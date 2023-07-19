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Петр Дерябин

10 растений от депрессии, стресса или тревоги

4:08
Садоводство

В наше современное время многие люди сталкиваются с проблемами, связанными с депрессией, стрессом и тревогой. Эти негативные эмоции могут серьезно влиять на наше физическое и эмоциональное здоровье. Однако существуют природные способы борьбы с этими проблемами, и одним из них является выращивание определенных растений.

10 растений от депрессии, стресса или тревоги
Фото: www.gardeningknowhow. com/wp-content/uploads/2019/01/indoor-lavender.jpg

Лаванда. Лаванда — это прекрасное растение, известное своим успокаивающим ароматом и способностью снижать уровень стресса и тревоги. Ее эфирное масло содержит компоненты, которые способствуют расслаблению и улучшению настроения. Лаванда может быть выращена в саду или даже на подоконнике, и ее цветы можно использовать для создания ароматных мешочков или эфирного масла.

Шалфей. Шалфей — это еще одно растение, которое может помочь в борьбе с депрессией, стрессом и тревогой. Его листья содержат многофункциональные соединения, которые могут повысить настроение и улучшить память. Шалфей можно добавлять в пищу или использовать для приготовления травяного чая.

Камелия. Камелия — красивое цветущее растение, которое может не только украсить ваш сад, но и иметь положительное влияние на ваше эмоциональное состояние. Ее аромат считается успокаивающим и расслабляющим. Кроме того, научные исследования показывают, что экстракт камелии может помочь снизить уровень стресса и тревоги.

Валериана. Валериана — это растение, которое давно используется в традиционной медицине для борьбы со стрессом и тревогой. Ее корень содержит соединения, которые могут помочь расслабиться и улучшить качество сна. Валериану можно употреблять в виде травяного чая или принимать в виде дополнительного пищевого средства.

Чабрец. Чабрец — это еще одно растение, которое может быть полезно при депрессии, стрессе и тревоге. Он содержит эфирные масла, которые могут улучшить настроение и снизить уровень тревоги. Чабрец можно использовать для приготовления ароматических масел или добавлять его в ванну для создания расслабляющего эффекта.

Ромашка. Ромашка — это растение с яркими белыми цветками и нежным ароматом. Оно известно своими успокаивающими свойствами и способностью улучшать сон. Ромашку можно использовать для приготовления чая или применять в виде эфирного масла.

Женьшень. Женьшень — это растение, которое может помочь вам справиться с депрессией и усталостью. Он известен своими тонизирующими свойствами и способностью повысить уровень энергии. Женьшень можно употреблять в виде травяного чая или принимать в виде дополнительного пищевого средства.

Базилик. Базилик — это вкусное растение, которое не только обогащает ваши блюда ароматом, но и может помочь справиться с депрессией и улучшить настроение. Его листья содержат соединения, которые стимулируют нейротрансмиттеры, отвечающие за хорошее настроение. Базилик можно добавлять в салаты, соусы или использовать для приготовления песто.

Жасмин. Жасмин — это цветущее растение с прекрасным ароматом, который может иметь успокаивающее действие на нервную систему. Его аромат считается антидепрессантом и может помочь снизить уровень стресса и тревоги. Жасминовые цветы можно использовать для создания ароматических масел или добавлять их в ванну для создания расслабляющего эффекта.

Алоэ Вера. Алоэ Вера — это растение с множеством полезных свойств. Оно может помочь улучшить настроение и справиться с депрессией благодаря своим успокаивающим и восстанавливающим свойствам. Сок алоэ Вера можно принимать внутрь или использовать для нанесения на кожу в виде геля.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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