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Петр Дерябин

7 многолетников, которые цветут несколько раз за лето

Садоводство

Лето — время, когда сады наполняются красивыми цветами и сочной зеленью. Если вы хотите создать яркую и красочную атмосферу в своем саду, рекомендуется выбирать многолетние растения, которые могут радовать вас своими цветами не только один раз, но и в течение всего летнего сезона.

7 многолетников, которые цветут несколько раз за лето
Фото: www.gardeningknowhow. com/wp-content/uploads/2020/11/dwarf-crested-iris-blossoms.jpg

Очарование многолетников

Многолетние растения — это растения, которые возвращаются каждый год и продолжают расти и цвести на протяжении нескольких сезонов. Они отличаются от однолетников, которые увядают после первого сезона. Многолетние растения имеют свою особую привлекательность и пользуются популярностью у садоводов.

1. Пион. Пион — одно из самых известных и популярных многолетних растений. Он привлекает внимание своими крупными и яркими цветками, которые могут быть различных оттенков. Пионы цветут обычно весной и летом, но у некоторых сортов есть второе цветение в конце лета. Пионы не только красивы, но и имеют приятный аромат, который создает атмосферу романтики в вашем саду.

2. Лилия. Лилии — элегантные цветы, которые цветут в различные времена летнего сезона. Они могут быть разнообразных форм и цветов, от ярких и крупных до нежных и мелких. Лилии обладают великолепным ароматом и являются излюбленным выбором для создания букетов и цветочных композиций. Некоторые сорта лилий имеют повторное цветение, что позволяет вам наслаждаться их красотой в течение всего лета.

3. Роза. Розы — самые популярные цветы в саду. Они известны своими прекрасными цветками и приятным ароматом. Многие сорта роз цветут повторно в течение летнего сезона, обеспечивая вам постоянное наслаждение и красоту в саду. Розы могут быть различных оттенков и форм, и каждый найдет сорт, который будет соответствовать его вкусу и предпочтениям.

4. Георгин. Георгины — крупные и яркие цветы, которые цветут обычно в середине лета и продолжают радовать вас своими красками до самой осени. Они могут иметь разнообразные цвета и оттенки, от яркого оранжевого до нежно-розового. Георгины являются отличным выбором для создания красочных клумб и композиций в саду.

5. Флокс. Флоксы — это многолетние растения с мелкими и множественными цветками. Они цветут обычно летом и предлагают широкий спектр цветов, включая белый, розовый, фиолетовый и красный. Флоксы очень привлекательны для насекомых, таких как пчелы и бабочки, и могут стать настоящим магнитом для полезных насекомых в вашем саду.

6. Ирис. Ирисы — роскошные цветы с яркими лепестками. Они цветут обычно в начале лета и предлагают разнообразие цветовых сочетаний, от глубокого синего до нежного желтого. Ирисы привлекают внимание своей красотой и неповторимостью. Они могут добавить шарма и элегантности в ваш сад.

7. Гацания. Гацания — это яркие и солнечные цветы, которые могут цвести весь летний сезон. Они обладают яркими оттенками, такими как оранжевый, желтый и красный, и создают яркую и радостную атмосферу вокруг себя. Гацания не требуют особого ухода и являются прекрасным выбором для создания ярких цветников.

Эти многолетники будут цвести всё лето
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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