: в Киеве силовиков вооружили автоматами и натравили на женщин
IT-специалист рассказал о развитии телемедицины в будущем
Лариса Гузеева показала результат после похудения ради возвращения "Давай поженимся!": "Изо всех сил сбрасываю вес"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников