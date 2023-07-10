7 хороших натуральных способов защитить сад от улиток и слизней

3:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводы часто сталкиваются с проблемой насекомых, которые могут нанести вред и уничтожить их урожай. Улитки и слизни — два из самых распространённых вредителей, которые могут нанести значительный ущерб вашему саду. Однако применение химических средств защиты может быть небезопасным для окружающей среды и здоровья человека.

Фото: http://rasfokus.ru/

Очистка сада

Перед тем как рассмотреть специфические методы защиты, важно поддерживать чистоту и опрятность в вашем саду. Улитки и слизни предпочитают места, где они могут найти укрытие, такие как скопления мусора или обломки растений. Регулярно убирайте все мусорные материалы и держите сад чистым, чтобы уменьшить привлекательность для этих вредителей.

Использование барьеров

Один из наиболее эффективных способов защиты сада от улиток и слизней — это создание барьеров, которые помешают им достичь вашей растительности. Вы можете использовать следующие материалы:

1. Медный ленточный барьер. Улитки и слизни не переносят контакт с медью. Оберните вокруг основания ваших растений полоску меди. Когда улитки или слизни попытаются пересечь барьер, они испытают неприятные ощущения и откажутся продолжать движение.

2. Пепел или известь. Посыпьте тонкий слой пепла или извести вокруг растений. Эти материалы создадут сухую и щелочную среду, которую улитки и слизни не переносят.

3. Солома или опилки. Создайте барьер из соломы или опилок вокруг ваших растений. Это будет создавать преграду, которую улитки и слизни будут трудно преодолеть.

Использование натуральных отпугивателей

Существуют некоторые натуральные вещества, которые могут отпугнуть улиток и слизней и защитить ваш сад. Рассмотрим некоторые из них:

4. Кофе. Улитки и слизни не переносят запах кофе. Рассыпьте гранулированный кофе вокруг своих растений, чтобы создать барьер.

5. Чеснок. Чеснок содержит вещество, неприятное для улиток и слизней. Раздробите несколько зубчиков чеснока и смешайте с водой. Затем распылите полученное средство вокруг растений.

6. Мята. Мята обладает сильным ароматом, который может отпугнуть улиток и слизней. Посадите некоторые мятные растения возле своих культур, чтобы создать барьер.

Поддержание сухой среды

Улитки и слизни предпочитают влажную среду. Поддерживайте сухую почву в вашем саду, чтобы снизить привлекательность для этих вредителей. Вот некоторые способы поддерживать сухую среду:

7. Ирригация в утренние часы. Поливайте растения утром, чтобы почва успела высохнуть к вечеру. Это уменьшит влажность и уменьшит риск привлечения улиток и слизней.