Правильное местоположение для ваших овощей позволит им успешно расти и приносить урожай. Многие из самых питательных и вкусных культур требуют много солнечного света, но если у вас нет места с прямым солнечным воздействием, вместо этого выращивайте листовые салаты или зелень летом.
Горох в почвах прохладного сезона ощущает пользу от некоторой тени во время жаркой погоды, потому что он предпочитает немного более прохладное место.
Хорошая почва — это неотъемлемая часть успешного сада.
Важно убедиться, что земля, на которой вы работаете, была правильно подготовлена путем добавления перепревшего компоста, а затем прополки или окучивания ее, чтобы не оставалось водяных карманов от предыдущих дождей — это поможет улучшить ее плодородность и способность дренирования!
Лучший способ вырастить свою собственную еду — это сосредоточиться на фруктах и овощах, которые вам нравятся.
Когда растут дома, важно для нас, фермеров или садоводов, сосредоточиться на вкусах, которые обещают исключительное качество, чтобы увидеть их до времени сбора урожая!
Выращивание собственных овощей — это отличный способ извлечь максимальную пользу из них и сэкономить деньги. Если у вас мало места, то рассмотрите возможность выращивания наследственных помидоров или овощей необычного цвета, например, потому что это фрукты, которые могут быть трудно найти в продуктовых магазинах.
Выращивание дорогих культур, таких как травы, также имеет смысл — при условии, что они правильно посажены в почву с карликовыми подвои, чтобы они не занимали слишком много земли!
Вы даже можете выращивать миниатюрные сорта на балконах, если у них достаточно солнечного света, используя горшки, заполненные идеально (помните, что не все виды будут работать одинаково хорошо).
Не допускайте, чтобы ваш огород вышел из-под контроля. Некоторым овощам требуется больше работы, чем другим, поэтому, если у вас есть ограниченное время, выбирайте овощи, которые легко выращивать — например, травы, которые требуют небольшого усилия после установки и могут быть собраны только тогда, когда они нужны (в большинстве случаев).
Разместите овощной грядки поблизости, но так, чтобы всегда была вода рядом, если что-то пойдет не так в сезон сбора урожая!
Вы можете установить дополнительную водяную бочку для теплицы или сарая, которая поможет собирать дождевую воду. Между грядками должно быть достаточно места, чтобы вы могли пользоваться тачкой и свободно передвигаться.