Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

7 хороших натуральных способов защитить сад от улиток и слизней

3:03
Садоводство

Садоводы часто сталкиваются с проблемой насекомых, которые могут нанести вред и уничтожить их урожай. Улитки и слизни — два из самых распространённых вредителей, которые могут нанести значительный ущерб вашему саду. Однако применение химических средств защиты может быть небезопасным для окружающей среды и здоровья человека.

7 хороших натуральных способов защитить сад от улиток и слизней
Фото: http://rasfokus.ru/

Очистка сада

Перед тем как рассмотреть специфические методы защиты, важно поддерживать чистоту и опрятность в вашем саду. Улитки и слизни предпочитают места, где они могут найти укрытие, такие как скопления мусора или обломки растений. Регулярно убирайте все мусорные материалы и держите сад чистым, чтобы уменьшить привлекательность для этих вредителей.

Использование барьеров

Один из наиболее эффективных способов защиты сада от улиток и слизней — это создание барьеров, которые помешают им достичь вашей растительности. Вы можете использовать следующие материалы:

1. Медный ленточный барьер. Улитки и слизни не переносят контакт с медью. Оберните вокруг основания ваших растений полоску меди. Когда улитки или слизни попытаются пересечь барьер, они испытают неприятные ощущения и откажутся продолжать движение.

2. Пепел или известь. Посыпьте тонкий слой пепла или извести вокруг растений. Эти материалы создадут сухую и щелочную среду, которую улитки и слизни не переносят.

3. Солома или опилки. Создайте барьер из соломы или опилок вокруг ваших растений. Это будет создавать преграду, которую улитки и слизни будут трудно преодолеть.

Использование натуральных отпугивателей

Существуют некоторые натуральные вещества, которые могут отпугнуть улиток и слизней и защитить ваш сад. Рассмотрим некоторые из них:

4. Кофе. Улитки и слизни не переносят запах кофе. Рассыпьте гранулированный кофе вокруг своих растений, чтобы создать барьер.

5. Чеснок. Чеснок содержит вещество, неприятное для улиток и слизней. Раздробите несколько зубчиков чеснока и смешайте с водой. Затем распылите полученное средство вокруг растений.

6. Мята. Мята обладает сильным ароматом, который может отпугнуть улиток и слизней. Посадите некоторые мятные растения возле своих культур, чтобы создать барьер.

Поддержание сухой среды

Улитки и слизни предпочитают влажную среду. Поддерживайте сухую почву в вашем саду, чтобы снизить привлекательность для этих вредителей. Вот некоторые способы поддерживать сухую среду:

7. Ирригация в утренние часы. Поливайте растения утром, чтобы почва успела высохнуть к вечеру. Это уменьшит влажность и уменьшит риск привлечения улиток и слизней.

Борьба с улитками и слизнями на участке
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
Exlantix, будущий бренд электромобилей премиум-класса, собирается выйти на российский рынок
Гибридные минивэны Aurus Arsenal начнут выпускаться в 2024 году
Транспортные средства, подверженные угонам в России
Дилеры снижают цены на новую Lada Vesta после предупреждения АвтоВАЗа
Сладков: чтобы переформировать Украину в нейтральный проект, надо перекрыть границу Украины с Польшей
Алина Кабаева появилась на публике с обручальным кольцом
Что такое садоводство в полной тени и главное, что нужно делать в его процессе
The Daily Beast: у женщин в рядах ВСУ проблемы со здоровьем из-за отсутствия туалетов
Новое положение обязывает сотрудников ГИБДД документировать нарушения правил дорожного движения при скрытом патрулировании
Россия резко сократила скидки на нефть для Индии
Популярное
Страшный удар по экономике: чего стоит Германии членство в ЕС

Европейский Центральный Банк требует от Германии выплат долгов других государств.

РИА Новости проинформировало, что ФРГ не по карману общеевропейские ценности
РИА Новости: сила мышц запускает внутренний механизм омоложения человека
Работа мышц запускает внутренний процесс омоложения
Разведка: РФ снова получила абсолютный повод для объявления войны Украине
Боевики Азова* обречены на смерть. Эрдоган опять в выигрыше
Хитрый Эрдоган отправил на верную смерть боевиков Азова* Любовь Степушова Швейцарские учёные: активное потребление белка может предотвращать депрессию Анастасия Жукова Темина Туаева: патриотические темы рождаются естественным образом Анжела Якубовская
Стало известно, когда кофе работает как лекарство
Байден может закончить конфликт на Украине за пять минут — Зеленский
ВСУ терпят поражение из-за Суровикина, заявил Марк Галеотти
ВСУ терпят поражение из-за Суровикина, заявил Марк Галеотти
Последние материалы
Дилеры снижают цены на новую Lada Vesta после предупреждения АвтоВАЗа
Сладков: чтобы переформировать Украину в нейтральный проект, надо перекрыть границу Украины с Польшей
Алина Кабаева появилась на публике с обручальным кольцом
Что такое садоводство в полной тени и главное, что нужно делать в его процессе
The Daily Beast: у женщин в рядах ВСУ проблемы со здоровьем из-за отсутствия туалетов
Пять легендарных мостов Санкт-Петербурга, которые нужно увидеть
Новое положение обязывает сотрудников ГИБДД документировать нарушения правил дорожного движения при скрытом патрулировании
Россия резко сократила скидки на нефть для Индии
Джонни Депп согласился приехать в Россию за экскурсию и 370 тысяч долларов
Lada Sport открыла первый дилерский центр в России, предлагающий спортивные автомобили Lada
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников