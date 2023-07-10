7 верных способов избавиться от кротов на участке

3:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кроты могут быть настоящей головной болью для садоводов. Они создают подземные ходы и норы, разрушая корни растений и повреждая газон. Однако существуют несколько эффективных способов, с помощью которых можно контролировать и устранять эту проблему.

Фото: ok.ru

Метод 1. Использование репеллентов для кротов

Репелленты для кротов — это химические вещества, которые отпугивают этих грызунов. Они могут быть в виде жидкости или гранул, и обычно содержат неприятный запах, который отталкивает кротов от вашего участка. Распылите репеллент вокруг нор или на поверхность земли, чтобы создать барьер, который кроты не смогут преодолеть.

Метод 2. Физические барьеры

Ещё один эффективный способ предотвратить проникновение кротов на ваш участок — установить физические барьеры. Например, вы можете использовать специальную сетку или металлический забор, которые будут препятствовать доступу кротов к вашим растениям и газону. Убедитесь, что барьер полностью перекрывает норы и ходы кротов.

Метод 3: Установка ловушек для кротов

Ловушки для кротов — это эффективный способ отлова и удаления грызунов с вашего участка. Существует несколько типов ловушек, включая живые ловушки и устройства, которые убивают кротов. Выберите тот тип ловушки, который вам больше подходит, и установите их вблизи нор или следов кротов.

Метод 4: Использование растений-отпугивателей

Некоторые растения имеют естественные свойства, которые отпугивают кротов. Например, насекомоядные растения, такие как солнечники или гибридные лилии, могут служить хорошими растениями-отпугивателями. Посадите эти растения вокруг участка или вдоль нор, чтобы отпугнуть кротов своим запахом.

Метод 5: Заливка жидкости в норы

Еще один метод, который может помочь вам избавиться от кротов — это заливка специальной жидкости в их норы. Эта жидкость может содержать неприятный запах или состав, который раздражает кротов и заставляет их покинуть участок. Перед заливкой жидкости убедитесь, что вы выбрали безопасное и экологически чистое средство.

Метод 6: Привлечение хищников

Кроты являются пищей для некоторых хищников, таких как совы, лисы и еноты. Создание условий для привлечения этих хищников на ваш участок может помочь контролировать популяцию кротов. Например, вы можете оставить специальные укрытия или гнезда для сов на вашем участке.

Метод 7: Вызов профессионалов

Если все остальные методы не дали желаемого результата, вы всегда можете обратиться за помощью к профессионалам. Специалисты по борьбе с вредителями имеют опыт и знания, чтобы эффективно устранить проблему с кротами на вашем участке. Они могут предложить вам индивидуальные решения и провести профессиональную обработку вашего участка.