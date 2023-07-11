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Петр Дерябин

4 важных правила планировании сада

3:03
Садоводство

Правило 1. Обеспечьте правильные условия для роста

Правильное местоположение для ваших овощей позволит им успешно расти и приносить урожай. Многие из самых питательных и вкусных культур требуют много солнечного света, но если у вас нет места с прямым солнечным воздействием, вместо этого выращивайте листовые салаты или зелень летом.

4 важных правила планировании сада
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Горох в почвах прохладного сезона ощущает пользу от некоторой тени во время жаркой погоды, потому что он предпочитает немного более прохладное место.

Хорошая почва — это неотъемлемая часть успешного сада.

Важно убедиться, что земля, на которой вы работаете, была правильно подготовлена путем добавления перепревшего компоста, а затем прополки или окучивания ее, чтобы не оставалось водяных карманов от предыдущих дождей — это поможет улучшить ее плодородность и способность дренирования!

Правило 2. Выращивайте то, что вам нравится!

Лучший способ вырастить свою собственную еду — это сосредоточиться на фруктах и овощах, которые вам нравятся.

Когда растут дома, важно для нас, фермеров или садоводов, сосредоточиться на вкусах, которые обещают исключительное качество, чтобы увидеть их до времени сбора урожая!

Правило 3. Используйте наиболее эффективно имеющееся пространство

Выращивание собственных овощей — это отличный способ извлечь максимальную пользу из них и сэкономить деньги. Если у вас мало места, то рассмотрите возможность выращивания наследственных помидоров или овощей необычного цвета, например, потому что это фрукты, которые могут быть трудно найти в продуктовых магазинах.

Выращивание дорогих культур, таких как травы, также имеет смысл — при условии, что они правильно посажены в почву с карликовыми подвои, чтобы они не занимали слишком много земли!

Вы даже можете выращивать миниатюрные сорта на балконах, если у них достаточно солнечного света, используя горшки, заполненные идеально (помните, что не все виды будут работать одинаково хорошо).

Правило 4. Сделайте садоводство простым

Не допускайте, чтобы ваш огород вышел из-под контроля. Некоторым овощам требуется больше работы, чем другим, поэтому, если у вас есть ограниченное время, выбирайте овощи, которые легко выращивать — например, травы, которые требуют небольшого усилия после установки и могут быть собраны только тогда, когда они нужны (в большинстве случаев).

Разместите овощной грядки поблизости, но так, чтобы всегда была вода рядом, если что-то пойдет не так в сезон сбора урожая!

Вы можете установить дополнительную водяную бочку для теплицы или сарая, которая поможет собирать дождевую воду. Между грядками должно быть достаточно места, чтобы вы могли пользоваться тачкой и свободно передвигаться.

Планирование и зонирование на УЧАСТКЕ. Рассказываю основные принципы.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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